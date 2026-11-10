Altın düşer mi? SON DAKİKA! Altın düşmeye devam edecek mi?

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Altın fiyatları, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından yeniden düşüşe geçti. ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde piyasalardaki hareketlilik artarken, ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkı para politikasını sürdüreceğine yönelik beklentiler de altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Ons altındaki gerilemeyle birlikte gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarının güncel seyri yakından takip ediliyor. Peki, altın düşer mi, altın düşmeye devam edecek mi? İşte 10 Kasım 2026 Salı günü Kapalıçarşı anlık altın fiyatları ve piyasalardaki son gelişmeler...

ALTIN DÜŞER Mİ? SON DAKİKA!

Altın fiyatları, 10 Kasım 2026 Salı günü yeniden düşüş eğilimine girdi. Yeni haftaya yükselişle başlayan altın, ABD enflasyon verilerinin açıklanması öncesinde yön arayışını sürdürüyor. Varlık fiyatlarının seyrinde etkili olması beklenen enflasyon verisi öncesinde piyasalardaki hareketlilik dikkat çekiyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkı para politikasından taviz vermeyeceğine yönelik beklentiler, altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketini sınırlayan gelişmeler arasında yer alıyor. Fed yetkililerinden gelen açıklamalar da bankanın aralık ayındaki faiz kararı öncesinde piyasalardaki fiyatlamalarda etkili oluyor.

Günün işlemlerinde ons altının yüzde 0,42 değer kaybederek 4 bin 124 dolar seviyesinde seyretmesi, altın piyasasındaki düşüşü öne çıkarıyor. Gram altın başta olmak üzere diğer altın türlerinin fiyatları da yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından izleniyor.

ALTIN DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Altın fiyatlarının önümüzdeki süreçte nasıl bir seyir izleyeceği konusunda ABD'de açıklanacak enflasyon verileri önem taşıyor. Söz konusu verinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Diğer taraftan Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler de altın piyasasının gündeminde bulunuyor. Fed yetkililerinin enflasyon ve iş gücü piyasasına yönelik değerlendirmeleri, aralık ayındaki faiz kararı öncesinde piyasalardaki fiyatlamaları etkiliyor.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ülkede istihdam ve büyümenin oldukça istikrarlı olduğunu belirtirken, enflasyon konusunda başarısızlıkla yüzleşmek zorunda olduklarını ifade etti. Goolsbee ayrıca hizmet sektöründe enflasyonun yükselmeye başladığına dikkat çekti.

Richmond Fed Başkanı Tom Barkin de enflasyon kaynaklı risklere işaret ederek para politikasının yönünün açık olduğunu, ancak politika belirleme sürecinde dikkatli ilerlenmesi gerektiğini vurguladı. İş gücü piyasasına ilişkin değerlendirmesinde ise işten çıkarmaların sınırlı kalmaya devam ettiğini söyledi.

10 KASIM 2026 ANLIK ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da 10 Kasım 2026 Salı günü gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatları takip ediliyor. Ons altındaki düşüşün yaşandığı günde altın türlerinin alış ve satış fiyatları şöyle:

GRAM ALTIN

Alış: 6.655,58 TL

Satış: 6.656,42 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış: 10.649,98 TL

Satış: 10.884,63 TL

YARIM ALTIN

Alış: 21.233,39 TL

Satış: 21.769,27 TL

TAM ALTIN

Alış: 42.581,30 TL

Satış: 43.421,23 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 44.122,00 TL

Satış: 44.785,00 TL

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 6.067,84 TL

Satış: 6.073,64 TL

ONS ALTIN

Alış: 4.124,66 dolar

Satış: 4.125,30 dolar

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatlarındaki gerilemede ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde oluşan beklentiler ve Fed'in para politikasına ilişkin değerlendirmeler öne çıkıyor. Fed'in sıkı para politikasını sürdüreceğine yönelik öngörülerin gücünü koruması, altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketini sınırlayan unsurlar arasında bulunuyor.

Fed yetkililerinin açıklamaları, bankanın aralık ayında vereceği faiz kararı öncesinde piyasalardaki fiyatlamalar açısından önem taşıyor. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, istihdam ve ekonomik büyümenin istikrarlı seyrettiğini belirtirken enflasyon konusunda başarısızlıkla yüzleşmek zorunda olduklarını dile getirdi. Hizmet sektöründe enflasyonun yükselmeye başladığını da ifade etti.

Richmond Fed Başkanı Tom Barkin ise enflasyon risklerine dikkat çekti. Para politikasının yönünün açık olduğunu ancak karar alma sürecinde temkinli olunması gerektiğini belirten Barkin, iş gücü piyasasında işten çıkarmaların sınırlı kaldığını söyledi.

Jeopolitik gelişmeler de piyasalardaki hareketlilikte etkili oluyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni bir saldırı ihtimalini düşük gördüğünü ve yeni bir askeri harekata gerek olmadığını açıklaması, petrol fiyatlarındaki düşüşün devam etmesini sağladı. Bu gelişmenin piyasalardaki risk algısını azalttığı belirtiliyor.

ABD enflasyon verileri öncesinde altın piyasasında gözler hem ekonomik göstergelere hem de Fed yetkililerinden gelecek açıklamalara çevrildi.

Haberde yer alan veriler yatırım tavsiyesi değildir.