Ankara elektrik kesintisi! 26-27-28 Temmuz Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 26 Temmuz günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ALTINDAĞ

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 514/1, 513, 516, 520, 522, 519, Şehit Bülent Yalçınkaya, Karapürçek ve 518 sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Karacaoğlan, Kazım Karabekir ve Fatih bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Serpmeevler, 3803, Tatlar Köyü, Çayırözü, 492, Gicik, Sakız Ağacı, Tatlar Mahallesi ve Peçenek bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Beylerbeyi, Cevher, Sencer ve Dandanakan bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Osmanlı, Kınık, Tuğrulbey, Dandanakan, Uygur, Sencer, Derman ve Keyhüsrev bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Sencer, Dandanakan, Selçukbey, Beylerbeyi ve Kılıçarslan bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Baraj, Kuzey Ankara 12. Etap, Osmanlı ve Kirman bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Baraj ve Selçuklu bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Selçuklu ve Selçukbey bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Beylerbeyi, Cevher, Sencer ve Dandanakan bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kuzey Ankara, 1071 Malazgirt ve Melikşah bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kuzey Ankara ve Selçuklu bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çavuşlu, Elvankent Banka Konutları, Uzunyol, Vezinli, Okul Önü, Ulucanlar, Atatürk, Halay, 2759, 2739, Kuruçay Mevkii, Gelincik, Havuzlu Çeşme, Leylak, Doğukent, Semaver, Kaşgarlı Mahmut, TOKİ, Seki Pınar, 2736, 2730, Selçuklu, Osmanlı, Kıbrıs Köyü, Natoyolu, 2361, Kusunlar, Kıbrısköy, Tekkeköy, Dumlupınar, 2457, Akçaali, 2762 ve Yakupabdal bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

BALA

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Tohumlar, Beynamçiftlik Mevkii, 136, Beynam ve Serhat Evleri bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Avni Akyol, Ahiboz, Cumhuriyet Ergin, Köseli, Cumhuriyet Afşar, Hürriyet, Ergin Yaylası ve İstiklal bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Atatürk bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.30 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Koçyayla bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Yöreli bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Küçükcamili bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

ÇAMLIDERE

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Yayla Dörtkonak bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Beşbeyler, Kargalar, Sarpın Çiftliği, Sofu Deresi, Çamurla, Üreğil Çiftliği, Yukarıdere ve Beşbeyler Küme bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Alakoç, Yayla Meşeler, Yayla Avşarlar ve Yayla Alakoç bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Uzundere, Elören, Elmalı ve Yeşilköy bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

ÇANKAYA

26 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle İhsan Doğramacı ve 1597 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1490, 1494, Muhsin Yazıcıoğlu, 1505 ve 1495 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 568, 554, 559, 565, 569, 567, 561, 562, 564, 563 ve 566 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2004 ve 1920 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2653, 2659, 2654 Yarenler Sitesi, 2573 Yiğitler Sitesi, Ankaralılar, 2654 ve 2573 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle S. Saltoğlu bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ihlamur, Bangabandhu ve Kavaklı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 973, 962, 953, 901, 927, 960, 1020, 959, 1018, 1017, 929, 961, 1019 ve 1019/1 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1011, 1008, 1010, 1006, 1012, 929 ve 1009 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2159, 2128, Dumlupınar ve 2158 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ihlamur, Sarmaşık ve Kavaklı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Tohumlar, Beynamçiftlik Mevkii, 136, Beynam ve Serhat Evleri bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.30 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3321, Tepeyurt, 3324, 3334, 3415, 1, 2 Silinecek, 3465, 1/1, 3424, Aydın Mahallesi, 2, 3351, 3318, 3319, 3320, 3375, 3326, 3316, 3307, 3330, 3374, 3346, 3327, 3437, Atatürk, 3315, Ercan, 3325, 3425, 3422, 3332, 3446, 3403, 3336, 3331, 3322 ve 3310 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3222/2, 3226, 3263, Mehmet Rifat Börekçi, 3239, 3227, 3211, 3190, 3245, 3222, 3225 ve 3267 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kıbrısköy, Seki Pınar, Kıbrıs Köyü, Yakupabdal, Tekkeköy ve Akçaali bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çavuşlu, Elvankent Banka Konutları, Uzunyol, Vezinli, Okul Önü, Ulucanlar, Atatürk, Halay, 2759, 2739, Kuruçay Mevkii, Gelincik, Havuzlu Çeşme, Leylak, Doğukent, Semaver, Kaşgarlı Mahmut, TOKİ, Seki Pınar, 2736, 2730, Selçuklu, Osmanlı, Kıbrıs Köyü, Natoyolu, 2361, Kusunlar, Kıbrısköy, Tekkeköy, Dumlupınar, 2457, Akçaali, 2762 ve Yakupabdal bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ömerli 1, Keskinkayalar, İl Yolu, 448, Hamit Mevkii, 21/2, 18, Şehit Orhan Dağ, Dağevi, Kürek, Yukarı Yaylalar, Ahılı, Şehit Halil Acun, Çipideresi, Yeniköy ve Kurşunkaya bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

ETİMESGUT

26 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 4067, Eskişehir Devlet Yolu, 4070, 4068, 4057, Dumlupınar, Semerkand, Yapracık Mahallesi ve 4058 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ağrıdağı, Bozhöyük ve 1. TBMM bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Eskişehir Devlet Yolu, Esenler Mezra, Gökler, Anayurt, Kesiktaş, Tatlar Köyü, Polatlar, Çiçektepe, Esenler ve Yeni Peçenek bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 4449, İmam Gazali ve 4447 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çavuşlu, Elvankent Banka Konutları, Uzunyol, Vezinli, Okul Önü, Ulucanlar, Atatürk, Halay, 2759, 2739, Kuruçay Mevkii, Gelincik, Havuzlu Çeşme, Leylak, Doğukent, Semaver, Kaşgarlı Mahmut, TOKİ, Seki Pınar, 2736, 2730, Selçuklu, Osmanlı, Kıbrıs Köyü, Natoyolu, 2361, Kusunlar, Kıbrısköy, Tekkeköy, Dumlupınar, 2457, Akçaali, 2762 ve Yakupabdal bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

28 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Bayındır, 592, Baştaş Çimento Fabrikası Civarı Küme Evleri, 23 Nisan, Ongün, Menekşe, 23 Nisan 1, Kuytu, Sarmaşık, Ağır, Bulut, Çağla, Çakmak, Ekinci, Erkan, Gülgin, İğde, Seyit Ali Güler, Yıldırım, Çekirdek, Akyüz, Çelik, İtfaiye, Hasır, Yazı Mevkii Çiftlik ve Bahçe Evleri, Kömürcü, Karanfil, 538, 535, Elif, İstasyon, Levent, Akçiçek, Keleş 1, Yazı, Kervan, Hazan, Çağlar, Rüzgârlı, 1891, Zambak, 543, Sedef, Aktepe, Yazgı, 514, Leylak, Üçevler, Bener, 571, Bahçelievler, Azim, 531, Terazi, 520, Azattepe, Hasanoğlan Havuzbaşı, 523, 530, 649, Balaban, 513, 527, Hürel, Gür, 522, Belardı Mevkii, NATO, Dalşık, Küme Evler, 511, Şener, 526, Orkide, Saadet, 515, 585, Üçyol, 516, 528, 586, Kardelen, 518, 591, 29 Ekim, 506, 517, 512, Papatya 1, Kazım Uz, Yılmaz, Kışla, Ekrem Kavur, Taşova, Adil Yalman, Temiz, Çıra, Yeşildere, 539, Ant, Güz ve 507 bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.