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İki farklı önde olan Galatasaray, Sporting'e karşı uzatmalarda kabusu yaşadı

İki farklı önde olan Galatasaray, Sporting'e karşı uzatmalarda kabusu yaşadı
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UEFA Gençlik Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray 2-0 öne geçtiği maçta Sporting ile 90+4 ve 90+8'de yediği gollerle 2-2 berabere kaldı.

UEFA Gençlik Ligi'nin ilk haftasında Sporting CP U19 ile Galatasaray U19 karşı karşıya geldi. CGD Stadium Aurelio Pereira'da oynanan mücadele, 2-2 berabere bitti. 

GALATASARAY İKİ FARKLI SKORU KORUYAMADI

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada Galatasaray U19, 50. dakikada Yusuf Sivaslıoğlu ve 65. dakikada Arda Tagay ile skoru 2-0 yaptı. Sarı-kırmızılılarda Cihan Akgün, 74. dakikada ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ev sahibi ekibi, 90+4. dakikada Sandro Ferreira ile farkı bire indirdi. Son saniyelerde baskısını artıran Sporting, 90+8. dakikada Diego Coxi ile skoru eşitledi.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadele berabere bitti. Bu sonuçla birlikte her iki takım da UEFA Gençlik Ligi'ne 1 puanla başladı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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