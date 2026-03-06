Ankara elektrik kesintisi! 6-7 Mart Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 6 Mart günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Beypazarı

06 Mart 2026 tarihinde saat 08.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Eyüp Gündoğan, İpekyolu, Tunahan, Yavuz Sultan Selim, Diril, Mevlana Celaleddin, Maraşal Fevzi Çakmak, Çam, Kanuni Sultan Süleyman, Başağaç ve Ergenekon caddelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

07 Mart 2026 tarihinde saat 08.30 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Akyazı 1, Alparslan Türkeş, Akyazı, Oğuz 2, Oğuz 1, Karabet Kooperatifi, Şair Hasan Hüseyin Yurdabak, Hemşire Handan Kurtuluş ve Oğuz caddelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

08 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Numan 2, Gürsel 1, Nilüfer, İpekçi, Köroğlu, 2. Cadde, Sanayi 3, Endüstri, Sanayi 1, Sanayi 2, Hacıbey 1, Mimar Sinan, Fabrika, Akdere, Sanayi, Barbaros, Taptuk Emre, Seçkin, Adnan Menderes, Ankara İstanbul Devlet Yolu, Numan 1, Gürsel 3, Numan Çıkmazı ve Numan caddelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kalecik

06 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Atatürk, 1. Cadde, Afşar, Ahmetadil, Kozayağı, Demirtaş, Kuyucak, Karatepe, Tavşancık, Eşmedere, Kuyucak Küme Evleri, Değirmenkaya, Yeşilöz, Karahöyük, Yeniçöte, Hançılı, Elecik, Yılanlı, Yüzbey, Hasayaz, Sırıklı, Gündoğmuş, Kınık, Akcataş, Şemsettin, Beykavağı, Koyunbaba ve 2. Oyumiğde caddelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

07 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Atatürk, 1. Cadde, Ahmetadil, Karahöyük, Demirtaş, Karatepe, Hançılı, Yüzbey, Sırıklı, Gündoğmuş, Kınık, Şemsettin, Beykavağı ve Koyunbaba caddelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Keçiören

07 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1766. Cadde, Merkez ve Marangeli caddelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

07 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahmetadil, Susuz ve Tahtayazı caddelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Nallıhan

Gölbaşı

06 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çayırlı, İkizce, 1680. Cadde, İkizce, 6035. Cadde, 6004. Cadde, 6000. Cadde, Haymana, 6005. Cadde, 6001. Cadde, Doka Çiftlik Mevkii, Zara Beydağı, Karaağızlı, Aydın Mahallesi, Çamyuvacı Çiftlik Evleri, Göreli KYK, 6017. Cadde, 6007. Cadde, Gökçehüyük, 6008. Cadde ve Topaklı caddelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

07 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çimşit, 677. Cadde, Kırıklı ve Tepeyurt caddelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

07 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çayırlı caddesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

08 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Topaklı ve Çayırlı caddelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

08 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Altunçanak, Karaömerli ve Dereköy caddelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.