İki farklı önde olan Galatasaray, Sporting'e karşı uzatmalarda kabusu yaşadı

UEFA Gençlik Ligi'nin ilk haftasında Sporting CP U19 ile Galatasaray U19 karşı karşıya geldi. CGD Stadium Aurelio Pereira'da oynanan mücadele, 2-2 berabere bitti.

GALATASARAY İKİ FARKLI SKORU KORUYAMADI

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada Galatasaray U19, 50. dakikada Yusuf Sivaslıoğlu ve 65. dakikada Arda Tagay ile skoru 2-0 yaptı. Sarı-kırmızılılarda Cihan Akgün, 74. dakikada ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ev sahibi ekibi, 90+4. dakikada Sandro Ferreira ile farkı bire indirdi. Son saniyelerde baskısını artıran Sporting, 90+8. dakikada Diego Coxi ile skoru eşitledi.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadele berabere bitti. Bu sonuçla birlikte her iki takım da UEFA Gençlik Ligi'ne 1 puanla başladı.