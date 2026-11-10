Antalya'da hangi ilçelerde okullar uzaktan eğitim var, Antalya merkez uzaktan eğitim mi?

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Antalya Valiliği, 11-12 Kasım 2026 Çarşamba ve Perşembe günlerinde 7 ilçede okullarda uzaktan eğitim yapılacağını açıkladı. Uzaktan eğitim kararı Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Kepez, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerini kapsıyor. Kent merkezini oluşturan Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı da listede yer alıyor. İşte Antalya'daki uzaktan eğitim kararına ilişkin ayrıntılar.

ANTALYA'DA HANGİ İLÇELERDE UZAKTAN EĞİTİM VAR?

Antalya'da 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde uzaktan eğitim yapılacak ilçeler şöyle:

Aksu

Döşemealtı

Kepez

Konyaaltı

Manavgat

Muratpaşa

Serik

Antalya'nın diğer ilçelerinde ise eğitim öğretim normal şekilde devam edecek. Alanya, uzaktan eğitim kararının kapsamında yer almıyor.

ANTALYA MERKEZ UZAKTAN EĞİTİM Mİ?

Evet, Antalya'nın merkez ilçeleri uzaktan eğitim kapsamında. Kentin merkezini oluşturan Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerindeki okullarda 11-12 Kasım'da yüz yüze eğitim yapılmayacak. Merkez ilçelere yakın Aksu ve Döşemealtı da karar kapsamında bulunuyor.

ANTALYA'DA UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN?

Antalya'da uzaktan eğitim, 11 Kasım 2026 Çarşamba ve 12 Kasım 2026 Perşembe günlerinde uygulanacak. Öğrenciler, 13 Kasım Cuma günü yeniden yüz yüze eğitime dönecek.

ANTALYA'DA NEDEN UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLDİ?

Antalya'da uzaktan eğitim kararı, kentte düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi nedeniyle alındı. Zirve süresince yaşanabilecek trafik yoğunluğunun önüne geçmek amacıyla bazı ilçelerde yüz yüze eğitime ara verildi. Karar, Antalya Valiliği'nin 2026/11 sayılı "Uzaktan Eğitim ve Personel Uygulamaları Genelgesi" ile duyuruldu.

UZAKTAN EĞİTİM HANGİ OKULLARI KAPSIYOR?

Uzaktan eğitim kararı, 7 ilçedeki resmi ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kurumlarını kapsıyor. Bu iki gün boyunca okul servisleri ve taşımalı eğitim de yapılmayacak. Özel eğitim öğrencileri ile uzaktan eğitime erişim imkânı bulunmayan öğrenciler için ayrıca tedbirler alınacak.

ANTALYA'DA KİMLER İDARİ İZİNLİ?

Uzaktan eğitim uygulanacak 7 ilçede çalışan ve okul öncesi ya da ilkokul çağında çocuğu bulunan kadın kamu personeli, 11-12 Kasım'da idari izinli sayılacak. Kurum amirleri, birim yöneticileri ve kritik görevlerdeki personel ise izin kapsamı dışında tutuldu. Güvenlik, sağlık, trafik, ulaşım, itfaiye, altyapı ve belediye hizmetleri kesintisiz sürecek.

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI İÇİN KARAR VAR MI?

Antalya Valiliği, özel sektöre de trafik yoğunluğu nedeniyle çocuklu çalışanlara esnek ya da uzaktan çalışma imkânı sağlanmasını tavsiye etti. Ancak bu bir zorunluluk değil, tavsiye niteliğinde.

COP31 NEDİR?

COP31, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 31. toplantısı. Dünya liderlerinin iklim değişikliğiyle mücadele konusunu görüşeceği zirve, bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenleniyor.