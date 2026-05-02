Ankara elektrik kesintisi! 2-3 Mayıs Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 2 Mayıs günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ALTINDAĞ

Altındağ’da 2 Mayıs 2026’da 09.30 ile 12.30 arasında 348, 358, 392, 302, 375, 339, 357 ve Şehit Celalettin İbiş sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün 13.30 ile 16.30 arasında 364, 373, 391, 372, 390, 377/1, 369, 335, 375, Şehit Celalettin İbiş, 370, 371, Yeşil Kuşak ve Şehit Onur Doğan sokakları etkilenecektir.

3, 4 ve 5 Mayıs 2026 tarihlerinde 09.30 ile 17.30 arasında Kavaklı Yolu ve Kavaklı bölgelerinde kesinti yaşanacaktır.

4 Mayıs 2026’da 09.30 ile 17.30 arasında Kavaklı Yolu ve Kavaklı, 10.30 ile 12.30 arasında Kalbur, Turgut Özal 2, İlkev, Gülaçan, Adalihalil, Beybaba, Örnek, Faik Suat, 672 ve İçli sokakları etkilenecektir.

4 Mayıs 2026’da 13.30 ile 14.30 arasında Arılık ve Arama sokaklarında, 14.30 ile 17.00 arasında Altın, Karşıyaka, Ağcataş Yolu, Bekpınar Yolu, Ekincik, Odabaşı ve Odabaşı Karşıyaka bölgelerinde, 15.00 ile 16.00 arasında ise 1722. sokakta kesinti yapılacaktır.

5 Mayıs 2026’da 10.00 ile 11.00 arasında 276. sokakta, 14.30 ile 15.30 arasında 1236, 1288, 1287, 1286 ve 1298. sokaklarda kesinti uygulanacaktır.

6 Mayıs 2026’da 09.15 ile 17.15 arasında 546, 552, 564, 562/1, 533, 538, 563, 530, 535, 528, 549, 568, 569, 531, 560, 532, 537, 536, 527, 829, 544, Karapürçek ve 515/1 sokakları etkilenecektir.

BALA

Bala’da 2 Mayıs 2026’da 09.00 ile 17.00 arasında Atatürk, Avni Akyol, Yayla Afşar, Ziya Gökalp Afşar, 19 Mayıs Afşar ve Abdi İpekçi sokaklarında kesinti yapılacaktır.

Aynı gün 09.15 ile 17.15 arasında Avni Akyol, Beşevler, 3758 ve 19 Mayıs Afşar sokakları etkilenecektir.

2 Mayıs 2026’da 09.00 ile 17.00 arasında Turgut Altınok, Sarıhüyük, Suyugüzel ve Çiğdemli sokaklarında; 09.30 ile 17.30 arasında Adıgüzel, 19 Mayıs, 23 Nisan, Atatürk, Lale, Göl, İnönü, Kanalyolu 1, Erdemli 1 Kümesi, Yavuz Selim, Eğilmez Kale Mevkii, Kanal Yolu, Maden Kesikköprü, Maden, Gazi Mustafa Kemal, Menekşe, Santral, Abdülkadir Arslan, Ahmet Arif, Mimar Sinan, Mithat Paşa, Karayalçın, Reşat Nuri Güntekin, Kızılırmak, Kırmızı Yayla ve Raşit Ercan sokaklarında kesinti olacaktır.

2 Mayıs 2026’da 09.30 ile 11.30 arasında Yüceller, Öcallar, Vurallar, Uğrusarı, Sarılar ve Belçarşak sokakları; 12.30 ile 14.30 arasında Avni Akyol, Bahçeli ve Derekışla sokakları etkilenecektir.

4 Mayıs 2026’da 09.00 ile 17.00 arasında Torunoğlu, Bahçeli, Atatürk, Yaylalıözü, Cumhuriyet Afşar, Abdi İpekçi, Yayla Afşar, Beşevler, 19 Mayıs Afşar ve Adnan Kahveci sokaklarında kesinti yapılacaktır.

4 Mayıs 2026’da 09.15 ile 17.00 arasında Gazi Mustafa Kemal, İnönü, Göl, Atatürk, Karayalçın, Santral, Kanal Yolu, Ahmet Arif, Mithat Paşa ve Kızılırmak sokakları etkilenecektir.

4 Mayıs 2026’da 09.00 ile 16.45 arasında Karayalçın, Göl, 19 Mayıs, Atatürk, Lale, Eğilmez Kale Mevkii, Kızılırmak, Yavuz Selim, Kanal Yolu, Gazi Mustafa Kemal, Menekşe, Santral, Abdülkadir Arslan, Mimar Sinan, İnönü ve Raşit Ercan sokaklarında kesinti olacaktır.

5 Mayıs 2026’da 09.00 ile 17.00 arasında Atatürk, Yayla Afşar, 19 Mayıs Afşar, Bahçeli, Adnan Kahveci ve Cumhuriyet Afşar sokakları etkilenecektir.

5 Mayıs 2026’da 09.15 ile 17.15 arasında Yüceller, 217, 219, Bahçeli, Atatürk, Torunoğlu ve Dadaloğlu sokaklarında kesinti uygulanacaktır.

5 Mayıs 2026’da 09.30 ile 17.15 arasında Adıgüzel, 19 Mayıs, 23 Nisan, Atatürk, Lale, Göl, İnönü, Kanalyolu 1, Erdemli 1 Kümesi, Yavuz Selim, Eğilmez Kale Mevkii, Kanal Yolu, Maden Kesikköprü, Maden, Gazi Mustafa Kemal, Menekşe, Santral, Abdülkadir Arslan, Ahmet Arif, Mimar Sinan, Mithat Paşa, Karayalçın, Reşat Nuri Güntekin, Kızılırmak, Kırmızı Yayla ve Raşit Ercan sokakları etkilenecektir.

5 Mayıs 2026’da 10.00 ile 14.00 arasında Avni Akyol, Emirler 1, Bahçeli, 332, Altunçanak, Öcallar, Vurallar, Hanburun, Hürriyet Küme, Emirler, Şekerköy, Akörençarşak, Yeniyapançarşak, Uğrusarı, Karahamzalı, Cumhuriyet Küme, Sarılar, Yüceller, Gülbağı, Belçarşak, Yeni Yerleşim, Yaylalıözü, Karşıyaka Sofular, Derekışla ve Sofular sokaklarında kesinti olacaktır.

5 Mayıs 2026’da 10.30 ile 14.30 arasında Emirler, Gülbağı, Yeniyapançarşak, Emirler 1, Akörençarşak, Hürriyet Küme, Cumhuriyet Küme ve Gölbek sokakları etkilenecektir.

5 Mayıs 2026’da 09.30 ile 11.30 arasında Yöreli’de, 12.30 ile 14.30 arasında Yöreli 23 Afet Konutu ve Yöreli’de, 15.00 ile 17.00 arasında Ahmet Çayırı 7. Afet Konutu ve Ahmetçayırı’nda kesinti uygulanacaktır.

6 Mayıs 2026’da 09.00 ile 17.00 arasında 19 Mayıs Afşar, Atatürk, Fatih Sultan Mehmet Afşar, Torunoğlu ve Dadaloğlu sokaklarında kesinti yapılacaktır.

6 Mayıs 2026’da 09.30 ile 17.30 arasında Abazlı, Dostlar Çiftliği ve Karahasanlı bölgeleri ile 19 Mayıs Afşar, Atatürk, 201, 203, 207, 212, 220, 219, 222, Adnan Kahveci, Torunoğlu, 217, Dadaloğlu, Yayla Afşar, Fatih Sultan Mehmet Afşar, Koçyayla ve Yeniköy sokakları etkilenecektir.

BEYPAZARI

Beypazarı’nda 3 Mayıs 2026’da 10.00 ile 14.00 arasında Dibekören ve Dibecik Mücavir bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

4 Mayıs 2026’da 10.00 ile 17.30 arasında Aşağı Çive, Dibekören, Ozan, Solaklar, Oyma Ağaç, Aksu, Aşağı Tepe, Yukarı Tepe, Kırşeyhler, İslamalan, Aliefeler, Alan, Yukarıkavacık, Tepe, Aşağıkavacık, Karakaya, Aşağıbağlıca, Epçeler, Yukarıbağdere, Mürküt, Soğukkuyu, Öşürler, Kulu, Meyildere, Meyilhacılar, Eğri, Aşağıbağdere, Karahisargölcük, Kavakköy, Yukarıbağlıca, Belenalan, Çive, Karahisar, Beydili, Cendere, Osmanköy, Kuruca, Demirköy, Saçak, Tekke ve Subaşı bölgeleri etkilenecektir.

6 Mayıs 2026’da 11.00 ile 13.00 arasında 4, 5 ve 3. sokaklarda kesinti olacaktır.

6 Mayıs 2026’da 10.00 ile 17.30 arasında Dibekören, Ozan, Oyma Ağaç, Karahisar, Yukarıbağdere, Soğukkuyu, Öşürler, Eğri, Aşağıbağdere, Karahisargölcük, Kavakköy, Belenalan, Beydili, Osmanköy, Kuruca ve Demirköy bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

ÇANKAYA

Çankaya’da 2 Mayıs 2026’da 09.30 ile 12.30 arasında Özvatan, Güzelkent ve 747. sokaklarda kesinti yapılacaktır.

Aynı gün 13.30 ile 16.30 arasında Ahmetadil, 747 ve Hoşdere sokakları etkilenecektir.

4 Mayıs 2026’da 09.15 ile 17.15 arasında Ahmetadil, Çankaya, Reşit Galip, Ziaur Rahman, Nene Hatun, Şairler, Kızkulesi, Kelebek, Beyaz Zambaklar ve Uğur Mumcu sokaklarında kesinti olacaktır.

4 Mayıs 2026’da 10.00 ile 11.00 arasında Tiflis ve Cidde sokakları; 09.30 ile 11.30 arasında Erol Yaşar Türkalp ve 274. sokak; 09.30 ile 12.00 arasında Muhsin Yazıcıoğlu; 12.15 ile 14.30 arasında Muhsin Yazıcıoğlu; 15.00 ile 17.30 arasında 1462, 1500, 1489, 1482, 1487, Mevlana, 1481 ve 1485. sokaklar etkilenecektir.

4 Mayıs 2026’da 09.30 ile 17.30 arasında 670, Şehit Ali Başpınar, 663, 671, 665, 659/2, 664 ve Şehit Aytekin Yavuz sokaklarında kesinti uygulanacaktır.

5 Mayıs 2026’da 09.15 ile 17.15 arasında Ali Dede, Paris ve Şimşek sokakları; 09.30 ile 17.30 arasında 2449, 2460, 2447, 2448 ve Meksika sokakları etkilenecektir.

5 Mayıs 2026’da 09.30 ile 12.00 arasında Vedat Dalokay’da, 12.15 ile 14.30 arasında Koza 1, Vedat Dalokay ve Cinnah’ta, 15.00 ile 17.30 arasında 277/4, 267, Şemsettin Günaltay, 257 ve 266. sokaklarda kesinti olacaktır.

6 Mayıs 2026’da 09.15 ile 17.15 arasında 546, 552, 564, 562/1, 533, 538, 563, 530, 535, 528, 549, 568, 569, 531, 560, 532, 537, 536, 527, 829, 544, Karapürçek ve 515/1 sokakları etkilenecektir.

6 Mayıs 2026’da 09.15 ile 17.15 arasında Kemer, Karaca, Kumkapı, Mahatma Gandi ve Kehri·bar sokaklarında kesinti yapılacaktır.

6 Mayıs 2026’da 09.30 ile 17.30 arasında Abazlı, Dostlar Çiftliği ve Karahasanlı bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

6 Mayıs 2026’da 10.30 ile 11.30 arasında 1784, 1785, 1778, 1730, 1779/2, 1779/1, Malazgirt, 1768, 1781, 1787, 1760, 1782, Kanuni Sultan Süleyman, 1788, 1780, Yavuz Sultan Selim ve 1759. sokaklar etkilenecektir.

6 Mayıs 2026’da 09.30 ile 11.30 arasında 648. sokakta, 12.30 ile 14.30 arasında 786 ve 648. sokaklarda, 15.30 ile 17.30 arasında 645. sokakta kesinti olacaktır.

6 Mayıs 2026’da 09.30 ile 13.00 arasında 1819, 1799, 1796, 1599, 1804, 1614, 1686, Gönül, 1814, 1816 ve 1815. sokaklar etkilenecektir.

6 Mayıs 2026’da 14.00 ile 18.00 arasında 1805, 1800, 1807, 1796, Umut, 1806, 1820, 1637, 1804, 1801, 1803, 1809, 1808, 1810, 1811, 1799 ve 1790. sokaklarda kesinti uygulanacaktır.

ETİMESGUT

Etimesgut’ta 4 Mayıs 2026’da 09.30 ile 15.30 arasında Bağlıca, 1335, 1314, Mermeroğlu, 1315, 1333, Aymer, Kayacık, 1334, Tekdal, Seçkin, Kuzupınarı, Gülkent, 1343, 1339 ve 1336. sokaklarda kesinti yapılacaktır.

Aynı gün 09.00 ile 13.30 arasında Kayı, 346, Bahçeli, Baykan, Behçet Necatigil, Belediye, Cevher, Şehit Burak Türkoğlu, Feyza, 371, Buse, Bilal Habeşi, Ayaş Ankara Yolu Harikalar Park, 370, Baharat, Bildiren, 373, Birtat, Ayaş Ankara Yolu, Bedri, Bayraklı, Menderes, Devrimler, Abdurrahim Karakoç, Bahtışen, Bilal ve Canlı sokakları etkilenecektir.

4 Mayıs 2026’da 12.30 ile 14.30 arasında Gezer, Soğullu, Kıran, Hâkimiyet, Yedi Şehitler, Göçe, Uzunoğlu, 2296, Abbaslar, Kılıç Ali Paşa, Şeyhler, Asalet, Kalemköy, Kınık, Akgül, Tepebaşı ve Seydi Ali Reis sokaklarında kesinti olacaktır.

4 Mayıs 2026’da 09.00 ile 13.00 arasında 2128, 2135, 2139, 2145, 2142, 2134, 2159 ve 2141. sokaklar; 14.00 ile 17.30 arasında 4011, 4013 ve Yeşilova sokakları etkilenecektir.

HAYMANA

Haymana’da 2 Mayıs 2026’da 09.30 ile 17.30 arasında Katrancı ve Şerefligökgöz bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

4 Mayıs 2026’da 09.30 ile 17.30 arasında Katrancı’da kesinti uygulanacaktır.

5 Mayıs 2026’da 09.30 ile 17.30 arasında Beyceğiz Yolu Kuşcu, Kıbrıs, Ahmetadil, Yeniköy, 1547, Yayla, Kargalı Mücavir, Eskişehir Yolu, Olukpınar, Yukarı Karapınar, Bağ Evleri, Kuşcu Mücavir, Fabrika, Köy Yolu Altı, Köy Yolu Üstü, Yenidoğan, Örnek Kuşcu, Medrese, Kargalı ve Kargalı Köy Yolu bölgeleri etkilenecektir.

KEÇİÖREN

Keçiören’de 4 Mayıs 2026’da 14.30 ile 17.00 arasında Altın, Karşıyaka, Ağcataş Yolu, Bekpınar Yolu, Ekincik, Odabaşı ve Odabaşı Karşıyaka bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

5 Mayıs 2026’da 13.30 ile 16.30 arasında 900, 899, 876, Demirciler, 861, 898, 872, 865, 897, 863, 846, Başkent, 866, 862, Osmangazi, 845 ve 895. sokaklar etkilenecektir.

5 Mayıs 2026’da 15.30 ile 17.30 arasında Han 2, Özcan, Özcan 7, Ada, Özcan 6, Lala Harmanı, Özcan 8, Özcan 1, Özcan 2, Özcan 5, Özcan 4 ve Özcan 3 sokaklarında kesinti olacaktır.

6 Mayıs 2026’da 09.00 ile 11.00 arasında 827 Ada, 680 Ada, 165, 166, Bahar, Kıbrıs, 170, Kanuni Sultan Süleyman, 15, Sirkeli Yeşilova, 305 ve 171. sokaklar etkilenecektir.

6 Mayıs 2026’da 09.30 ile 17.30 arasında Merkez Yediören, 2034, 13, 115 ve Fuzuli sokaklarında kesinti uygulanacaktır.

6 Mayıs 2026’da 09.00 ile 10.30 arasında Çakmak, Akyol, Karga, Muradiye, Çömlekçi, Kalburcu, Çürük, Böcek, Balaban, Gelişmiş, Kavakderesi ve Meyvalı sokakları etkilenecektir.

SİNCAN

Sincan’da 2 Mayıs 2026’da 09.00 ile 11.00 arasında Anayurt’ta, 13.30 ile 15.30 arasında yine Anayurt’ta kesinti yapılacaktır.

2 Mayıs 2026’da 13.30 ile 16.30 arasında Sami Efendi, Sultan, Bağdat, 269, 266 ve 145. sokaklar etkilenecektir.

2 Mayıs 2026’da 09.00 ile 15.00 arasında sokak bilgisi belirtilmeyen bir bölgede kesinti uygulanacaktır.

4 Mayıs 2026’da 09.30 ile 17.30 arasında Çamlıbel 1, Babayakup, Bacı Yolu, Aytaç, Safranbolu, Tanacan, Ziyaret, Gedikli 19, Gedikli 7, Gedikli Mücavir, Gedikli 21, Gedikli 12, Gedikli 85, Gedikli 18, Gedikli 3, Gedikli 2, Gedikli Küme, Gedikli, Gedikli 1, Gedikli 84, Gedikli 11, Poyraz Küme, Girmeç, Tanık, Bacı ve Gedikli 89 sokakları etkilenecektir.

4 Mayıs 2026’da 09.00 ile 11.00 arasında Anayurt’ta, 13.30 ile 15.30 arasında Necip Fazıl, Ülkü, Güney, Poyraz, Yavuz, Yağmur, Güröz, Çoğlu Mahallesi, Fırat, Hanımeli, Kazım Karabekir ve Ergenekon sokaklarında kesinti olacaktır.

4 Mayıs 2026’da 09.00 ile 13.30 arasında Kayı, 346, Bahçeli, Baykan, Behçet Necatigil, Belediye, Cevher, Şehit Burak Türkoğlu, Feyza, 371, Buse, Bilal Habeşi, Ayaş Ankara Yolu Harikalar Park, 370, Baharat, Bildiren, 373, Birtat, Ayaş Ankara Yolu, Bedri, Bayraklı, Menderes, Devrimler, Abdurrahim Karakoç, Bahtışen, Bilal ve Canlı sokakları etkilenecektir.

4 Mayıs 2026’da 09.30 ile 17.00 arasında İlyakut, Mülk, Ayaş Ankara Yolu, Akçaören ve Ayaş Ankara bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

5 Mayıs 2026’da 09.30 ile 17.30 arasında Beyceğiz Yolu Kuşcu, Kıbrıs, Ahmetadil, Yeniköy, 1547, Yayla, Kargalı Mücavir, Eskişehir Yolu, Olukpınar, Yukarı Karapınar, Bağ Evleri, Kuşcu Mücavir, Fabrika, Köy Yolu Altı, Köy Yolu Üstü, Yenidoğan, Örnek Kuşcu, Medrese, Kargalı ve Kargalı Köy Yolu bölgeleri etkilenecektir.

5 Mayıs 2026’da 09.30 ile 17.30 arasında Aktopraklık ve Nurlu Mevkii’nde kesinti yapılacaktır.

5 Mayıs 2026’da 09.00 ile 11.00 arasında Büyük Selçuklu’da, 13.30 ile 15.30 arasında Osmaniye ve Yeni Yerleşim’de kesinti olacaktır.

5 Mayıs 2026’da 09.30 ile 12.30 arasında 238. sokakta, 13.00 ile 17.00 arasında Yenihisar, Yaprak, Badem, Goncagül, Turgut Özal, Merzifon ve Tandoğan sokaklarında kesinti uygulanacaktır.

5 Mayıs 2026’da 09.30 ile 17.00 arasında Gülhan, 15/2, Gökhan, Faaliyet, 14/2, Fenişleri, Fecri Ebcioğlu, Fabrika, Destek, Canlı ve Avcı sokakları etkilenecektir.

6 Mayıs 2026’da 09.00 ile 11.00 arasında Osmaniye ve Yeni Yerleşim’de, 13.30 ile 15.30 arasında 1601 ve Yeni Peçenek sokaklarında kesinti yapılacaktır.

6 Mayıs 2026’da 09.30 ile 17.30 arasında Çimşit, 677 ve Tepeyurt sokakları ile Merkez Yediören, 2034, 13, 115 ve Fuzuli sokakları etkilenecektir.

6 Mayıs 2026’da 09.30 ile 17.00 arasında Kızılırmak, Levent, Feyza, Fakülte, Nergiz, Falcı, Figen, Gökhan, Pazar, Plevne, 16/2, 18/1, Fecri Ebcioğlu, Çağlayan, 19/2 ve Fosfor sokaklarında kesinti uygulanacaktır.

YENİMAHALLE

Yenimahalle’de 2 Mayıs 2026’da 09.30 ile 12.30 arasında 269. sokakta kesinti yapılacaktır.

Aynı gün 13.30 ile 16.30 arasında Sami Efendi, Sultan, Bağdat, 269, 266 ve 145. sokaklar etkilenecektir.

2 Mayıs 2026’da 09.15 ile 17.15 arasında Alparslan, Hacı Koca, Lale, Bozkuş, 2112/1, Çırdak, Merkez, Ziyagökalp, Kale, Sadık Efendi, Kalekapısı, Yayla Yolu, Aslanlı, Sivribey, Mezarlık, Sivri Bey, Bayır, Yeşil, Kızılca, Yıldırım Beyazıt, Atatürk, Araçderesi, Lüllük, Ağılıözü, Cami, Bereket, Yeşilören, Yaka, Camii, Göllüce, Mustafa Kemal Paşa, Rıhtım, Yarağzı, Alayürek, Eskiahır ve Sumucak sokaklarında kesinti olacaktır.

2 Mayıs 2026’da 09.00 ile 17.00 arasında Mehmetçik Çıkmazı, Mehmet Yıldırım, Salim Çivitçioğlu, Yunus Emre, Ortaokul, Akyazı, Ara, Kırıttım Çıkmazı, Ulusoy, Saray, Havan, Hürriyet, İplik Pazarı, Hasan Zuhuri Sarıkaya, Yayla, Nuri Tabanlı, İsmail Hakkı Esen, Damardı, Karaman, Pınar, Kalekapı, Fethiye, İsmail Keleş, Yumaklı, Gazi, Çiğdem, Panayır, Barış, Küçük Yayla, Büyük Camii, Necip Fazıl, Hacı Hafız, İstiklal, Büyük Yayla, İsmail Hakkı Esen 1, Ateşönü, Mehmet Akif, Çankırı, Mehmet Akif 1, Gölet, İğdir, Çay Yolu, Su Deposu, Kavak, Karacaozu, Aşağıöz, Karacaözü, Akyazı 1, Hükümet, Hamam, Hasakça ve Buğay sokakları etkilenecektir.

3 Mayıs 2026’da 09.15 ile 17.15 arasında Alparslan, Hacı Koca, Lale, Bozkuş, 2112/1, Çırdak, Merkez, Ziyagökalp, Kale, Sadık Efendi, Kalekapısı, Yayla Yolu, Aslanlı, Sivribey, Mezarlık, Sivri Bey, Bayır, Yeşil, Kızılca, Yıldırım Beyazıt, Atatürk, Araçderesi, Lüllük, Ağılıözü, Cami, Bereket, Yeşilören, Yaka, Camii, Göllüce, Mustafa Kemal Paşa, Rıhtım, Yarağzı, Alayürek, Eskiahır ve Sumucak sokaklarında kesinti uygulanacaktır.

3 Mayıs 2026’da 13.00 ile 17.00 arasında Fatih Sultan Mehmet, 3600, 3585, S.S. Güneykent Bahçelievler Konut Yapı Kooperatifi ve Memlik bölgeleri etkilenecektir.

4 Mayıs 2026’da 09.30 ile 11.30 arasında Erol Yaşar Türkalp ve 274. sokakta, 15.00 ile 17.30 arasında Anadolu, 295 ve 349. sokaklarda kesinti yapılacaktır.

5 Mayıs 2026’da 11.00 ile 14.00 arasında 2328. sokakta, 09.30 ile 12.30 arasında 3576, Oyuklu Mevkii, 3579 ve 3577. sokaklarda kesinti uygulanacaktır.