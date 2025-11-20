Haberler

Anıl Piyancı kimdir? Anıl Piyancı kaç yaşında, nereli, evli mi?
Güncelleme:
Türk rap müziğinin sevilen isimlerinden Anıl Piyancı, genç yaşta başladığı müzik serüveni ve kendine has tarzıyla dikkat çekiyor. Peki, Anıl Piyancı kimdir? Anıl Piyancı kaç yaşında, nereli, evli mi?

Türk rap sahnesinin güçlü isimlerinden Anıl Piyancı, genç yaşta müziğe adım atarak kısa sürede hayran kitlesi oluşturmayı başardı. Peki, Anıl Piyancı kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir ve evli midir? İşte sanatçının hem kariyerine hem de özel yaşamına dair merak edilen detaylar haberin devamında yer alıyor.

ANIL PİYANCI KİMDİR?

Anıl Piyancı, Türk rap müziğinin önemli temsilcilerinden biri olan müzisyen ve söz yazarıdır. Küçük yaşta müzikle tanışan Piyancı, 13-14 yaşlarında kendi sözlerini yazmaya başlamış ve 14 yaşında ilk kaydını almıştır. Hip-Hop kültürüne olan ilgisi sadece rap ile sınırlı kalmayıp, grafiti gibi farklı alanlarda da kendini göstermiştir. 16 yaşında Yeşil Oda isimli stüdyoyu kurarak, hem kendi çalışmalarını sürdürmüş hem de underground rap dünyasındaki birçok sanatçının albümlerine prodüktörlük yapmıştır.

Anıl Piyancı, rap ve Hip-Hop tarzındaki müziğe kendini tamamen adamış; underground sahnede adını duyurmuş, kısa sürede hayran kitlesi oluşturmuştur. Çeşitli organizasyonlarda ve etkinliklerde sahne alarak müziğini geniş kitlelere ulaştıran Piyancı, kariyeri boyunca birçok önemli rap sanatçısıyla iş birliği yapmıştır. Ayrıca, 2012 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılarak ulusal bir platformda kendini göstermiştir.

ANIL PİYANCI KAÇ YAŞINDA?

Anıl Piyancı, 17 Temmuz 1990 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 35 yaşındadır.

ANIL PİYANCI NERELİ?

Sanatçı, İzmir'in Karşıyaka ilçesi doğumludur. İzmir'de başlayan müzik yolculuğu, kısa süre içinde Türkiye'nin farklı şehirlerinde tanınmasını sağlamıştır.

ANIL PİYANCI'NIN KARİYERİ

Anıl Piyancı, genç yaşta müzikle tanıştıktan sonra 16 yaşında Yeşil Oda stüdyosunu kurarak profesyonel kariyerine ilk adımını atmıştır. 2006 yılından itibaren albüm ve şarkı çalışmalarını sürdürmüş, videolarını internet üzerinden paylaşarak geniş bir dinleyici kitlesi kazanmıştır.

2013 yılında yayınladığı ilk resmi albümü "Zaman Yok" ile profesyonel anlamda müzik dünyasına adım atmıştır. 2014 yılında YouTube'da paylaştığı "Bi Duman Hip-Hop" şarkısıyla büyük çıkış yapmıştır. Kariyerinde Ezhel, DJ Artz, Allame, Defkhan, Hayki ve Grogi gibi önemli isimlerle iş birlikleri gerçekleştirmiştir. Öne çıkan diğer çalışmaları arasında "Git", "I Am The King", "Bugün Biraz İçtim", "Adam Olmaz", "Kostüm", "Göründü Yol", "Boşver", "Palavra" ve "Olmazsa Olmaz" gibi şarkılar yer alır.

2019 yılında Zeynep Bastık ile seslendirdiği akustik "Bırakman Doğru mu?" şarkısı Türkiye'de yaz boyunca en çok dinlenen şarkılar arasında yer almıştır. Aynı yıl bazı reklam filmleri için de müzik üretmiştir. 2020 yılında Müziğin Yıldızları Ödülleri kapsamında "En İyi Çıkış Yapan Rap Müzik Sanatçısı" ödülünü almış ve Universal Müzik Yapım ile çalışmaya başlamıştır.

Piyancı, rap vokalliği kadar prodüktör kimliğiyle de müzik dünyasında önemli bir rol oynamakta; hem kendi projelerini hem de diğer sanatçıların çalışmalarını Yeşil Oda stüdyosu üzerinden üretmeye devam etmektedir.

