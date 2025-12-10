Ankara ASKİ su kesintisi! 10-11 Aralık Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 10 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 10 Aralık Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 10 ARALIK

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Polatlı - Cumhuriyet Mahallesi

Arıza tarihi 10 Aralık 2025 saat 11:55.

Tamir tarihi 10 Aralık 2025 saat 20:00.

Polatlı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Turan Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır. Çalışmaların hızlı şekilde tamamlanabilmesi amacıyla ekipler sahadadır.

Etkilenen yerler: Cumhuriyet Mahallesi, Zafer Mahallesi ve Yeni Mahallenin bir bölümü.

Altındağ -Kale Mahallesi

Arıza tarihi 10 Aralık 2025 saat 15:25.

Tamir tarihi 10 Aralık 2025 saat 19:00.

Kale Mahallesi Kağnı Sokak içinde içme suyu şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen yerler: Kale Mahallesi.

Yenimahalle - Çoklu Mahalle Kesintisi

Arıza tarihi 10 Aralık 2025 saat 16:30.

Tamir tarihi 10 Aralık 2025 saat 23:55.

Su kaynaklarında yaşanan azalma ve yoğun kullanım sebebiyle ilçenin çeşitli bölgelerinde dönemsel su kesintileri ile basınç düşüklükleri görülmektedir. Basıncın normale dönmesi ve suyun tüm mahallelere ulaşması akşam saatlerine kadar sürebilir.

Etkilenen yerler: Kaletepe, Güventepe, Pamuklar, Güzelyaka, Anadolu, Ergenekon, Kayalar, Karşıyaka, Demetevler, Varlık, Kardelen, Serhat, İlkyerleşim ve Yeşilevler mahalleleri.

Polatlı - Şentepe Mahallesi

Arıza tarihi 10 Aralık 2025 saat 16:55.

Tamir tarihi 10 Aralık 2025 saat 22:00.

Şentepe Mahallesi Koru Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım hattında meydana gelen arıza nedeniyle zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır.

Etkilenen yerler: Şentepe Mahallesinin bir bölümü.

Elmadağ - Tatlıca ve Kemalpaşa Mahalleleri

Arıza tarihi 10 Aralık 2025 saat 17:00.

Tamir tarihi 10 Aralık 2025 saat 22:30.

Tatlıca Mahallesi Konut Kur Sokak içinde bulunan dağıtım hattındaki arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Üst kotlara suyun ulaşması 23:55 civarını bulacaktır.

Etkilenen yerler: Tatlıca Mahallesinin alt kotları ve Kemalpaşa Mahallesinin tamamı.

Elmadağ - Üçevler ve Yenimahalle

Arıza tarihi 10 Aralık 2025 saat 17:30.

Tamir tarihi 10 Aralık 2025 saat 23:00.

Üçevler Mahallesi Yenimahalle Caddesi içinde bulunan dağıtım hattındaki arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Üst kotlara suyun erişimi 23:55 civarına kadar sürebilir.

Etkilenen yerler: Üçevler Mahallesinin tamamı ve Yenimahallenin tamamı.

Şereflikoçhisar - Mustafacık Mahallesi

Arıza tarihi 10 Aralık 2025 saat 11:00.

Tamir tarihi 10 Aralık 2025 saat 12:00.

Başkentgaz tarafından yürütülen çalışma sırasında oluşan şebeke arızası sebebiyle iki saatlik su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen yerler: Mustafacık Mahallesi.

Kazan - Saray Mahallesi

Arıza tarihi 10 Aralık 2025 saat 09:15.

Tamir tarihi 10 Aralık 2025 saat 16:55.

Etimesgut bölgesindeki T55 su deposunda meydana gelen arıza nedeniyle Saray Mahallesinin bazı bölgelerinde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanabilmektedir.

Etkilenen yerler: Saray Mahallesi Keresteciler Sanayi Sitesi ve Saray Kent Sanayi Sitesi.

Çankaya - Ahlatlıbel Mahallesi

Arıza tarihi 10 Aralık 2025 saat 17:45.

Tamir tarihi 10 Aralık 2025 saat 19:00.

Ahlatlıbel Mahallesinde bulunan içme suyu hattındaki arıza nedeniyle belirtilen saatler arasında su verilememektedir.

Etkilenen yerler: Ahlatlıbel Mahallesi.

Polatlı - Gülveren Mahallesi

Arıza tarihi 10 Aralık 2025 saat 08:55.

Tamir tarihi 10 Aralık 2025 saat 20:00.

Gülveren Mahallesi Ödül Caddesi üzerindeki içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle zorunlu su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen yerler: Gülveren Mahallesinin bir bölümü.