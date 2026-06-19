Ankara elektrik kesintisi! 19-20 Haziran Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 19 Haziran günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ALTINDAĞ

Altındağ ilçesinde 19.06.2026 tarihinde 10.30 ile 12.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 1248, 1066, 1270, 1237, 1268, 1258, 1267, 1281, Doğan, 1255, 1266, 1263, 1260, 1280, 1048 ve 1273 cadde ile sokakları etkilenecektir.

Altındağ ilçesinde 19.06.2026 tarihinde 14.30 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 1400/2, 1400/8, 1400/3, 1400/4, 1399/8, 1400/5, 1346, 1326, 1331, 1314, 1399/9, 1399/4, 1315 ve 1316 cadde ile sokakları etkilenecektir.

BEYPAZARI

Beypazarı ilçesinde 19.06.2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Etkilenen cadde ve sokak bilgisi belirtilmemiştir.

Beypazarı ilçesinde 19.06.2026 tarihinde 10.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Adaören, Akçakavak, Dibekören, İncepelit ve Kızılcasöğüt cadde ile sokakları etkilenecektir.

Beypazarı ilçesinde 20.06.2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Kabaklar, Sobran Küme, Aşağı Sobran, Seki ve Orta cadde ile sokakları etkilenecektir.

Beypazarı ilçesinde 20.06.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Acısu, Başören, Mezra ve Yeşilağaç cadde ile sokakları etkilenecektir.

ÇANKAYA

Çankaya ilçesinde 19.06.2026 tarihinde 09.15 ile 17.15 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 1560 ve 1581 cadde ile sokakları etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 19.06.2026 tarihinde 09.15 ile 15.15 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 1036, 934, 945, 938, 935, 942, 970, 934/2, 937, 939, 936, 931, 933, 953 ve 896/2 cadde ile sokakları etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 19.06.2026 tarihinde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 3250, Sarıkamış Şehitleri ve Dumlupınar cadde ile sokakları etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 19.06.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 668, 682, 669, 670, Aleksander Dubçek ve 665 cadde ile sokakları etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 19.06.2026 tarihinde 14.30 ile 16.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 3247 ve 3250 cadde ile sokakları etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 20.06.2026 tarihinde 09.15 ile 11.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 3035 cadde veya sokağı etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 20.06.2026 tarihinde 15.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 2629, 3003, 3118, 2983, 3004, 3091, 3100, 3008, 3019, 3020, 3014, 3016, 3006, 3009, Doğan Taşdelen, 3015, 3018, 3012, Yörük Ali Efe, 3112, 3010, 3011, 3002 ve 3029 cadde ile sokakları etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 20.06.2026 tarihinde 12.30 ile 15.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 4993 ve 4988 cadde ile sokakları etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 21.06.2026 tarihinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 4973 ve 4871 cadde ile sokakları etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 21.06.2026 tarihinde 09.15 ile 17.15 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 63, Yıldırım, Şehit Mehmet Aras, 59, 60, Özal, 51, Saracalar, Alparslan Türkeş, 52, 53, 57, 61, 62, 50 ve 64 cadde ile sokakları etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 21.06.2026 tarihinde 13.30 ile 19.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 4973 ve 4871 cadde ile sokakları etkilenecektir.

ETİMESGUT

Etimesgut ilçesinde 19.06.2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 713, 717, 721, 723, 722, 720 ve 715 cadde ile sokakları etkilenecektir.

Etimesgut ilçesinde 20.06.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Dumlupınar ve Türk Kızılayı cadde ile sokakları etkilenecektir.

Etimesgut ilçesinde 21.06.2026 tarihinde 16.30 ile 20.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Çimento Fabrikası cadde veya sokağı etkilenecektir.

GÖLBAŞI

Gölbaşı ilçesinde 19.06.2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 24, 4302, 26, 15, Sıl 23, 1, 2, Karapınar, Bağlar, 4304, Fatih, 19, 23, Fatih Caddesi ve Merkez Mahallesi etkilenecektir.

Gölbaşı ilçesinde 19.06.2026 tarihinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Ballıkpınar Mahallesi, 886, 1680, Göknar, S.S. Ofisliler Konut Yapı Kooperatifi, 1653, Sığla Ağacı, Tabak Seviyesi Ovası, Bingöl Ovası, Ulu Ova, Karagöl Yaylası, Elmek Yaylası, Çermik Yaylası, Altınbaşak Ovası, Dokurcun Yaylası, Mogan Sevgi Çiçeği Evleri, Hacılar Küme, Öz Çağla Kooperatifi, Şehit Cüneyt Kandemir, Amik Ovası, Hacımuratlı Köyü Kooperatifi, Gorgit Yaylası, Meşe, Kardüz Yaylası, Pokut Yaylası, Ballıkpınar Küme, Haymana Küme, Atlas Sediri, Kızılağaç, Dere, Topaklı, Gökçehüyük, Huş Ağacı, Ecem, Velihimmetli Mahallesi, Yavrucuk, Yavrucuk Küme ve Hacımuratlı etkilenecektir.

Gölbaşı ilçesinde 19.06.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Avni Akyol, 19 Mayıs, Abazlı, Bahçeli, 332, Altunçanak, Öcallar, Çatalören, Vurallar, Nurçiçeği, Hanburun, Hürriyet, Şekerköy, Emirler, Bahçekaradalak, Çimşit, Emirler 1, Yeniyapançarşak, Uğrusarı, Hürriyet Küme, Karahamzalı, Cumhuriyet Küme, Sarılar, Yüceller, Belçarşak, Yeni Yerleşim, Karşıyaka Sofular, Gölbek, Akörençarşak, Sofular, Gülbağı, Yaylalıözü ve Derekışla etkilenecektir.

Gölbaşı ilçesinde 20.06.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Çayırlı cadde veya sokağı etkilenecektir.

Gölbaşı ilçesinde 21.06.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Çayırlı cadde veya sokağı etkilenecektir.

KEÇİÖREN

Keçiören ilçesinde 19.06.2026 tarihinde 09.15 ile 17.15 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 2008 cadde veya sokağı etkilenecektir.

Keçiören ilçesinde 19.06.2026 tarihinde 10.30 ile 12.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 1389/2, 1381, 1299/1, 1295, 1387, 1386, 1382, Çambaşı, 1385, 1291, 1380, 1377, 1383, Taşocağı ve 340 cadde ile sokakları etkilenecektir.

Keçiören ilçesinde 19.06.2026 tarihinde 14.30 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Şehit Fazıl Gürs, Nuri Pamir, Bartın, Aşıkpaşa, Anız, Atlas ve Asya cadde ile sokakları etkilenecektir.

POLATLI

Polatlı ilçesinde 19.06.2026 tarihinde 09.30 ile 14.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 1, 111, 2, 103, 12, 5, 11, 3, 137, 4, 102 ve 6 numaralı cadde ile sokaklar etkilenecektir.

Polatlı ilçesinde 21.06.2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Hacı Bayram Veli, Bağ Yolu, D 200, Oğuzeli, Yavuz Kanat, Akçebaşı, Eskişehir Yolu, Olukpınar ve Beyobası cadde ile sokakları etkilenecektir.

Polatlı ilçesinde 21.06.2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Köy Yolu Altı Kuzey ve Beyceğiz Yolu Kuşcu cadde ile sokakları etkilenecektir.

SİNCAN

Sincan ilçesinde 19.06.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 180, Yenikayı, 2202, 1636, Anayurt, Osmaniye, Çimşit, 4, 2 ve Kesiktaş cadde ile sokakları etkilenecektir.

Sincan ilçesinde 20.06.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 677, İlyakut ve Mülk cadde ile sokakları etkilenecektir.

Sincan ilçesinde 21.06.2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Hacı Bayram Veli, Bağ Yolu, D 200, Oğuzeli, Yavuz Kanat, Akçebaşı, Eskişehir Yolu, Olukpınar ve Beyobası cadde ile sokakları etkilenecektir.

Sincan ilçesinde 21.06.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 677, Yenikayı, 1, İlyakut, Bucuk Mevkii, Melih Gökçek, Akçaören, Başayaş, 71 ve Eski Bucuk Bahçeler cadde ile sokakları etkilenecektir.