Amerika seçimleri SON DAKİKA! ABD seçimleri ne oldu, sonuçlar ne zaman açıklanacak? Temsilciler Meclisi ve Senatoda Demokratlar mı Cumhuriyetçiler mi?

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ABD'de 3 Kasım 2026 tarihinde düzenlenen ara seçimlerde gözler Temsilciler Meclisi ve Senato yarışlarına çevrildi. Başkan Donald Trump'ın görev süresinin ortasında gerçekleştirilen seçimlerde, Cumhuriyetçi Parti Kongrenin iki kanadındaki çoğunluğunu korumaya çalışırken Demokratlar kontrolü yeniden ele geçirmeyi hedefliyor. Seçim sonuçları, Trump yönetiminin önümüzdeki iki yıllık siyasi gündemi ve Kongre'deki güç dengesi açısından önem taşıyor. Peki, ABD seçimlerinde son durum ne, Demokratlar mı Cumhuriyetçiler mi önde ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? Detaylar...

ABD SEÇİMLERİ SON DAKİKA: SEÇİMLERDE SON DURUM NE?

3 Kasım 2026 itibarıyla ABD ara seçimleri için oy verme süreci devam edecek. Türkiye saatiyle 11.25 itibarıyla sandıkların kapanması ve oy sayımının başlaması için henüz erken. ABD'de eyaletlere göre değişen sandık kapanış saatleri nedeniyle sonuçların aynı anda açıklanması beklenmiyor.

Seçimlerde 435 üyeli Temsilciler Meclisinin tamamı için, Senatoda ise 35 sandalye için yarış yapılıyor. Ayrıca 36 eyalette valilik seçimleri gerçekleştiriliyor.

Seçim öncesinde açıklanan son kamuoyu araştırmaları Demokratların ülke genelinde avantajlı olduğunu gösteriyor. Reuters/Ipsos'un 29 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği ankete göre, olası seçmenlerin yüzde 52'si Demokrat adayları, yüzde 44'ü ise Cumhuriyetçi adayları destekleyeceğini belirtti. Aynı araştırmada Trump'ın görev onay oranı yüzde 32 olarak ölçüldü. Ancak anket sonuçları seçimlerin kesin sonucunu göstermiyor.

ABD SEÇİMLERİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD ara seçimlerinde oy sayımı, eyaletlerde sandıkların kapanmasının ardından başlayacak. Sandık kapanış saatleri eyaletlere göre farklılık gösterdiği için ilk sonuçların Türkiye saatiyle 4 Kasım Çarşamba günü gece saatlerinden itibaren gelmesi bekleniyor.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Senatodaki tüm yarışların aynı gece sonuçlanması kesin değil. Özellikle oy sayımının uzun sürdüğü eyaletlerde ve birbirine yakın geçen yarışlarda kesin tablonun ortaya çıkması günler sürebiliyor.

Associated Press (AP), 435 Temsilciler Meclisi bölgesindeki ve Senatodaki 35 yarışın sonuçlarını takip edecek. Kurum, adaylardan birinin kazanmasının artık makul bir şüpheye yer bırakmadığı durumlarda seçim sonucunu ilan ediyor. Dolayısıyla ilk seçim gecesinde Kongrenin hangi partinin kontrolüne geçeceği kesinleşmeyebilir.

ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDE DEMOKRATLAR MI, CUMHURİYETÇİLER Mİ ÖNDE?

ABD Temsilciler Meclisi'nde seçimler öncesinde Cumhuriyetçiler 218, Demokratlar ise 214 sandalyeye sahip bulunuyor. Cumhuriyetçilerle birlikte hareket eden bağımsız Kevin Kiley'nin yanı sıra Mecliste iki boş sandalye bulunuyor.

Toplam 435 üyeden oluşan Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etmek için 218 sandalyeye ulaşmak gerekiyor. Demokratların çoğunluğu kazanabilmesi için mevcut sandalye dağılımına göre Cumhuriyetçiler karşısında net sandalye kazanımı sağlaması gerekiyor.

Seçimlerde 435 sandalyenin tamamı için oy kullanılacak. Bu nedenle Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluk mücadelesi, ara seçimlerin en önemli başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.

ABD SENATOSU'NDA DEMOKRATLAR MI, CUMHURİYETÇİLER Mİ ÖNDE?

ABD Senatosu'nda seçimler öncesinde Cumhuriyetçiler 53 sandalyeyle çoğunluğu elinde tutuyor. Demokratların 45 sandalyesi bulunurken, Demokratlarla birlikte hareket eden iki bağımsız senatörle birlikte partinin fiili oy gücü 47'ye ulaşıyor.

100 üyeli Senatoda 35 sandalye için seçim yapılıyor. Demokratların Senatoda çoğunluğu sağlayabilmesi için Cumhuriyetçiler karşısında net dört sandalye kazanması gerekiyor.

Senatoda çoğunluk için normal şartlarda 51 oy gerekiyor. Ancak 50-50 eşitlik durumunda Başkan Yardımcısı JD Vance'in belirleyici oy kullanabilmesi nedeniyle Cumhuriyetçiler 50 sandalyeyle de çoğunluğu koruyabiliyor.