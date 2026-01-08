Ankara ASKİ su kesintisi! 8-9 Ocak Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 8 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 8 Ocak Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 8 OCAK

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ETİMESGUT

8 Ocak 2026 Perşembe günü saat 09.00 ile 21.00 arasında planlı su kesintisi ve basınç düşüklüğü uygulanacaktır. Su kaynaklarını korumak amacıyla sürdürülen kontrollü su yönetimi kapsamında bazı bölgelerde yer yer kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 1,03 seviyesindedir ve tasarruf yapılması önemle rica edilmektedir.

Etkilenecek mahalleler şunlardır: 30 Ağustos, Kazım Karabekir, Süvari, İstasyon, Alsancak, Piyade, Elvan, Topçu, Ahi Mesut, Ayyıldız, Oğuzlar, Atakent, Etiler, Bağlıca, Yeni Bağlıca, Yapracık, Aşağı Yurtçu, Yukarı Yurtçu, Atayurt, Turkuaz, Orhun, Şehitali, Fatih Sultan ve Erler mahalleleri.

GÖLBAŞI

8 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 23.00 arasında planlı su kesintisi uygulanacaktır. Son dönemde yaşanan kuraklık nedeniyle su temin sistemlerinde geçici aksaklıklar yaşanabilmektedir. Su verilmeye başlanmasının ardından özellikle yüksek kotlara su ulaşması zaman alabilecektir. Çamlıdere Barajı su alma yapısında yürütülen kapasite artırma çalışmaları devam etmekte olup birkaç gün içinde tamamlanması planlanmaktadır.

Etkilenecek bölgeler Ballıkpınar, Hacılar, Hacıhasan, Hacımuratlı, Yavrucuk, Gökçehöyük, İkizce, Oyaca Yeşilçam, Oyaca Akarsu mahalleleri ile Karşıyaka Mahallesinin bir kısmıdır.

ÇANKAYA (Planlı Kesinti)

8 Ocak 2026 Perşembe günü saat 09.00 ile 21.00 arasında planlı basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir. Uygulama kontrollü su yönetimi kapsamında yapılacaktır.

Etkilenecek bölgeler Türkkonut, Mutlukent, Çayyolu, Dodurga mahalleleri ile Ahmet Taner Kışlalı, Beytepe, Alacaatlı, Üniversiteliler mahallelerinin alt kotlarıdır. Ayrıca İşçi Blokları, Kızılırmak, Çiğdem, Söğütözü, Mustafa Kemal ve Çukurambar mahalleleri de uygulamadan etkilenecektir.

KAHARAMANKAZAN

8 Ocak 2026 tarihinde saat 08.30 ile 23.00 arasında planlı su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacaktır. Devam eden kuraklık, artan nüfus ve depo hattında meydana gelen elektrik arızası nedeniyle depo seviyelerinde düşüş oluşmuştur.

Etkilenen bölgeler Aydın Mahallesi, İmrendi Mahallesi alt kotları, Selpa Sanayi, Dağyaka 614. Caddeye bağlı sokaklar, Saray Küme Evleri, TUSAŞ Çan İçi, Atom Caddesi ve Saray Mahallesidir.

POLATLI

8 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 19.00 arasında plansız su kesintisi uygulanacaktır. Mehmet Akif Mahallesinin bir bölümünde, Sarıyer Caddesi üzerindeki dağıtım hattında meydana gelen arıza nedeniyle su verilemeyecektir. Ekipler arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürmektedir.

ÇANKAYA (Plansız Kesinti)

8 Ocak 2026 Perşembe günü saat 09.00 ile 21.00 arasında bazı bölgelerde basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir. Baraj doluluk oranı yüzde 1,03 seviyesindedir ve tasarruf yapılması önem arz etmektedir.

Etkilenen mahalleler Konutkent alt kotları, Yaşamkent üst kotları, Beytepe alt kotları, Üniversiteliler üst kotları, Birlik, Kırkkonaklar, Sancak ve Yıldızevler mahalleleridir.

MAMAK

8 Ocak 2026 Perşembe günü saat 09.00 ile 21.00 arasında planlı basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir. Kontrollü su yönetimi uygulaması devam etmektedir.

Etkilenen mahalleler Büyük Kayaş, Boğaziçi, Fahri Korutürk, Dutluk, Üreğil, Yeşilbayır ve Şahap Gürler mahalleleridir.

KEÇİÖREN

8 Ocak 2026 Perşembe günü saat 09.00 ile 23.55 arasında planlı basınç düşüklüğü ve yer yer su kesintileri yaşanabilecektir.

Etkilenecek bölgeler Basın Evleri alt kotları, Kamil Ocak alt kotları, Gümüşdere, Kavacık Subayevleri alt kotları, Yeşiltepe, Şenyuva üst kotları, Yayla Mahallesi Porsuk Caddesi ile 1436. Sokak arası, Atapark, Ufuktepe, Osmangazi, Kanuni, Bademlik, Hisar, Kafkas, Karakaya Karşıyaka ve Kösrelik mahalleleridir.

PURSAKLAR

8 Ocak 2026 Perşembe günü saat 10.00 ile 23.55 arasında planlı basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir. Baraj doluluk oranı yüzde 1,03 seviyesindedir.

Etkilenecek bölgeler Ayyıldız, Merkez, Yunus Emre, Fatih ve Mimar Sinan mahallelerinin alt kotlarıdır.

ALTINDAĞ (Plansız Kesinti)

8 Ocak 2026 Perşembe günü saat 10.30 ile 20.00 arasında Karacaören Mahallesinde basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir.

YENİMAHALLE

8 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 21.00 arasında planlı su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen bölgeler Yakacık Mahallesi, Bağlar Mevkii, Oyuklu Mevkii, Yakacık TOKİ Konutları, Hurdacılar Sitesi, Güneykent Villaları, Kuzey Yıldızı Mahallesi ve Memlik Mahallesidir.

NALLIHAN

8 Ocak 2026 saat 17.20 itibarıyla başlayan plansız su kesintisi, 9 Ocak 2026 saat 08.00'e kadar sürecektir. Hacı Bey Mahallesinde bulunan sondaj kuyusuna yıldırım düşmesi nedeniyle depo seviyeleri düşmüş, bu nedenle özellikle yüksek kotlara su verilememektedir.

Etkilenen mahalleler Hacıbey, Atatürk, Aliağa ve Yazı mahalleleridir.

ALTINDAĞ (Planlı Kesinti)

8 Ocak 2026 Perşembe günü saat 09.00 ile 23.00 arasında planlı basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir.

Etkilenen mahalleler Yıldıztepe ve Güneşevler mahalleleridir.