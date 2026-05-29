Ankara'daki memurlar Temmuz ayında izinli mi, hangi memurlar izinli, neden izinli, hangi ilçeler izinli?

Başkent Ankara’da Temmuz ayında uygulanacak idari izin kararıyla ilgili detaylar merak ediliyor. NATO Zirvesi öncesinde trafik yoğunluğu ve güvenlik tedbirlerini artırmak amacıyla bazı kamu kurumlarında görev yapan memurların izinli olacağı belirtilirken, sağlık, emniyet ve acil hizmet personelinin görevine devam edeceği ifade ediliyor.

ANKARA’DA MEMURLARA NATO ZİRVESİ İZNİ! HANGİ MEMURLAR İDARİ İZİNLİ OLACAK?

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından alınan karar kapsamında Ankara’daki kamu personeline Temmuz ayında idari izin verilecek. Başkentte gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle alınan kararın detayları netleşirken, hangi ilçelerdeki memurların izinli sayılacağı ve kimlerin görevine devam edeceği merak konusu oldu.

7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde güvenlik, ulaşım ve kamu hizmetlerinde aksama yaşanmaması amacıyla bazı kamu çalışanları için idari izin uygulaması hayata geçirilecek. Kararın, özellikle zirve sürecinde oluşabilecek yoğunluğu azaltmayı hedeflediği belirtildi.

HANGİ İLÇELERDEKİ MEMURLAR İZİNLİ SAYILACAK?

İdari izin uygulaması Ankara’nın merkez ilçelerini kapsayacak. Resmi talimata göre Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde görev yapan kamu personeli 6-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında idari izinli olacak.

KİMLER İDARİ İZİN KAPSAMI DIŞINDA KALACAK?

NATO Zirvesi süresince kritik kamu hizmetlerinin aksamaması amacıyla bazı personeller görevlerinin başında olmaya devam edecek. Zirvede doğrudan görev alan kamu çalışanları, güvenlik ve koordinasyon süreçlerinde görev yapan personeller ile zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için kurumlarda bulunması gereken çalışanlar idari izin kapsamına dahil edilmeyecek.

ANKARA’DA ETKİNLİKLERE KISITLAMA GELDİ

Zirve haftası boyunca Ankara genelinde yoğunluk oluşturabilecek toplu organizasyonlar için de sınırlama kararı alındı. Resmi yazıda; sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser ve eğlence organizasyonlarının planlanmaması yönünde kurumlara talimat verildi.

NATO ZİRVESİ NEDENİYLE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILACAK

Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle Ankara’da üst düzey güvenlik önlemleri uygulanacak. Zirve süresince başkentte trafik düzenlemeleri, yol kapanmaları ve kamu kurumlarında yoğun güvenlik tedbirlerinin hayata geçirilmesi bekleniyor.