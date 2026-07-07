Ankara elektrik kesintisi! 7-8 Temmuz Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 7 Temmuz günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

AKYURT

07.07.2026 tarihinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Kozayağı Mahallesi'nde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

07.07.2026 tarihinde 14.00 ile 17.00 saatleri arasında Kozayağı Mahallesi'nde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09.07.2026 tarihinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Ahmetadil Mahallesi'nde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09.07.2026 tarihinde 14.00 ile 17.00 saatleri arasında Ahmetadil Mahallesi'nde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

AYAŞ

07.07.2026 tarihinde 09.30 ile 12.30 saatleri arasında Pınaryaka, Selçuklu, Pehlivan ve Ankara sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

07.07.2026 tarihinde 14.30 ile 17.00 saatleri arasında Bayram Mahallesi'nde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

08.07.2026 tarihinde 09.30 ile 12.30 saatleri arasında Feruz Mahallesi'nde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

08.07.2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Bahçe, Polatlı 1, 501, Konut, Ayaş Polatlı Yolu, Evren ve 506 sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

08.07.2026 tarihinde 14.30 ile 17.00 saatleri arasında Ayaş Ankara, Gökçebağ ve Bayram bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09.07.2026 tarihinde 09.30 ile 12.30 saatleri arasında Bayram Mahallesi ve Ayaş Ankara bölgesinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09.07.2026 tarihinde 14.30 ile 17.00 saatleri arasında Altay, Hun ve Ankara sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BEYPAZARI

07.07.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Köst, Karaköy, Hamzalar, Karapınar, Karaköy Mücavir, Yukarıgüney, Yıldız Küme, Dudaş, Aşağıgüney, Nuhhoca, Dağşeyhler ve Aşağı bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

08.07.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Adaören Mahallesi'nde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09.07.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Köst, Karaköy, Hamzalar, Karapınar, Karaköy Mücavir, Yukarıgüney, Yıldız Küme, Dudaş, Aşağıgüney, Nuhhoca, Dağşeyhler ve Aşağı bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

GÜDÜL

07.07.2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Kadıobası Mahallesi'nde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09.07.2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Kadıobası Mahallesi'nde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

GÖLBAŞI

09.07.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Ahiboz Mahallesi'nde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09.07.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Abazlı Mahallesi'nde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09.07.2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Çimşit Mahallesi'nde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KIZILCAHAMAM

07.07.2026 tarihinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında Eğerlialören Mahallesi'nde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

07.07.2026 tarihinde 11.30 ile 13.30 saatleri arasında Yukarıçanlı Mahallesi'nde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

07.07.2026 tarihinde 15.00 ile 17.00 saatleri arasında Yayla Yağcıhüseyin ve Yayla Salın bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

08.07.2026 tarihinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında Kırkırca Mahallesi'nde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

08.07.2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Korkmazlar ve Berçinyayalar bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

08.07.2026 tarihinde 11.30 ile 13.30 saatleri arasında Benli Yayla, Akçaören ve Çeltikçi Akçaören bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

08.07.2026 tarihinde 15.00 ile 17.00 saatleri arasında Turnalı Mahallesi'nde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

08.07.2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Sarıçam, Saray, Çukurören, Yukarı Çukurören ve Oğlakcı mahallelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09.07.2026 tarihinde 09.30 ile 12.30 saatleri arasında Gelevür, Gümele, Sazak, Eskice Sazak, İnceğiz, Bedirler, Uğurlu ve Kızılcaköy bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09.07.2026 tarihinde 14.00 ile 17.00 saatleri arasında Şehit Osman Aydoğan, Fatih Sultan Mehmet, Zemler, Şehit Seçkin Altun, Gülşenler, Şehit Kemal Demirci, Şehit Yusuf Kalender, Rıza Doğan, Kardelen, Şehit Hakkı Sözer, Oruç Gazi, Eyüp Sanay, Yıldırım Beyazıt, Şehit Cengiz Evmez, Yunus Emre, Kanuni Sultan Süleyman ve Gazze sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

POLATLI

07.07.2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Kargalı ve Medrese mahallelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09.07.2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Alahacılı, Hıdırlar, İnler ve Ilıca mahallelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09.07.2026 tarihinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Avşar Küme bölgesinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.