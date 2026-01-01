Ankara okullar tatil mi, 2 Ocak Cuma yarın Ankara 'da okul yok mu (ANKARA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)

2 Ocak Cuma günü Ankara'da okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Ankara Valiliği, kar tatili ile ilgili bir açıklama yapacak. Bu durum, öğrenciler ve veliler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Detaylar haberimizde.

ANKARA HAVA DURUMU

Soğuk Hava Etkisini Artırıyor: Sıcaklıklar Eksi 13 Dereceye Kadar Düşecek

Meteoroloji verilerine göre önümüzdeki 5 gün boyunca bölgede soğuk hava etkisini sürdürecek. Özellikle gece saatlerinde sıcaklıklar ciddi şekilde düşerken, bazı günler karla karışık yağış ve bulutlu hava bekleniyor.

1 Ocak Perşembe günü çok bulutlu ve kar yağışlı bir hava öngörülürken, sıcaklıklar en düşük -7, en yüksek -4 derece olacak. Nem oranı yüzde 65 ila 82 arasında değişirken, rüzgâr saatte 13 km hızla esecek.

2 Ocak Cuma günü soğuk hava daha da sertleşecek. Günün en düşük sıcaklığı -13, en yüksek sıcaklığı ise -2 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 56-83 aralığında seyrederken, rüzgârın hızı 6 km/sa olacak.

3 Ocak Cumartesi günü hava çok bulutlu geçecek. Sıcaklıklar gece -11, gündüz ise 3 dereceye kadar yükselecek. Nem oranı yüzde 55-76, rüzgâr hızı ise 8 km/sa olarak ölçülecek.

4 Ocak Pazar günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. En düşük sıcaklık 0, en yüksek sıcaklık 7 derece olacak. Nem oranı yüzde 67-85 arasında değişirken, rüzgâr 8 km/sa hızında esecek.

5 Ocak Pazartesi günü ise parçalı bulutlu hava etkili olacak. Sıcaklıklar -1 ile 6 derece arasında seyredecek. Nem oranı yüzde 71-87, rüzgâr hızı ise 6 km/sa olarak tahmin ediliyor.

Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde yaşanabilecek don ve buzlanmaya karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

2 OCAK CUMA ANKARA OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak Cuma ünü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.