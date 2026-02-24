Ankara elektrik kesintisi! 24-25-26 Şubat Ankara'da Etimesgut, Gölbaşı, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 24 Nisan günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

AKYURT

24 Şubat 2026 saat 09.15 ile 14.45 arasında

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokak: Teberik

24 Şubat 2026 saat 09.30 ile 17.00 arasında

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokak: Çalışkan, Yaprakbayırı

24 Şubat 2026 saat 10.00 ile 17.00 arasında

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar: Temiz, İlke, Şeref, Sakin, Gençal, Leylekli, Saygı, Anadolu, Karaömerli, Güneş, Çay, Serçe, Haymana, Ahmetadil, Ankara, Aksu, Ece, Papatya, Cami, Erdoğan, Altunçanak, Esenlik, Ahırlıkuyu, Arı, Kaynak, Bektaş, Çakır, Ege, Aydınlık, Gazipaşa, Durak, Çeşme, Poyraz, Mecnun, Hizmet, Tepecik, Cesur, Zambak, Salkım, Vakıf, Seymen, Okul, Ferah, Eski Ankara Yolu, Konutlar, Kutluhan, Ekin, Erkal, Candan, Bülten, Tayfun, Üstün, Mine, İlim, Uğur, Mercan, Başak, Gazi, Taşlı, Gazi Mustafa Kemal, Ada, Beşevler, Gözcü, Sabır, Buğday, Kaya, Arzu, Hanedan, İzci, Huzur, İnönü, Dekor, Cemre, Özlem, Yeşildağ, Fatih, Başaran, Ofis, Dağ, Bağımsız, Kahraman, Kaleardı, Alparslan, Boncuk, Kooperatif, Ceren, Mısırlı, Duygulu, Rüzgarlı, İrfan, İkizce, Saadet, Meşe, Meriç, Geçit, Park, Hanımeli, Değerli, Yeşilçam, Yavuz, Boztepe, Çamlık, Engin, Zarif, Oymak, Nisan, Zaman, Verimli, Çevre, Üzüm, Atatürk, Armağan, Kedikayası, Cevher, Güzelyalı, Vefa, Volkan, Kılıç, Koza, Botanik, Kaba Sinanlı Mevkii, Cihangir, Esenler, Çinili, Çam Pınar Gelin Kayası Mevkii, Çağla, Burcu, Heybeli, Dikmen, Girne, Fevzi Çakmak, Atlas, Sıla, Gülbahçe, Nazlı, Mutlu, Devlet, Yıldırım, Dürüst, Cengiz, Gürbüz, Tuna, İhlas, Mimoza, Uçar, Ceylan, Şehit Mükremin Başaran, Hedef, Şehit Er Soner Çankaya, Cengiz Topel, Hayat, Didem, Dikilitaş, Kardeş, Dereköy, Vatan, Mevlana, Gelincik, Sağlam, Karanfil, Esenbel Mevkii, Gurbet, Çayraz, Yeniköy, Alper, Anıt, Akım, Adalet, Yeşilbelde Mevkii, İkizce

25 Şubat 2026 saat 09.15 ile 17.00 arasında

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar: Ülke, Neşe 1, Neşe 2, Neşe 3, Neşe 4, Olgunlar, Ankara, Ankara 2. Kısım, Şehadet, Saracalar, Kabin, Gülşen 1, Gülşen 2, Destan 1, Destan 2, Gelincik 3, Gelincik 4, Akben, Sema 5, Altınordu, Şeyhler, Bahadır, Bayındır, Yeşilkent 1, Türközü, Evliya Çelebi, Demir, Demir 1, Aşkabat, Seğmenler, Sünlü, Uygur, Estergon, Yazır Yolu, Sünlüköy, Doğan 1, Doğan 2, Doğan 4, Zemzem, İstiklal, Derman, Metin, Melikşah, Neşe, Arslan

26 Şubat 2026 saat 09.30 ile 17.00 arasında

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar: Çalışkan, Yaprakbayırı ile Ülke, Neşe, Olgunlar ve yukarıda belirtilen aynı sokaklar

ETİMESGUT

24 Şubat 2026 saat 09.00 ile 12.30 arasında

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar: 1. Okul, Açelye, Zambak, Sağlık, Karanfil, Ladin, Söğüt, İstiklal, Kayı Boyları, Lale, Hun, Ihlamur, Uluyol, Cumhuriyet, Selçuklu, Ankara, Ayaş, İnce, Pehlivan, Göktürkler, Altay, Bayat, Atatürk 1, Çiçek, Köy Pınaryaka, Feruz, Oğuzlar, Gül

24 Şubat 2026 saat 09.00 ile 13.30 arasında

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar: Osman Bey, 14, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 2653, Selçuklular

25 Şubat 2026 saat 09.00 ile 17.00 arasında

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen yerler: Tedkent Konut Yapı Kooperatifi, Turgut Özal, Köy İçi, Elitler Konut Yapı Kooperatifi, Turkuaz Villaları, Dostlar 88 Konut Yapı Kooperatifi, Hacılar Küme, Çevregöl Parlamenterler Kooperatifi, Hacılar, Türkkaya Yapı Kooperatifi, Tulumtaş, Ankara Şehir Yolu ve listede belirtilen numaralı sokaklar

26 Şubat 2026 saat 10.00 ile 14.00 arasında

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar: Malazgirt 1071, Fatih Sultan Mehmet, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul ve 2652, 2672 numaralı sokaklar

GÖLBAŞI

24 Şubat 2026 saat 09.00 ile 17.00 arasında

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar: Koparan, Koparan 77

24 Şubat 2026 saat 09.30 ile 12.30 arasında

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokak: Gölbek

25 Şubat 2026 saat 09.30 ile 16.30 arasında

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar: 1002, 1225, 2916, Kızılcaşar, İsmail Gaspıralı ile 986/1 ve 1010/1

25 Şubat 2026 saat 11.00 ile 13.00 arasında

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen yerler: Hacılar Küme, Hacılar ve listede belirtilen numaralı sokaklar

26 Şubat 2026 saat 09.00 ile 17.00 arasında

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar: Koparan, Koparan 77

KEÇİÖREN

24 Şubat 2026 saat 09.00 ile 17.00 arasında

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar: 1766, Merkez, Marangeli

26 Şubat 2026 saat 09.00 ile 17.00 arasında

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar: 1766, Merkez, Marangeli

26 Şubat 2026 saat 09.15 ile 16.15 arasında

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar: Nazlıhan, Şehit Salim Akgül, Hendek, Güfte, Ziya Ülhak, Finike, Buğday, Şenkal, Akran, Kılavuz

SİNCAN

24 Şubat 2026 saat 09.30 ile 10.30 arasında

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen yerler: 1648, 1658 ve Saraycık

24 Şubat 2026 saat 11.30 ile 12.30 arasında

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen yerler: 1648, 1658

24 Şubat 2026 saat 09.30 ile 16.00 arasında

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokak: Polatlar

25 Şubat 2026 saat 09.30 ile 10.30 arasında

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen yerler: 1651 ve Saraycık

25 Şubat 2026 saat 11.30 ile 12.30 arasında

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen yer: 1651

25 Şubat 2026 saat 10.00 ile 12.00 arasında

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar: Çağdaş, Oğuz Yılmaz, Ankara, Mehtap, Vatan, Peçenek, İpek, Yavuz, İnci, Kılıç, Koray, Lale, Şehit Halil Çankaya, Kader, Yay, Uğur, Göktürk, Korkmaz ve listede belirtilen numaralı sokaklar

26 Şubat 2026 saat 09.30 ile 10.30 arasında

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen yerler: Şirinevler ve 2435

26 Şubat 2026 saat 11.30 ile 12.30 arasında

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen yerler: 1626, 1631, 1636, 1705, 1709, 2446 ve Uluç Ali Paşa

26 Şubat 2026 saat 09.30 ile 17.00 arasında

Kesinti nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen yerler: Çimşit, 677, Kırıklı, Tepeyurt