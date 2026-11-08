Apollo 11 astronotları Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Michael Collins, Ay’daki görevlerini tamamlayıp Dünya’ya geri döndüklerinde hangi yasal prosedür

Apollo 11 astronotları Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Michael Collins, Ay’dan Dünya’ya döndüklerinde gümrük beyanında bulundu. Astronotlar, ABD’nin Hawaii eyaletindeki Honolulu’da bir gümrük beyannamesini imzaladı. Beyannamede Ay’dan getirilen kaya ve toz örnekleri yer aldı. İşte sorunun doğru cevabı ve şıklarla ilgili merak edilenler.

APOLLO 11 ASTRONOTLARI NEIL ARMSTRONG, BUZZ ALDRIN VE MICHAEL COLLINS, AY’DAKİ GÖREVLERİNİ TAMAMLAYIP DÜNYA’YA GERİ DÖNDÜKLERİNDE HANGİ YASAL PROSEDÜRÜ GERÇEKLEŞTİRMİŞLERDİR?

A) Gümrük beyanında bulunmuşlardır

B) Pasaport kontrolünden geçmişlerdir

C) Yalan makinesine girmişlerdir

D) Göçmenlik belgesi oluşturmuşlardır

Doğru cevap: A) Gümrük beyanında bulunmuşlardır



APOLLO 11 ASTRONOTLARI NEDEN GÜMRÜK BEYANINDA BULUNDU?

Apollo 11 astronotları, 24 Temmuz 1969'da Pasifik Okyanusu’na iniş yaptıktan sonra Hawaii’ye getirildi. Astronotlar burada, ABD’ye giriş yapan tüm yolcular gibi bir gümrük beyannamesi imzaladı. Beyannamede kalkış yeri olarak “Ay”, varış yeri olarak ise “Honolulu, Hawaii” yazıldı. Beyan edilen yük bölümünde Ay kayası ve Ay tozu örnekleri yer aldı. Üç astronotun imzasını taşıyan belge, uzay tarihinin en ilginç belgeleri arasında gösteriliyor. Belgenin bir formalite ve şakacı bir uygulama olarak düzenlendiği de belirtiliyor.

APOLLO 11 ASTRONOTLARI KARANTİNAYA ALINDI MI?

Evet, Apollo 11 astronotları Dünya’ya döndükten sonra karantinaya alındı. Ay’dan bilinmeyen bir mikroorganizma getirilme ihtimaline karşı astronotlar, yaklaşık 21 gün boyunca karantinada tutuldu.

APOLLO 11 NEDİR?

Apollo 11, insanlığı ilk kez Ay’a ulaştıran NASA görevi. 16 Temmuz 1969'da fırlatılan Apollo 11'in astronotlarından Neil Armstrong, 20 Temmuz 1969'da Ay’a ayak basan ilk insan oldu. Buzz Aldrin de Armstrong’un ardından Ay yüzeyine adım attı. Michael Collins ise bu sırada komuta modülünde Ay’ın yörüngesinde kaldı.

DİĞER SEÇENEKLER NE ANLAMA GELİYOR?

Pasaport kontrolünden geçmişlerdir: Astronotlar Dünya’ya döndüklerinde pasaport kontrolünden geçmedi. Göreve ABD’den başlayıp yine ABD topraklarına döndükleri için böyle bir işlem gerekmedi.

Yalan makinesine girmişlerdir: Apollo 11 astronotlarının dönüşte yalan makinesine girdiğine ilişkin bir uygulama bulunmuyor.

Göçmenlik belgesi oluşturmuşlardır: Astronotlar ABD vatandaşı olduğu için dönüşlerinde göçmenlik belgesi düzenlenmedi.