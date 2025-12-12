Aras Aydın kimdir? Aras Aydın kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Son dönemde yer aldığı yapımlarla adından sıkça söz ettiren Aras Aydın, izleyicilerin yeniden ilgisini üzerine topladı. Hem oyunculuk eğitimi hem de yıllara yayılan proje deneyimiyle dikkat çeken Aydın'ın yaşamı, kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve kariyerindeki dönüm noktaları merak edilerek araştırılıyor. Ekranların tanınan yüzü hâline gelen oyuncuyla ilgili detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

ARAS AYDIN KİMDİR?

Aras Aydın, televizyon ve sinema dünyasında güçlü oyunculuğuyla öne çıkan, çeşitli dizilerde canlandırdığı farklı karakterlerle geniş bir hayran kitlesi edinmiş bir Türk oyuncudur. Gerçek adı Mehti Aras Aydın olan oyuncu, profesyonel eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda tamamlayarak sanat yaşamına sağlam bir temel atmıştır.

2010 yılından itibaren rol aldığı projelerle ekranlara adım atan Aydın, drama, romantik komedi ve aksiyon türlerinde gösterdiği performanslarla tanınmaktadır. "Öğretmen Kemal", "Şefkat Tepe", "Kiraz Mevsimi", "İnadına Aşk", "Altınsoylar", "N'olur Ayrılalım" ve "Masum Değiliz" gibi birçok yapımda hem başrol hem de kilit karakterleri üstlenmiş, ayrıca sinema filmlerinde de boy göstermiştir.

ARAS AYDIN KAÇ YAŞINDA?

Aras Aydın, 2 Temmuz 1989 doğumludur. Yani 2024 yılı itibarıyla 35 yaşındadır. Oyunculuk kariyerine genç yaşta başlamış ve uzun süredir televizyon sektöründe aktif bir şekilde yer almaya devam etmektedir.

ARAS AYDIN NERELİ?

Aras Aydın, Eskişehir doğumludur. 2 Temmuz 1989'da Eskişehir'de dünyaya gelen oyuncu, eğitim hayatı boyunca sanatla iç içe olmuş; üniversite döneminde İstanbul'a taşınarak profesyonel oyunculuk eğitimini burada sürdürmüştür.

ARAS AYDIN'IN KARİYERİ

Aras Aydın'ın kariyeri, 2010 yılında "Öğretmen Kemal" dizisinde kamera karşısına geçmesiyle başlamıştır. Bu ilk deneyimiyle sektöre sağlam bir giriş yapan Aydın, 2012–2014 yılları arasında "Şefkat Tepe" dizisinde canlandırdığı Teğmen Volkan karakteriyle dikkat çekmiştir.

2014 yılında "Saklı Kalan" dizisinde Melis Birkan, Muhammet Uzuner ve Meral Çetinkaya gibi önemli isimlerle birlikte rol alan oyuncu, aynı yıl popülerliği hızla artan "Kiraz Mevsimi" dizisinde Emre Yiğit karakterine hayat vererek geniş kitlelerce tanınmıştır.

2015–2016 yıllarında ekranlara gelen "İnadına Aşk" dizisinde Polat Barutçu rolü ile başarısını pekiştiren Aydın, ardından "N'olur Ayrılalım" ve "Altınsoylar" gibi projelerde yer almıştır. Hem dram hem komedi türlerinde rahatlıkla performans sergileyebilmesi, oyunculuk yelpazesinin genişliğini ortaya koymuştur.

Sinema tarafında ise 2016 yapımı "Oğlan Bizim Kız Bizim" filminde Emre karakterini canlandırmış; farklı türlerde projelerle yeteneğini beyazperdeye taşımıştır. 2018'de yayınlanan "Masum Değiliz" dizisinde başrolde yer alarak kariyerinde önemli bir dönüm noktası daha yaşamıştır.

Bugüne kadar rol aldığı projelerle sürekli yükselen bir grafik çizen Aras Aydın, Türk televizyon dünyasının istikrarlı ve üretken oyuncuları arasında yer almaktadır.