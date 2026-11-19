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Altın piyasasında son günlerde yaşanan sert düşüşün ardından yatırımcılar, fiyatların seyrine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Ons altının Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından 19 Kasım Perşembe sabahı sınırlı bir toparlanma yaşandı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası, yükselen tahvil getirileri ve güçlenen dolar, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Peki, altın neden düşüyor, düşüş devam edecek mi? Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar? İşte 19 Kasım 2026 güncel altın fiyatları ve piyasadaki son gelişmeler.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatlarındaki düşüşte ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler etkili oluyor. Fed'in 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdiği toplantının tutanaklarının 19 Kasım Çarşamba akşamı yayımlanması, piyasalarda faiz artışı beklentilerini yeniden gündeme getirdi.

Tutanaklara göre Fed yetkililerinin neredeyse tamamı, aralık ayında 0,25 puanlık faiz artışını uygun gördü. İki yetkili ise enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi halinde 0,50 puanlık artışın gündeme alınabileceğini belirtti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller da fiyat artışlarının daha fazla mal ve hizmete yayıldığına dikkat çekerek 8-9 Aralık tarihlerindeki toplantıda 0,50 puanlık faiz artışının değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Faiz artışı beklentilerinin güçlenmesi, faiz getirisi bulunmayan altının cazibesini azaltıyor. ABD tahvil getirilerindeki yükseliş, altını elde tutmanın alternatif maliyetini artırırken doların güçlenmesi de dolar üzerinden fiyatlanan ons altın üzerinde baskı oluşturuyor.

Bu gelişmelerin etkisiyle ons altın çarşamba günü 3.719 dolara kadar gerileyerek Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.

ALTIN DAHA DA DÜŞER Mİ, DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Altın fiyatlarının bundan sonraki seyrinde Fed'in faiz politikası, ABD tahvil getirileri ve doların hareketi belirleyici olacak. Piyasadaki değerlendirmelerde ons altın için 3.750 dolar seviyesi kritik eşiklerden biri olarak takip ediliyor.

Ahlatcı Yatırım'ın değerlendirmesine göre ons altında 3.750 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 3.800 ve 3.900 dolar seviyeleri olası toparlanma hareketinde izlenecek noktalar arasında bulunuyor.

Buna karşılık Oversea-Chinese Banking Corp analisti Christopher Wong, altındaki alım ilgisinin zayıf kaldığına dikkat çekiyor. Wong'a göre ons altının 4.000 doların altında kalması satış baskısını artırabilir.

Bu değerlendirmeler, altın fiyatlarının kesin olarak hangi yönde hareket edeceğini göstermiyor. Teknik seviyeler ve piyasa beklentileri, yatırımcıların takip ettiği olası eşikler olarak öne çıkıyor.

19 KASIM GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın, 19 Kasım Perşembe sabahı yüzde 0,32 yükselişle işlem gördü.

Gram altın alış: 6.058,43 TL

Gram altın satış: 6.059,44 TL

Gram altın fiyatı, uluslararası piyasalardaki ons altın hareketinin yanı sıra dolar/TL kurundaki değişimden de etkileniyor.

19 KASIM ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları 19 Kasım itibarıyla şöyle:

Çeyrek altın alış: 9.982 TL

Çeyrek altın satış: 10.062 TL

19 KASIM YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altının 19 Kasım Perşembe günü alış ve satış fiyatları şu şekilde:

Yarım altın alış: 19.965 TL

Yarım altın satış: 20.124 TL

19 KASIM TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın fiyatlarında güncel alış ve satış rakamları şöyle:

Tam altın alış: 39.807 TL

Tam altın satış: 40.126 TL

19 KASIM CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 19 Kasım Perşembe günü şu fiyatlardan işlem görüyor:

Cumhuriyet altını alış: 40.891 TL

Cumhuriyet altını satış: 41.172 TL

ONS ALTIN KAÇ DOLAR?

Uluslararası piyasalarda ons altın, çarşamba günü 3.719 dolara kadar geriledikten sonra perşembe sabahı kayıplarının bir bölümünü telafi etti.

19 Kasım itibarıyla ons altının fiyatı şöyle:

Ons altın alış: 3.733,85 dolar

Ons altın satış: 3.734,47 dolar

Ons altın, sabah saatlerinde yüzde 0,25 yükseliş kaydetti. Ancak fiyatlar, ocak ayında görülen 5.595 dolarlık rekor seviyenin altında bulunuyor.

Yatırım tavsiyesi değildir.