Fenerbahçe, Guirassy transferini bu hafta içerisinde bitiriyor

Fenerbahçe’de Vedat Muriqi'nin geçirdiği talihsiz sakatlık, yönetim kurulunu santrfor transferinde vites yükseltmeye zorladı.

GUIRASSY İÇİN GİRİŞİMLER SIKLAŞTIRILDI

Hücum hattında yaşanan bu ani eksikliği en kısa sürede kapatmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, Borussia Dortmund'da forma giyen Serhou Guirassy için girişimlerini sıklaştırdı.

TEKLİF 35 MİLYON EURO'YA ÇIKARILDI

Başkan Aziz Yıldırım, Gineli golcünün transfer sürecini bizzat yönetiyor. Oyuncunun menajeriyle temaslarını sıklaştıran Fenerbahçe kurmayları, Dortmund'un kapısını yeniden çaldı. Alman ekibinin kapıyı yine 40 milyon Euro’dan açtığı öğrenilirken, sarı-lacivertli yönetimin bu rakamı aşağı çekmek için yoğun bir pazarlık yürüttüğü ve teklifini 30'dan 35 milyon Euro seviyesine kadar çıkardığı belirtildi.

ANLAŞMA AN MESELESİ

Vedat Muriqi'nin sahalardan en az 1 ay uzak kalacak olması sebebiyle teknik heyetin de bu transfere tam onay verdiği ve yönetime olumlu rapor sunduğu ifade edildi. Guirassy ile prensip anlaşmasına varan Kanarya, kulüpler arasındaki pürüzleri gidererek transferi hafta içinde resmi olarak duyurmayı hedefliyor.

BONSERVİSİ TARİHE GEÇECEK

Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Gineli oyuncu, sarı-lacivertlilerin kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak. Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund forması altında 45 maça çıkan 30 yaşındaki santrfor, 22 gol ve 6 asistlik performans sergilemişti.