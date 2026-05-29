Ankara elektrik kesintisi! 30-31 Mayıs Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek?

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

AYAŞ

1 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Peçenek, Maden, Şehit Serkan Öğütçü, Dilber 1, Efe, 157. Sokak, 158. Sokak, Vakit, Dinçer, Ergi, Ata, Zeki Uğur, 159. Sokak ve Bilgin sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında Başbereket ve Ayaş Ankara yolu çevresinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Güven, 130. Sokak, 11. Sokak, Cumhuriyet 3, 21. Sokak, Ayter Sitesi, Güdülyolu, Kazım Karabekir, Özal, 22. Sokak, 15. Sokak, 25. Sokak, 14. Sokak, İstiklal, 125. Sokak, Emine Tevfika Ayaşlı, Demirel, 12. Sokak, 111. Sokak, 128. Sokak, 122. Sokak, 18. Sokak, Kavak, Ayaş Polatlı Yolu, 26. Sokak, 27. Sokak, Ova Bağları, 23. Sokak, 10. Sokak, 20. Sokak, 17. Sokak ve Bağdat sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında Başbereket ve Ayaş Ankara yolu çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

3 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.30 arasında Başbereket ve Ayaş Ankara yolu çevresinde planlı bakım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

3 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.30 arasında İğdeli, Musalla, Karadere, Ortabereket, Kuyucak, Çakmak, Yörük, Hacıveli, Hasan Dede, Yunus Emre, Fatih Sultan Mehmet ve çevresindeki çok sayıda sokak ve mevkide elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.30 arasında Balçiçek, Avşar, Uğurçayırı ve Güdülyolu bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

ALTINDAĞ

2 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında Orhangazi, Beşevler, Gicik, 3028. Sokak, 3029. Sokak ve 3010. Sokak çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

2 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Karacaören TOKİ, Karacaören Mahallesi, Yeşilyurt ve 1414. Sokak çevresinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle enerji kesintisi yapılacaktır.

2 Haziran 2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.30 arasında 3007. Sokak, 3008. Sokak, 3017. Sokak, 3018. Sokak ve 3024. Sokak'ta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

2 Haziran 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında 3035. Sokak, 3037. Sokak, 3038. Sokak, 3039. Sokak, 3106. Sokak, 3108. Sokak ve Gicik bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

BEYPAZARI

3 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Kaş Mahkeme, Öksüzce, Nerdübendede, Tepedelen ve Yazıcıoğlu bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ÇANKAYA

1 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.30 arasında Bağlar ve Serhat sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

1 Haziran 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında Narman, Sarıcakaya, Mahmudiye, Seyran, Seyitgazi, Mihalıçık, Kemah, Olur, Tortum, Tekman, Şehit Oğuz Kağan Usta, Yavuzevler, Hınıs ve Sembol bölgelerinde enerji kesintisi uygulanacaktır.

1 Haziran 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında Ahmet Adil, Ömür, Meneviş, Kuzgun, Yaylagül ve Güvenlik sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2 Haziran 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Beytepe Köyü Yolu, Beytepe Mahallesi, 1795. Sokak, 1819. Sokak ve çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

2 Haziran 2026 tarihinde gün boyunca farklı saatlerde Bilkent, Çayyolu ve çevresindeki bazı sokaklarda kısa süreli bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yapılacaktır.

3 Haziran 2026 tarihinde Ahmet Adil, Bilkent 11, Esence, Tatlısu, Üçağıl ve çevresindeki çeşitli bölgelerde farklı saat aralıklarında bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

ELMADAĞ

3 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında Kuşçuali bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

3 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Kızılçam, Ada, Kirazlı, Cevizli, Karadut, Mevlana, Eren, Erikli, Bağyolu, Yediveren, Çağla, Sur, Sarıçam, Sıla, Sandıklı, Şah, Yeşiltepe, Ilgın, Sarısalkım, Petunya, Kestane, Gülpare, Erguvan, Hacivat, Dönence ve Zeytin sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Haziran 2026 tarihinde saat 12.00 ile 14.00 arasında Adil Yalman, Yenişıh Mevki, Yeşildere, Bahçelievler ve Belardı Mevkii çevresinde enerji kesintisi yaşanacaktır.

3 Haziran 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında 19 Mayıs ve Sanayi bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

ETİMESGUT

1 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında Turkuaz Mahallesi, Eskişehir Devlet Yolu, Dumlupınar ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında 10. Sokak ve 11. Sokak'ta enerji kesintisi yaşanacaktır.

2 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında 1512. Sokak, 1532. Sokak ve 1541. Sokak çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

3 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında 607. Sokak, 611. Sokak, 612. Sokak ve Gülüm Sokak'ta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.30 arasında 68. Sokak, 69. Sokak ve 70. Sokak'ta enerji kesintisi yaşanacaktır.

GÖLBAŞI

1 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.30 arasında Beyobası, Karadonlu ve çevresindeki çok sayıda sokak, küme ev ve mahallede şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle geniş kapsamlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

2 Haziran 2026 tarihinde Yurtbeyi Mahallesi'nde saat 09.30 ile 11.30, 12.30 ile 14.30 ve 15.00 ile 17.00 arasında üç ayrı planlı elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.

2 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Akörençarşak ve Gülbağı bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

3 Haziran 2026 tarihinde Örencik, Yurtbeyi, Özörenkent ve çevresindeki bazı sokaklarda farklı saat aralıklarında bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri uygulanacaktır.

3 Haziran 2026 tarihinde Halaçlı Mahallesi ve çevresinde saat 09.00 ile 18.00 arasında değişen sürelerde planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilecektir.

KEÇİÖREN

1 Haziran 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Akgünler, Zambak, Şehit İbrahim Aykın, Şehit Fevzi Başaran ve çevresindeki çok sayıda sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

2 Haziran 2026 tarihinde farklı saat aralıklarında Arpaçay, Şehit Bayram Uluer, Sarıkamış, Kırıkkaleliler, Sivaslılar ve çevresindeki sokaklarda bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yapılacaktır.

2 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında Cennet, Şahinler, Alacalı, Cumra, Taşdemir, Yunus Emre, Gün Sazak ve Çaylak bölgelerinde enerji kesintisi yaşanacaktır.

2 Haziran 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Susuz, Yunus Emre, Ahmet Adil, Mimar Sinan ve çevresindeki kırsal bölgelerde geniş kapsamlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Akyüz, Mesnevi, Yıldıran, Susuz, Yunus Emre, Uluharman, Gökmen ve Aktaş bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

3 Haziran 2026 tarihinde saat 12.30 ile 14.30 arasında Karakeçili ve 1668. Sokak çevresinde enerji kesintisi yaşanacaktır.

SİNCAN

1 Haziran 2026 tarihinde gün boyunca farklı saat aralıklarında Peçenek, Osmaniye, Yaşar Kemal, Buhara, Altay, Akça, Ermiş, Bereket, Türbe ve çevresindeki birçok sokakta bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

1 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında Edip, Figen, Doruk, Erda, Fakülte, Feridun, Gökhan, Erk ve Feyza sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

1 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Altınyıldız, Babayakup, İstasyon, Malazgirt, Pîrireis, Kale, Muttalip, Dereyayla, Şehit Kubilay ve çevresindeki geniş bölgede enerji kesintisi uygulanacaktır.

1 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında Zübeyde Hanım Sokak'ta elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2 Haziran 2026 tarihinde Ayvaz, Aygün, Kazım Karabekir, Atatürk, Çankırı Yolu ve çevresindeki çeşitli sokaklarda farklı saat aralıklarında planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yapılacaktır.

3 Haziran 2026 tarihinde Düzgün, İdareci, Kaymakam, Kütüphane, Mevlana, Farabi, İzmir, Şifa, Yavuz Selim, Altay, Ermiş ve Poyraz bölgelerinde farklı saatlerde elektrik kesintileri uygulanacaktır.

