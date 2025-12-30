Antalya'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 30 Salı Aralık Antalya'da az önce nerede deprem oldu?

Akşam saatlerinde hissedilen hareketlilik, Antalya'nın birçok semtinde fark edildi. Kentte kısa süreli endişe yaşanırken, özellikle yüksek binalarda oturanlar sarsıntının daha belirgin hissedildiğini aktardı. Sosyal medya kullanıcıları, " Antalya'da deprem mi oldu?", " Antalya'da az önce nerede deprem oldu?" sorularıyla gündemi takip etmeye başladı ve AFAD ile Kandilli'nin açıklamalarına yoğun ilgi gösterdi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile AFAD, Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7/24 izlemeye devam ediyor. Ülke çapında meydana gelen tüm depremler gelişmiş ölçüm cihazlarıyla anında kaydedilerek kamuoyuyla paylaşılıyor. Kandilli'nin geniş gözlem ağı sayesinde yer hareketleri hızlı biçimde sisteme iletiliyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan bilgiler; depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi teknik detayları içeriyor. Böylece vatandaşlar doğrulanmış verilere ulaşarak bilgi kirliliğinden uzak durabiliyor.

AKDENİZ'DE DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Akdeniz'de bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 4.4 büyüklüğündeki deprem yerin 7.88 kilometre altında oluştu.

