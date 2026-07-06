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Küba'da Ulusal Elektrik Sistemi'nin devre dışı kalmasıyla elektrik kesintisi yaşandı

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Küba'da Ulusal Elektrik Sistemi tamamen devre dışı kaldı. 2026 yılında yaşanan üçüncü büyük kesinti olarak kayıtlara geçen olayın nedeni araştırılıyor. Ekonomik krizle boğuşan ülkede elektrik üretiminin yeniden başlamasının günler sürebileceği belirtiliyor.

Küba'da Ulusal Elektrik Sistemi'nin tamamen devre dışı kalmasının ardından ada genelinde yeniden elektrik kesintisi meydana geldi.

Ulusal basındaki haberlere göre, devlet şirketi Elektrik Birliğinin (UNE) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülke genelinde elektrik kesintisinin yaşandığı bildirildi.

Açıklamada, "Ulusal Elektrik Sistemi'nde tamamen kesinti meydana geldi. Nedeni araştırılıyor. Konuyla ilgili bilgilendirme yapılmaya devam edilecektir." ifadesine yer verildi.

Söz konusu kesinti, 2026 yılında yaşanan üçüncü, son 24 ayda ise sekizinci büyük genel elektrik kesintisi olarak kayıtlara geçti.

Haberlerde, Ulusal Elektrik Sistemi'nin yeniden devreye alınmasının günler sürebileceği belirtiliyor.

Sistem, önce küçük bölgelerde elektrik üretiminin yeniden başlaması, ardından bu bölgelerin kademeli olarak birbirine bağlanmasıyla yeniden çalışır hale getiriliyor.

Tahminlere göre, Karayip Adası'nın enerji ihtiyacını karşılayabilmesi için günde 100 bin varilin üzerinde petrole ihtiyaç duyuluyor.

Bu miktarın yaklaşık 40 bin varili yerli üretimle karşılanırken, kalan kısmı ithal ediliyor.

Küba'da derin kriz

Küba ekonomisi son altı yıldır derin bir krizle mücadele ederken, ülkede elektrik kesintileri ve temel ürün kıtlığı yaşanıyor. Üretimdeki düşüş, yüksek enflasyon ve değer kaybeden peso ekonomik sorunları daha da ağırlaştırıyor.

Uzmanlar, Küba ekonomisinin 2026 yılında yüzde 7,2 daralacağını öngörüyor.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
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