Antalya'nın Kepez ilçesinde bugün Kepez Hükümet Konağı'nda paniğe yol açan bir olay yaşandı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gelen bir kişi, yanında getirdiği silahla rastgele ateş açtı. Peki, Antalya'da Kepez Kaymakamlık olayı nedir? Kepez Kaymakamlığı'nda ne oldu? Detaylar...

ANTALYA'DA KEPEN KAYMAKAMLIK OLAYI NEDİR?

Antalya'nın Kepez ilçesinde bugün öğle saatlerinde yaşanan olay, Kepez Hükümet Konağı'nda paniğe yol açtı. Edinilen bilgilere göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gelen bir kişi, yanında getirdiği silahla rastgele ateş açtı. Bu ani silah sesleri, binada bulunan vatandaşlar arasında büyük korku ve endişeye neden oldu.

Olayın hemen ardından Kepez Kaymakamlığı ve bağlı birimlerde çalışanlar hızla tahliye edildi. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yetkililer, olayın güvenlik boyutunu kontrol altına almak için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

KEPEN KAYMAKAMLIĞI'NDA NE OLDU?

Kepez Kaymakamlığı'nda yaşanan olayın detaylarına bakıldığında, şüphelinin hareketleri ve güvenlik güçlerinin müdahalesi süreci ortaya koyuyor. Silah seslerinin duyulmasıyla birlikte bina tahliye edilirken, şüphelinin daha sonra kendisini binadaki bir odaya kilitlediği öğrenildi.

ŞÜPHELİ KENDİSİNİ ODAYA KİLİTLEDİ

Gelen bilgiler doğrultusunda, şüpheliyi ikna etmek için özel harekat polisleri olay yerine yönlendirildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, polis ekipleri şüpheliyi teslim olmaya ikna etmek için yoğun çaba gösteriyor. Olay nedeniyle çevrede güvenlik önlemleri artırıldı ve vatandaşların bölgeden uzak durmaları istendi.

SİLAH SESLERİ DUYULDU, VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Silah seslerinin duyulmasının ardından, Kepez Hükümet Konağı ve çevresinde büyük bir panik yaşandı. Vatandaşlar, yetkililerin yönlendirmesiyle güvenli alanlara yönlendirildi. Polis ve sağlık ekiplerinin olay yerine hızlıca intikal etmesi, olası risklerin önüne geçilmesine katkı sağladı.