Ankara'da yollar ne zaman açılacak? Ankara'da yollar bugün açılacak mı?

Başkent Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında uygulanan geniş güvenlik önlemleri nedeniyle birçok ana arter ve bağlantı yolu belirli saatlerde araç trafiğine kapatıldı. Şehir içi ulaşımını doğrudan etkileyen uygulamalar nedeniyle vatandaşlar, "Ankara'da yollar ne zaman açılacak?" ve "Ankara'da yollar bugün açılacak mı?" sorularına yanıt arıyor.

ANKARA'DA YOLLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Ankara Valiliği tarafından yayımlanan trafik tedbirlerine göre NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında uygulanan yol kapatma kararları farklı bölgelerde farklı süreleri kapsıyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresindeki güvenlik tedbirleri kapsamında;

Cumhurbaşkanlığı Bulvarı,

Cumhurbaşkanlığı Caddesi,

Alparslan Türkeş Caddesi,

Beştepe Caddesi,

Söğütözü Caddesi,

Bahriye Üçok Caddesi,

Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi'nin belirli bölümü,

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin belirli kısmı,

Sakıp Sabancı Bulvarı'nın AŞTİ yönündeki bölümü

07 Temmuz 2026 Salı saat 07.00 ile 08 Temmuz 2026 Çarşamba saat 23.59 arasında araç trafiğine kapatıldı.

Bunun yanında zirveye katılan devlet ve hükümet başkanlarının konaklayacağı bölgelerde bulunan çok sayıda cadde ve sokakta da 06 Temmuz 2026 Pazartesi saat 07.00'den 08 Temmuz 2026 Çarşamba saat 23.59'a kadar trafik kısıtlaması uygulanıyor.

Resmi takvime göre, söz konusu sabit yol kapatma uygulamalarının 08 Temmuz 2026 günü saat 23.59 itibarıyla sona ermesi bekleniyor. Ancak güvenlik tedbirlerinin kaldırılması ve yolların yeniden ulaşıma açılması, emniyet birimlerinin sahadaki değerlendirmeleri doğrultusunda kademeli olarak gerçekleştirilebilecek.

Öte yandan Ankara Valiliği, sürücülerin yol durumunu seyahat öncesinde resmi kurumların duyurularından takip etmelerini tavsiye ediyor.

Konvoy geçişlerinde geçici trafik durdurmaları uygulanıyor

Kalıcı süreyle kapatılan yolların dışında, yabancı devlet ve hükümet başkanlarının konvoylarının kullanacağı güzergâhlarda ise farklı bir uygulama yürütülüyor.

Bu kapsamda;

Ankara Çevre Yolu'nun belirli bölümü,

Özal Bulvarı,

İsmet İnönü Bulvarı,

Ankara Bulvarı,

Anadolu Bulvarı,

Atatürk Bulvarı'nın belirli kesimi,

Mevlana Bulvarı'nın belirli bölümü,

Dumlupınar Bulvarı'nın ilgili kısmı,

1071 Malazgirt Bulvarı'nın belirli bölümü,

Türk Kızılayı Caddesi,

Cinnah Caddesi,

Çankaya Caddesi,

Simon Bolivar Caddesi,

Rabindranath Tagore Caddesi,

John F. Kennedy Caddesi,

yalnızca konvoy geçişleri sırasında kısa süreli olarak araç trafiğine kapatılıyor. Konvoy geçişinin tamamlanmasının ardından trafik akışı yeniden sağlanıyor.

ANKARA'DA YOLLAR BUGÜN AÇILACAK MI?

Resmi açıklamalara göre bugün uygulanan trafik tedbirleri NATO Zirvesi'nin güvenlik planı kapsamında devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresi ile konaklama noktalarının bulunduğu bölgelerde uygulanan tam kapanmaların 08 Temmuz 2026 saat 23.59'a kadar sürmesi planlanıyor.