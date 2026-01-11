Ankara okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Ankara'da okul yok mu (ANKARA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Ankara'da okullar tatil mi sorusu 12 Ocak Pazartesi günü öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından yakından takip ediliyor. Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle " Ankara'da bugün okul var mı?" sorusu gündeme gelirken, gözler Ankara Valiliği'nden yapılacak kar tatili açıklamasına çevrildi.

ANKARA'AKAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

Kentte öğle saatlerinde kar yağışı başladı. Cadde, sokak ve binaların çatıları beyaz örtüyle kaplandı. Belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; kentte kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklı olarak devam etmesi bekleniyor. Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 1985 araç ve 2 bin 621 personelin sahada karla mücadele ettiği belirtildi.

ANKARA HAVA DURUMU

Kar Yağışı ve Düşük Sıcaklıklar

Hafta başından itibaren Ankara genelinde dondurucu soğuklar ve yağışlı bir seyir izlenecektir:

• 12 Ocak : Güne karla karışık yağmur ve kar yağışlı bir başlangıç yapılması beklenirken, en düşük sıcaklık 3 derece, en yüksek sıcaklık ise 7 derece civarında seyredecektir. Nem oranının yüzde 96 seviyelerine kadar çıkması öngörülmektedir.

• 13 Ocak : Kar yağışının etkisini sürdürmesiyle birlikte termometreler sert bir düşiş yaşayacaktır. Gece sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye kadar gerilemesi, gündüz ise en yüksek 2 derece olması tahmin edilmektedir.

• 14 Ocak : Hafta ortasına doğru dondurucu soğuklar etkisini iyice hissettirecektir. Bölge genelinde gece sıcaklıklarının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşebileceği öngörülmektedir.

Hafta Ortası ve Ekstrem Soğuk Uyarısı

Haftanın ilerleyen günlerinde yağışların yer yer azalması beklense de dondurucu hava etkisini sürdürecektir:

• 15 Ocak : Gökyüzünün parçalı bulutlu olması beklenirken, sabah ve gece saatlerinde şiddetli buzlanma ve don olayı riski bulunmaktadır.

• 16 Ocak : Soğuk hava dalgasının devam edeceği, sıcaklıkların gün içerisinde dahi düşük seviyelerde kalacağı tahmin edilmektedir.

Geçmiş Veriler ve Tedbir Çağrısı

Bölgenin geçmiş yıllardaki verilerine bakıldığında, Ocak ayı ortalarında ekstrem soğukların yaşandığı görülmektedir. Özellikle geçmişte bu tarihlerde sıfırın altında 15 derecenin altında uç sıcaklıklar kaydedilmiştir.

Vatandaşların özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları gerekmektedir. Kış şartlarına uygun donanımı olmayan araçlarla trafiğe çıkılmaması ve dondurucu soğuklara karşı gerekli önlemlerin alınması önem arz etmektedir.

ANKARA OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; yarın sabah saatlerinden itibaren Ankara'da güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiği bildirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; Ankara il genelinde pazar günü ilk saatlerden itibaren rüzgarın güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 kilometre/saat, yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer 70 kilometre/saat) esmesi beklenmektedir. Beklenen olumsuzluklara bağlı olarak ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ile soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur."