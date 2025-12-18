Arabistan'a kar yağdı mı? Arabistan'ın neresine kar yağdı , Kabe'ye Mekke'ye kar yağdı mı?

Beklenmedik bir hava durumu sonucunda Arabistan'a kar yağdı. Uzun yıllar sonra ilk defa bu denli yoğun bir kar yağışı yaşayan Arabistan, adeta beyaza büründü. Bu durum, hem yerel halkı hem de dünya genelindeki gözlemcileri şaşırttı. Peki, Peki, gerçekten Arabistan'a kar yağdı mı?

ÇÖLÜN ORTASINDA KIŞ SÜRPRİZİ

Suudi Arabistan'da nadir rastlanan görüntüler bir kez daha ortaya çıktı. Yıllardır kavurucu sıcaklarıyla tanınan çöl toprakları, bu kez beyaz bir örtüyle kaplandı. Alışılmışın dışındaki manzara, görenleri hem şaşırttı hem de hayran bıraktı.

Karın tam olarak hangi bölgeye yağdığı açıklanmadı.

BEYAZA BÜRÜNEN TOPRAKLAR

Geniş çöl alanlarında etkili olan kar yağışı, bölgenin doğal görünümünü tamamen değiştirdi. Sarı kumlar yerini beyazlığa bırakırken, ortaya kartpostalları aratmayan kareler çıktı. Bu sıra dışı doğa olayı kısa sürede büyük ilgi gördü.

DOĞANIN GÜCÜ BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNDE

Uzmanlar, bu tür hava olaylarının nadir de olsa yaşanabildiğini vurguluyor. Doğa, dengeleri bir anda değiştirebiliyor; alışılmış iklimlerin dışına çıkarak insanları şaşırtmayı başarıyor.

İZLEYENLERİN İÇİ ÜRPERDİ

Soğuk hava ve kar manzarası, sıcak iklime alışık olan bölge halkı için de unutulmaz anlara sahne oldu. Görüntüler, "Doğa isterse en beklenmeyen yere bile kışı getirir" sözünü bir kez daha hatırlattı.

İşte o anlar: