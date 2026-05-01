Ankara elektrik kesintisi! 1-2 Mayıs Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 1 Mayıs günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ALTINDAĞ

2 Mayıs 2026’da 09.30 ile 12.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 348, 358, 392, 302, 375, 339, 357 ve Şehit Celalettin İbiş sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

2 Mayıs 2026’da 13.30 ile 16.30 saatleri arasında 364, 373, 391, 372, 390, 377/1, 369, 335, 375, Şehit Celalettin İbiş, 370, 371, Yeşil Kuşak ve Şehit Onur Doğan sokakları etkilenecektir.

6 Mayıs 2026’da 09.15 ile 17.15 saatleri arasında 546, 552, 564, 562/1, 533, 538, 563, 530, 535, 528, 549, 568, 569, 531, 560, 532, 537, 536, 527, 829, 544, Karapürçek ve 515/1 sokaklarında kesinti uygulanacaktır.

4 Mayıs 2026’da 14.30 ile 17.00 saatleri arasında Altın, Karşıyaka, Ağcataş Yolu, Bekpınar Yolu, Ekincik, Odabaşı ve Odabaşı Karşıyaka bölgeleri etkilenecektir.

3, 4 ve 5 Mayıs 2026 tarihlerinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Kavaklı Yolu ve Kavaklı bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

4 Mayıs 2026’da 10.30 ile 12.30 saatleri arasında Kalbur, Turgut Özal 2, İlkev, Gülaçan, Adalıhalil, Beybaba, Örnek, Faik Suat, 672 ve İçli sokakları etkilenecektir.

4 Mayıs 2026’da 15.00 ile 16.00 saatleri arasında 1722. sokakta kesinti yapılacaktır.

4 Mayıs 2026’da 13.30 ile 14.30 saatleri arasında Arılık ve Arama sokakları etkilenecektir.

5 Mayıs 2026’da 10.00 ile 11.00 saatleri arasında 276. sokakta kesinti uygulanacaktır.

5 Mayıs 2026’da 14.30 ile 15.30 saatleri arasında 1236, 1288, 1287, 1286 ve 1298. sokaklar etkilenecektir.

BEYPAZARI

3 Mayıs 2026’da 10.00 ile 14.00 saatleri arasında Dibekören ve Dibecik Mücavir bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

6 Mayıs 2026’da 11.00 ile 13.00 saatleri arasında 4, 5 ve 3. sokaklar etkilenecektir.

4 Mayıs 2026’da 10.00 ile 17.30 saatleri arasında Aşağı Çive, Dibekören, Ozan, Solaklar, Oyma Ağaç, Aksu, Aşağı Tepe, Yukarı Tepe, Kırşeyhler, İslamalan, Alief e, Alan, Yukarıkavacık, Tepe, Aşağıkavacık, Karakaya, Aşağıbağlıca, Epçeler, Yukarıbağdere, Mürküt, Soğukkuyu, Öşürler, Kulu, Meyildere, Meyilhacılar, Eğri, Aşağıbağdere, Karahisargölcük, Kavakköy, Yukarıbağlıca, Belenalan, Çive, Karahisar, Beydili, Cendere, Osmanköy, Kuruca, Demirköy, Saçak, Tekke ve Subaşı bölgeleri etkilenecektir.

6 Mayıs 2026’da 10.00 ile 17.30 saatleri arasında Dibekören, Ozan, Oyma Ağaç, Karahisar, Yukarıbağdere, Soğukkuyu, Öşürler, Eğri, Aşağıbağdere, Karahisargölcük, Kavakköy, Belenalan, Beydili, Osmanköy, Kuruca ve Demirköy bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

ÇANKAYA

2 Mayıs 2026’da 09.30 ile 12.30 saatleri arasında Özvatan, Güzelkent ve 747. sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

2 Mayıs 2026’da 13.30 ile 16.30 saatleri arasında Ahmetadil, 747 ve Hoşdere sokakları etkilenecektir.

4 Mayıs 2026’da 09.15 ile 17.15 saatleri arasında Ahmetadil, Çankaya, Reşit Galip, Ziaur Rahman, Nene Hatun, Şairler, Kızkulesi, Kelebek, Beyaz Zambaklar ve Uğur Mumcu sokaklarında kesinti uygulanacaktır.

5 Mayıs 2026’da 09.15 ile 17.15 saatleri arasında Ali Dede, Paris ve Şimşek sokakları etkilenecektir.

6 Mayıs 2026’da 09.15 ile 17.15 saatleri arasında Kemer, Karaca, Kumkapı, Mahatma Gandi ve Kehribar sokaklarında kesinti yapılacaktır.

6 Mayıs 2026’da 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Abazlı, Dostlar Çiftliği ve Karahasanlı bölgeleri etkilenecektir.

4 Mayıs 2026’da 10.00 ile 11.00 saatleri arasında Tiflis ve Cidde sokaklarında kesinti uygulanacaktır.

4 Mayıs 2026’da 09.30 ile 11.30 saatleri arasında Erol Yaşar Türkalp ve 274. sokaklar etkilenecektir.

4 Mayıs 2026’da 09.30 ile 12.00 ve 12.15 ile 14.30 saatleri arasında Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır.

4 Mayıs 2026’da 15.00 ile 17.30 saatleri arasında 1462, 1500, 1489, 1482, 1487, Mevlana, 1481 ve 1485. sokaklar etkilenecektir.

5 Mayıs 2026’da 09.30 ile 17.30 saatleri arasında 2449, 2460, 2447, 2448 ve Meksika sokaklarında kesinti uygulanacaktır.

5 Mayıs 2026’da 09.30 ile 12.00 saatleri arasında Vedat Dalokay Caddesi etkilenecektir.

5 Mayıs 2026’da 12.15 ile 14.30 saatleri arasında Koza 1, Vedat Dalokay ve Cinnah bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

5 Mayıs 2026’da 15.00 ile 17.30 saatleri arasında 277/4, 267, Şemsettin Günaltay, 257 ve 266. sokaklar etkilenecektir.

6 Mayıs 2026’da 09.30 ile 11.30 saatleri arasında 648. sokakta, 12.30 ile 14.30 saatleri arasında 786 ve 648. sokaklarda, 15.30 ile 17.30 saatleri arasında ise 645. sokakta kesinti uygulanacaktır.

6 Mayıs 2026’da 09.30 ile 13.00 saatleri arasında 1819, 1799, 1796, 1599, 1804, 1614, 1686, Gönül, 1814, 1816 ve 1815. sokaklar etkilenecektir.

6 Mayıs 2026’da 14.00 ile 18.00 saatleri arasında 1805, 1800, 1807, 1796, Umut, 1806, 1820, 1637, 1804, 1801, 1803, 1809, 1808, 1810, 1811, 1799 ve 1790. sokaklarda kesinti yapılacaktır.

ETİMESGUT

4 Mayıs 2026’da 09.30 ile 15.30 saatleri arasında Bağlıca, 1335, 1314, Mermeroğlu, 1315, 1333, Aymer, Kayacık, 1334, Tekdal, Seçkin, Kuzupınarı, Gülkent, 1343, 1339 ve 1336. sokaklar etkilenecektir.

4 Mayıs 2026’da 09.00 ile 13.30 saatleri arasında Kayı, 346, Bahçeli, Baykan, Behçet Necatigil, Belediye, Cevher, Şehit Burak Türkoğlu, Feyza, 371, Buse, Bilal Habeşi, Ayaş Ankara Yolu Harikalar Park, 370, Baharat, Bildiren, 373, Birtat, Ayaş Ankara Yolu, Bedri, Bayraklı, Menderes, Devrimler, Abdurrahim Karakoç, Bahtışen, Bilal ve Canlı bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

4 Mayıs 2026’da 12.30 ile 14.30 saatleri arasında Gezer, Soğullu, Kıran, Hâkimiyet, Yedi Şehitler, Göçe, Uzunoğlu, 2296, Abbaslar, Kılıç Ali Paşa, Şeyhler, Asalet, Kalemköy, Kınık, Akgül, Tepebaşı ve Seydi Ali Reis sokakları etkilenecektir.

4 Mayıs 2026’da 09.00 ile 13.00 saatleri arasında 2128, 2135, 2139, 2145, 2142, 2134, 2159 ve 2141. sokaklarda kesinti uygulanacaktır.

4 Mayıs 2026’da 14.00 ile 17.30 saatleri arasında 4011, 4013 ve Yeşilova sokakları etkilenecektir.

KALECİK

6 Mayıs 2026’da 09.45 ile 16.45 saatleri arasında 1, Şehit Ali Yüzyıl, Koçak, Çankırı, Arkbürk, Ekiviran, Şehit Tümay Aktepe, 19, Yeşilöz, Uludere, Şeyhmahmut, Yenidoğan Yeşilyurt Küme ve Gölköyü bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

5 Mayıs 2026’da 10.00 ile 15.00 saatleri arasında Yeşilöz, 2. Aşağıemirler, Koyunbaba, Camili, 1. Oyumiğde ve Aşağıemirler bölgeleri etkilenecektir.

KEÇİÖREN

6 Mayıs 2026’da 09.00 ile 11.00 saatleri arasında 827 Ada, 680 Ada, 165, 166, Bahar, Kıbrıs, 170, Kanuni Sultan Süleyman, 15, Sirkeli Yeşilova, 305 ve 171. sokaklar etkilenecektir.

4 Mayıs 2026’da 14.30 ile 17.00 saatleri arasında Altın, Karşıyaka, Ağcataş Yolu, Bekpınar Yolu, Ekincik, Odabaşı ve Odabaşı Karşıyaka bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

6 Mayıs 2026’da 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Merkez Yediören, 2034, 13, 115 ve Fuzuli sokakları etkilenecektir.

5 Mayıs 2026’da 15.30 ile 17.30 saatleri arasında Han 2, Özcan, Özcan 7, Ada, Özcan 6, Lala Harmanı, Özcan 8, Özcan 1, Özcan 2, Özcan 5, Özcan 4 ve Özcan 3 sokaklarında kesinti uygulanacaktır.

5 Mayıs 2026’da 13.30 ile 16.30 saatleri arasında 900, 899, 876, Demirciler, 861, 898, 872, 865, 897, 863, 846, Başkent, 866, 862, Osmangazi, 845 ve 895. sokaklar etkilenecektir.

6 Mayıs 2026’da 09.00 ile 10.30 saatleri arasında Çakmak, Akyol, Karga, Muradiye, Çömlekçi, Kalburcu, Çürük, Böcek, Balaban, Gelişmiş, Kavakderesi ve Meyvalı sokaklarında kesinti yapılacaktır.

SİNCAN

2 Mayıs 2026’da 09.00 ile 11.00 ve 13.30 ile 15.30 saatleri arasında Anayurt bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

2 Mayıs 2026’da 13.30 ile 16.30 saatleri arasında Sami Efendi, Sultan, Bağdat, 269, 266 ve 145. sokaklar etkilenecektir.

2 Mayıs 2026’da 09.00 ile 15.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle kesinti yapılacaktır; etkilenen cadde ve sokak bilgisi belirtilmemiştir.

4 Mayıs 2026’da 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Çamlıbel 1, Babayakup, Bacı Yolu, Aytaç, Safranbolu, Tanacan, Ziyaret, Gedikli 19, Gedikli 7, Gedikli Mücavir, Gedikli 21, Gedikli 12, Gedikli 85, Gedikli 18, Gedikli 3, Gedikli 2, Gedikli Küme, Gedikli, Gedikli 1, Gedikli 84, Gedikli 11, Poyraz Küme, Girmeç, Tanık, Bacı ve Gedikli 89 bölgeleri etkilenecektir.

5 Mayıs 2026’da 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Beyceğiz Yolu Kuşcu, Kıbrıs, Ahmetadil, Yeniköy, 1547, Yayla, Kargalı Mücavir, Eskişehir Yolu, Olukpınar, Yukarı Karapınar, Bağ Evleri, Kuşcu Mücavir, Fabrika, Köy Yolu Altı, Köy Yolu Üstü, Yenidoğan, Örnek Kuşcu, Medrese, Kargalı ve Kargalı Köy Yolu bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

5 Mayıs 2026’da 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Aktopraklık ve Nurlu Mevkii bölgeleri etkilenecektir.

4 Mayıs 2026’da 09.00 ile 11.00 saatleri arasında Anayurt bölgesinde kesinti yapılacaktır.

4 Mayıs 2026’da 13.30 ile 15.30 saatleri arasında Necip Fazıl, Ülkü, Güney, Poyraz, Yavuz, Yağmur, Güröz, Çoğlu Mahallesi, Fırat, Hanımeli, Kazım Karabekir ve Ergenekon bölgeleri etkilenecektir.

5 Mayıs 2026’da 09.00 ile 11.00 saatleri arasında Büyük Selçuklu Caddesi’nde kesinti yapılacaktır.

5 Mayıs 2026’da 13.30 ile 15.30 saatleri arasında Osmaniye ve Yeni Yerleşim bölgeleri etkilenecektir.

6 Mayıs 2026’da 09.00 ile 11.00 saatleri arasında Osmaniye ve Yeni Yerleşim bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

6 Mayıs 2026’da 13.30 ile 15.30 saatleri arasında 1601 ve Yeni Peçenek sokakları etkilenecektir.

4 Mayıs 2026’da 09.00 ile 13.30 saatleri arasında Kayı, 346, Bahçeli, Baykan, Behçet Necatigil, Belediye, Cevher, Şehit Burak Türkoğlu, Feyza, 371, Buse, Bilal Habeşi, Ayaş Ankara Yolu Harikalar Park, 370, Baharat, Bildiren, 373, Birtat, Ayaş Ankara Yolu, Bedri, Bayraklı, Menderes, Devrimler, Abdurrahim Karakoç, Bahtışen, Bilal ve Canlı bölgeleri etkilenecektir.

6 Mayıs 2026’da 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Çimşit, 677 ve Tepeyurt sokaklarında kesinti yapılacaktır.

6 Mayıs 2026’da 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Merkez Yediören, 2034, 13, 115 ve Fuzuli sokakları etkilenecektir.

5 Mayıs 2026’da 09.30 ile 12.30 saatleri arasında 238. sokakta kesinti uygulanacaktır.

5 Mayıs 2026’da 13.00 ile 17.00 saatleri arasında Yenihisar, Yaprak, Badem, Goncagül, Turgut Özal, Merzifon ve Tandoğan sokakları etkilenecektir.

4 Mayıs 2026’da 09.30 ile 17.00 saatleri arasında İlyakut, Mülk, Ayaş Ankara Yolu, Akçaören ve Ayaş Ankara bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

5 Mayıs 2026’da 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Gülhan, 15/2, Gökhan, Faaliyet, 14/2, Fenişleri, Fecri Ebcioğlu, Fabrika, Destek, Canlı ve Avcı sokakları etkilenecektir.

6 Mayıs 2026’da 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Kızılırmak, Levent, Feyza, Fakülte, Nergiz, Falcı, Figen, Gökhan, Pazar, Plevne, 16/2, 18/1, Fecri Ebcioğlu, Çağlayan, 19/2 ve Fosfor sokaklarında kesinti uygulanacaktır.

YENİMAHALLE

2 Mayıs 2026’da 09.30 ile 12.30 saatleri arasında 269. sokakta elektrik kesintisi yapılacaktır.

2 Mayıs 2026’da 13.30 ile 16.30 saatleri arasında Sami Efendi, Sultan, Bağdat, 269, 266 ve 145. sokaklar etkilenecektir.

2 Mayıs 2026’da 09.15 ile 17.15 saatleri arasında Alparslan, Hacı Koca, Lale, Bozkuş, 2112/1, Çırdak, Merkez, Ziyagökalp, Kale, Sadık Efendi, Kalekapısı, Yayla Yolu, Aslanlı, Sivribey, Mezarlık, Sivri Bey, Bayır, Yeşil, Kızılca, Yıldırım Beyazıt, Atatürk, Araçderesi, Lüllük, Ağı l özü, Cami, Bereket, Yeşilören, Yaka, Camii, Göllüce, Mustafa Kemal Paşa, Rıhtım, Yarağzı, Alayürek, Eskiahır ve Sumucak bölgeleri etkilenecektir.

2 Mayıs 2026’da 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Mehmetçik Çıkmazı, Mehmet Yıldırım, Salim Çivitçioğlu, Yunus Emre, Ortaokul, Akyazı, Ara, Kırıttım Çıkmazı, Ulusoy, Saray, Havan, Hürriyet, İplik Pazarı, Hasan Zuhuri Sarıkaya, Yayla, Nuri Tabanlı, İsmail Hakkı Esen, Damardı, Karaman, Pınar, Kalekapı, Fethiye, İsmail Keleş, Yumaklı, Gazi, Çiğdem, Panayır, Barış, Küçük Yayla, Büyük Camii, Necip Fazıl, Hacı Hafız, İstiklal, Büyük Yayla, İsmail Hakkı Esen 1, Ateşönü, Mehmet Âkif, Çankırı, Mehmet Âkif 1, Gölet, İğdir, Çay Yolu, Su Deposu, Kavak, Karacaözü, Aşağıöz, Akyazı 1, Hükûmet, Hamam, Hasakça ve Buğay bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

5 Mayıs 2026’da 11.00 ile 14.00 saatleri arasında 2328. sokakta kesinti yapılacaktır.

3 Mayıs 2026’da 09.15 ile 17.15 saatleri arasında Alparslan, Hacı Koca, Lale, Bozkuş, 2112/1, Çırdak, Merkez, Ziyagökalp, Kale, Sadık Efendi, Kalekapısı, Yayla Yolu, Aslanlı, Sivribey, Mezarlık, Sivri Bey, Bayır, Yeşil, Kızılca, Yıldırım Beyazıt, Atatürk, Araçderesi, Lüllük, Ağı lözü, Cami, Bereket, Yeşilören, Yaka, Camii, Göllüce, Mustafa Kemal Paşa, Rıhtım, Yarağzı, Alayürek, Eskiahır ve Sumucak bölgeleri etkilenecektir.

4 Mayıs 2026’da 09.30 ile 11.30 saatleri arasında Erol Yaşar Türkalp ve 274. sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

4 Mayıs 2026’da 15.00 ile 17.30 saatleri arasında Anadolu, 295 ve 349. sokaklar etkilenecektir.

3 Mayıs 2026’da 13.00 ile 17.00 saatleri arasında Fatih Sultan Mehmet, 3600, 3585, S.S. Güneykent Bahçelievler Konut Yapı Kooperatifi ve Memlik bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

5 Mayıs 2026’da 09.30 ile 12.30 saatleri arasında 3576, Oyuklu Mevkii, 3579 ve 3577. sokaklar etkilenecektir.