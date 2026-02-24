Ankara elektrik kesintisi! 24-25-26 Şubat Ankara'da Etimesgut, Gölbaşı, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
Ankara Başkent elektrik kesintisi! 24 Şubat günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, 24 Şubat Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Ankara'da Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi kesintisi araştırılıyor. Peki, Ankara elektrik kesintisi kaç saat sürecek, elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi...
Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 24 Nisan günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:
AKYURT
24 Şubat 2026 saat 09.15 ile 14.45 arasında
Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen cadde ve sokak: Teberik
24 Şubat 2026 saat 09.30 ile 17.00 arasında
Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen cadde ve sokak: Çalışkan, Yaprakbayırı
24 Şubat 2026 saat 10.00 ile 17.00 arasında
Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen cadde ve sokaklar: Temiz, İlke, Şeref, Sakin, Gençal, Leylekli, Saygı, Anadolu, Karaömerli, Güneş, Çay, Serçe, Haymana, Ahmetadil, Ankara, Aksu, Ece, Papatya, Cami, Erdoğan, Altunçanak, Esenlik, Ahırlıkuyu, Arı, Kaynak, Bektaş, Çakır, Ege, Aydınlık, Gazipaşa, Durak, Çeşme, Poyraz, Mecnun, Hizmet, Tepecik, Cesur, Zambak, Salkım, Vakıf, Seymen, Okul, Ferah, Eski Ankara Yolu, Konutlar, Kutluhan, Ekin, Erkal, Candan, Bülten, Tayfun, Üstün, Mine, İlim, Uğur, Mercan, Başak, Gazi, Taşlı, Gazi Mustafa Kemal, Ada, Beşevler, Gözcü, Sabır, Buğday, Kaya, Arzu, Hanedan, İzci, Huzur, İnönü, Dekor, Cemre, Özlem, Yeşildağ, Fatih, Başaran, Ofis, Dağ, Bağımsız, Kahraman, Kaleardı, Alparslan, Boncuk, Kooperatif, Ceren, Mısırlı, Duygulu, Rüzgarlı, İrfan, İkizce, Saadet, Meşe, Meriç, Geçit, Park, Hanımeli, Değerli, Yeşilçam, Yavuz, Boztepe, Çamlık, Engin, Zarif, Oymak, Nisan, Zaman, Verimli, Çevre, Üzüm, Atatürk, Armağan, Kedikayası, Cevher, Güzelyalı, Vefa, Volkan, Kılıç, Koza, Botanik, Kaba Sinanlı Mevkii, Cihangir, Esenler, Çinili, Çam Pınar Gelin Kayası Mevkii, Çağla, Burcu, Heybeli, Dikmen, Girne, Fevzi Çakmak, Atlas, Sıla, Gülbahçe, Nazlı, Mutlu, Devlet, Yıldırım, Dürüst, Cengiz, Gürbüz, Tuna, İhlas, Mimoza, Uçar, Ceylan, Şehit Mükremin Başaran, Hedef, Şehit Er Soner Çankaya, Cengiz Topel, Hayat, Didem, Dikilitaş, Kardeş, Dereköy, Vatan, Mevlana, Gelincik, Sağlam, Karanfil, Esenbel Mevkii, Gurbet, Çayraz, Yeniköy, Alper, Anıt, Akım, Adalet, Yeşilbelde Mevkii, İkizce
25 Şubat 2026 saat 09.15 ile 17.00 arasında
Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen cadde ve sokaklar: Ülke, Neşe 1, Neşe 2, Neşe 3, Neşe 4, Olgunlar, Ankara, Ankara 2. Kısım, Şehadet, Saracalar, Kabin, Gülşen 1, Gülşen 2, Destan 1, Destan 2, Gelincik 3, Gelincik 4, Akben, Sema 5, Altınordu, Şeyhler, Bahadır, Bayındır, Yeşilkent 1, Türközü, Evliya Çelebi, Demir, Demir 1, Aşkabat, Seğmenler, Sünlü, Uygur, Estergon, Yazır Yolu, Sünlüköy, Doğan 1, Doğan 2, Doğan 4, Zemzem, İstiklal, Derman, Metin, Melikşah, Neşe, Arslan
26 Şubat 2026 saat 09.30 ile 17.00 arasında
Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen cadde ve sokaklar: Çalışkan, Yaprakbayırı ile Ülke, Neşe, Olgunlar ve yukarıda belirtilen aynı sokaklar
ETİMESGUT
24 Şubat 2026 saat 09.00 ile 12.30 arasında
Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen cadde ve sokaklar: 1. Okul, Açelye, Zambak, Sağlık, Karanfil, Ladin, Söğüt, İstiklal, Kayı Boyları, Lale, Hun, Ihlamur, Uluyol, Cumhuriyet, Selçuklu, Ankara, Ayaş, İnce, Pehlivan, Göktürkler, Altay, Bayat, Atatürk 1, Çiçek, Köy Pınaryaka, Feruz, Oğuzlar, Gül
24 Şubat 2026 saat 09.00 ile 13.30 arasında
Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen cadde ve sokaklar: Osman Bey, 14, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 2653, Selçuklular
25 Şubat 2026 saat 09.00 ile 17.00 arasında
Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen yerler: Tedkent Konut Yapı Kooperatifi, Turgut Özal, Köy İçi, Elitler Konut Yapı Kooperatifi, Turkuaz Villaları, Dostlar 88 Konut Yapı Kooperatifi, Hacılar Küme, Çevregöl Parlamenterler Kooperatifi, Hacılar, Türkkaya Yapı Kooperatifi, Tulumtaş, Ankara Şehir Yolu ve listede belirtilen numaralı sokaklar
26 Şubat 2026 saat 10.00 ile 14.00 arasında
Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen cadde ve sokaklar: Malazgirt 1071, Fatih Sultan Mehmet, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul ve 2652, 2672 numaralı sokaklar
GÖLBAŞI
24 Şubat 2026 saat 09.00 ile 17.00 arasında
Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen cadde ve sokaklar: Koparan, Koparan 77
24 Şubat 2026 saat 09.30 ile 12.30 arasında
Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen cadde ve sokak: Gölbek
25 Şubat 2026 saat 09.30 ile 16.30 arasında
Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen cadde ve sokaklar: 1002, 1225, 2916, Kızılcaşar, İsmail Gaspıralı ile 986/1 ve 1010/1
25 Şubat 2026 saat 11.00 ile 13.00 arasında
Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen yerler: Hacılar Küme, Hacılar ve listede belirtilen numaralı sokaklar
26 Şubat 2026 saat 09.00 ile 17.00 arasında
Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen cadde ve sokaklar: Koparan, Koparan 77
KEÇİÖREN
24 Şubat 2026 saat 09.00 ile 17.00 arasında
Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen cadde ve sokaklar: 1766, Merkez, Marangeli
26 Şubat 2026 saat 09.00 ile 17.00 arasında
Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen cadde ve sokaklar: 1766, Merkez, Marangeli
26 Şubat 2026 saat 09.15 ile 16.15 arasında
Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen cadde ve sokaklar: Nazlıhan, Şehit Salim Akgül, Hendek, Güfte, Ziya Ülhak, Finike, Buğday, Şenkal, Akran, Kılavuz
SİNCAN
24 Şubat 2026 saat 09.30 ile 10.30 arasında
Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen yerler: 1648, 1658 ve Saraycık
24 Şubat 2026 saat 11.30 ile 12.30 arasında
Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen yerler: 1648, 1658
24 Şubat 2026 saat 09.30 ile 16.00 arasında
Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen cadde ve sokak: Polatlar
25 Şubat 2026 saat 09.30 ile 10.30 arasında
Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen yerler: 1651 ve Saraycık
25 Şubat 2026 saat 11.30 ile 12.30 arasında
Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen yer: 1651
25 Şubat 2026 saat 10.00 ile 12.00 arasında
Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen cadde ve sokaklar: Çağdaş, Oğuz Yılmaz, Ankara, Mehtap, Vatan, Peçenek, İpek, Yavuz, İnci, Kılıç, Koray, Lale, Şehit Halil Çankaya, Kader, Yay, Uğur, Göktürk, Korkmaz ve listede belirtilen numaralı sokaklar
26 Şubat 2026 saat 09.30 ile 10.30 arasında
Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen yerler: Şirinevler ve 2435
26 Şubat 2026 saat 11.30 ile 12.30 arasında
Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen yerler: 1626, 1631, 1636, 1705, 1709, 2446 ve Uluç Ali Paşa
26 Şubat 2026 saat 09.30 ile 17.00 arasında
Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen yerler: Çimşit, 677, Kırıklı, Tepeyurt