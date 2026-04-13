Antalya deprem SON DAKİKA! Antalya'da deprem kaç şiddetinde? Antalya'da artçılar devam edecek mi?

Antalya’da sabah saatlerinde Akdeniz açıklarında meydana gelen sarsıntılar kısa süreli panik yarattı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, Antalya’nın Demre ilçesi açıklarında 4.7 (Mw) büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedilirken aynı bölgede kısa süre sonra ikinci bir sarsıntı daha meydana geldi. Peki, Antalya'da deprem kaç şiddetinde? Antalya'da artçılar devam edecek mi? Detaylar...

ANTALYA DEPREM Mİ OLDU?

Antalya, Türkiye’nin aktif fay hatlarına yakınlığı nedeniyle zaman zaman deprem hareketliliği yaşayan bölgeler arasında yer alıyor. 13 Nisan 2026 sabah saatlerinde Akdeniz açıklarında kaydedilen 4.7 büyüklüğündeki deprem, “ Antalya deprem mi oldu” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

AFAD verilerine göre deprem, Antalya’nın Demre ilçesi açıklarında meydana geldi. Sarsıntı yalnızca kıyı şeridinde değil, Antalya merkezi ve çevre illerde de hissedildi. Özellikle sabah saatlerinde yaşanması nedeniyle birçok vatandaş kısa süreli panik yaşayarak binalardan dışarı çıktı.

Uzmanlara göre Akdeniz açıklarında meydana gelen bu tür depremler, bölgedeki Helen-Kıbrıs yayı kaynaklı tektonik hareketlerle ilişkilendiriliyor. Bu hat, Doğu Akdeniz’de zaman zaman orta şiddetli depremler üretebiliyor.

ANTALYA'DA DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

AFAD tarafından paylaşılan resmi verilere göre Antalya açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.7 (Mw) olarak ölçüldü. Depremin yerin 16 kilometre derinliğinde gerçekleşmesi, sarsıntının yüzeye yakın hissedilmesine neden oldu.

Aynı bölgede kısa süre sonra meydana gelen ikinci deprem ise 3.5 büyüklüğünde kaydedildi. Bu sarsıntının 26.05 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı.

ANTALYA'DA ARTÇILAR DEVAM EDECEK Mİ?

Depremin ardından en çok merak edilen konulardan biri de “Antalya’da artçılar devam edecek mi?” sorusu oldu. Uzman değerlendirmelerine göre 4.7 büyüklüğündeki bir depremin ardından aynı bölgede daha küçük ölçekli artçı sarsıntıların yaşanması olağan bir durum olarak kabul ediliyor.

Akdeniz açıklarında meydana gelen depremin ardından kaydedilen 3.5 büyüklüğündeki ikinci sarsıntı, artçı aktivitenin başladığına işaret edebiliyor. Ancak bu tür artçıların sayısı ve süresi, bölgedeki fay hattının enerji dağılımına bağlı olarak değişkenlik gösteriyor.

Sismoloji uzmanları, özellikle deniz tabanında gerçekleşen depremlerde artçıların genellikle kısa süreli ve düşük şiddetli olduğunu, ancak yine de birkaç gün boyunca hissedilebilecek sarsıntıların yaşanabileceğini belirtiyor.

Vatandaşlara ise resmi kurumların, özellikle AFAD’ın açıklamalarını takip etmeleri ve doğrulanmamış bilgilere itibar etmemeleri tavsiye ediliyor.