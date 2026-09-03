Ankara elektrik kesintisi! 3-4 Eylül Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 3 Eylül günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

AKYURT

3 Eylül 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ağılcık, Ahmetadil, 1477, 1462, 1473, Kösrelikkızığı ve 1463 cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

3 Eylül 2026 tarihinde saat 14.00 ile 15.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Lizbon, Ahmetadil, 1784, 1783, 1795, 1787/1, 1793, 1212, 1792, 1787, Sağduyu, 1791, 1794, 1790, Şehit Hamza Şimşek, 1786, 1788/1 ve 1789 cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

3 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kızılkoyunlu, Haymana, Ahmetadil, Aşkar Yaylası, Soğulca, Yaylabeyi, Haymanayolu, Batı Kısım, Kaş Eski Köseler, 133, Yeniköseler, Yeşilyurt, Gölbaşı, Kızılcakışla, Taşpınar, Aşağı Şeyhali, Esen, Aşağı Sivri, Yukarı Sivri, Karakaya, Karayavşan, Babayakup, Orta Eskiköseler ve Kayabaşı cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

4 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Bodurlar, Tavşancık, Çaykaya, Ahmetadil, 1. Oyumiğde, Keklicek, Gökçeören, Mutluköy, Gölköyü, Buğra, İbni Sina, Yeniçöte, Şeyhler, Kargın, Akkuzulu, Yıldız, Çankırı, Yıldız Küme, Eskiçöte, Küçükali, İmam Hüseyin, Kapaklı, Kargın Küme ve Ömercik cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

5 Eylül 2026 tarihinde saat 13.30 ile 14.45 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahmetadil, 1071, 1113, 1077, Baldıran, Şehit Cengiz Porsuk, Böğürtlen, Gülbaba, Anavatan, Şehit Tolga Akdaş, Beşiktaş, Nuri Pamir, Kızlar Pınarı ve 1112 cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

5 Eylül 2026 tarihinde saat 15.30 ile 16.45 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahmetadil, Düzmamlay, 1104, 1122, 1116, 1117, 1118/1, 1119, 1099, 1120, 1101, 1100, 1115, 1105, 1118, 1124 ve 1123 cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

5 Eylül 2026 tarihinde saat 16.00 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1774/1, Şehit Hamza Şimşek, 1768, 1774, 1780/1, 1805, Ayazağa, 1786, 1780, 1786/3, Şehit Kadir Yalçın, 1788/2, 1776/2, Şehit Fahrettin Poyraz, 1779/3, 1779/4, 1778, 1779/6, 1779, 1776 ve Sağduyu cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

AYAŞ

3 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Esenler Mezra, Tatlar Köyü, Kesiktaş ve Polatlar bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

3 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Murat, Tepe, İmamoğlu, Polatlı 1, Gülamı, Mutlu, Şehit Olgun Gökmen Yeni, Şehit Olgun Gökmen, Emek ve Emek Yeni cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

5 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 97, 1. TBMM ve Sivas Kongresi cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

5 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1773, Mimar Sinan, Şehit, Kanuni, Orhangazi, Karagöl, Bayrak, Maraşal Fevzi Çakmak, Güneyce, Perili, Sancak, Beypazarı, Oğuzhan, Mareşal, Barbaros, Ergenekon, Pirireis, Hilal, Yıldız, Vatan ve Özal cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

5 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Murat, Tepe, İmamoğlu, Polatlı 1, Gülamı, Mutlu, Şehit Olgun Gökmen Yeni, Şehit Olgun Gökmen, Emek ve Emek Yeni cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

BEYPAZARI

3 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kozağaç, Kaplan ve Sarıağıl bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

3 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Gülveren 4, Dibekören, Gülveren 1, Sakarya 1, Gazi 1, Menekşe, Pınarbaşı, Zafer 1, Gülveren 2, Hürriyet Sarıyar, Okul Sarıyar, Baraj 1, Gölbaşı 1, Gölbaşı 2, Gölbaşı 3, Gonca, Göbet, Serçe, Cumhuriyet Alanı, Bağlar 2, Çıkmaz 2, Fatih, Bağlar 1, Bahar, Ankara, Selvi 1, Evcik ve Baraj cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

4 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Dibekören, 201, Şehit Ercan Altınok, 303, Hürriyet, Postane, Piyade Komando Er Fettullah Koroğlu, Yunus, Hasan Hüseyin Eken, Jandarma Teğmen Hakan Tahtalıoğlu, 306, Zümrüt, Salih Yaman, 301, Yakut, Yıldız, 304, Selvi 2, Atatürk Cumhuriyet, Aşık Veysel, Raif Uzun, Bursa, Atatürk, Park, Atatürk Gazi, Çayırhan, Mehmet Yalnız, Hasan Kuzucu, Gül, Piyade Onbaşı Erkan Cüceoğlu, Mehmet Çetinkaya, Ergenekon, Turgut Özal, Mehmet Tekdoğan, Ergün Fazıl Paçal, Yaşar Yener, Mehmet Kaynak, Hasan Gökmen, Sami Arslan, Hüsamettin Yüksel, Bülbül, 311, 302, İlyas Kayış, Sadık Can, Fatih, Şahin Demirci ve İsmail Erel cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

4 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Macun bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

5 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Malazgirt, Ertuğrul Dönmez, Şirin 2, Şirin 1 ve Şehit Bünyamin Nacak cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

5 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır. Bu kesinti için etkilenen cadde veya sokak bilgisi belirtilmemiştir.

5 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Dibecik Mücavir ve Dibecik bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

5 Eylül 2026 tarihinde saat 13.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kemal Milaslı, Alparslan Türkeş ve Öner cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

ÇANKAYA

3 Eylül 2026 tarihinde saat 09.15 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Gençlik, Savaş, Necatibey ve Özveren cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

3 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2449. Sokak'ta elektrik kesintisi yaşanacaktır.

3 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kızılkoyunlu, Haymana, Ahmetadil, Aşkar Yaylası, Soğulca, Yaylabeyi, Haymanayolu, Batı Kısım, Kaş Eski Köseler, 133, Yeniköseler, Yeşilyurt, Gölbaşı, Kızılcakışla, Taşpınar, Aşağı Şeyhali, Esen, Aşağı Sivri, Yukarı Sivri, Karakaya, Karayavşan, Babayakup, Orta Eskiköseler ve Kayabaşı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

3 Eylül 2026 tarihinde saat 13.00 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Gazi Mustafa Kemal, Hanımeli, Toros, Strazburg, Peçenek, 1815, 3605 ve Lale cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

3 Eylül 2026 tarihinde saat 14.00 ile 15.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Lizbon, Ahmetadil, 1784, 1783, 1795, 1787/1, 1793, 1212, 1792, 1787, Sağduyu, 1791, 1794, 1790, Şehit Hamza Şimşek, 1786, 1788/1 ve 1789 cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

3 Eylül 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1047, Strazburg, Toros ve Celal Bayar cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

3 Eylül 2026 tarihinde saat 17.00 ile 19.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 448, Şehit Orhan Dağ ve Yeniköy cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

4 Eylül 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2518, 2661/2, Çayyolu, 2661/3, 2661/4, 2661/1 ve Doğan Taşdelen cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

4 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Aynur Bektaş, 4835, 4847, 4849, 4844 ve 4973 cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

4 Eylül 2026 tarihinde saat 13.45 ile 16.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3637. Sokak'ta elektrik kesintisi yaşanacaktır.

4 Eylül 2026 tarihinde saat 21.30 ile 23.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 448, Şehit Orhan Dağ ve Yeniköy cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

5 Eylül 2026 tarihinde saat 09.15 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ant, Bağ, Bükülmez, Ahmet Haşim, Ninni ve Nimet cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

5 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1450 ve Mevlana cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

5 Eylül 2026 tarihinde saat 13.00 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 953, 996/1, 970, 965, 994, 956, 963, 1006, 982, 962, 964, 959, 931, 1000 ve 996 cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

5 Eylül 2026 tarihinde saat 15.00 ile 16.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Avni Akyol, 1, Tohumlar, Beynam Çiftliği, Beynam Konakları, Beynam Çiftlik Mevkii, 136, Atatürk, Dağ Evleri, Kale Boğazı, Bahçelievler, Beynam ve Serhat Evleri bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

5 Eylül 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1036, 934, 945, 938, 935, 942, 970, 934/2, 937, 939, 931, 933, 953, 896/2, 936 ve Sabit Sağıroğlu cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.