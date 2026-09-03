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Kardeş kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kardeş kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 ağır yaralı Haber Videosunu İzle
Kardeş kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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Balıkesir’in Karesi ilçesinde iki kardeş arasında alkol kullanımı nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışma kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı olayda küçük kardeş hayatını kaybederken, ağabeyi hakkında adli işlem başlatıldı.

Balıkesir'de iki kardeş arasında çıkan kavgada, ağabey kardeşini öldürdü.

ALKOL TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre, Karesi ilçesi Maltepe Mahallesi'nde A.O. (50) ikametinin bahçesine geldiği sırada kardeşi Y.T.O. (48) ile arasında tartışma çıktı. Alkol kullanımı nedeniyle başladığı belirtilen sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü.

İKİSİ DE BIÇAKLARA DAVRANDI

İddiaya göre yaşanan arbede sırasında iki kardeş de bıçakla yaralandı. Olayda ağır şekilde yaralanan Y.T.O. yapılan kontrollere rağmen hayatını kaybetti.

A.O. hakkında gerekli işlemler başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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