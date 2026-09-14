Altı Üstü İstanbul CANLI izleme linki var mı, ATV Altı Üstü İstanbul 14. bölüm full HD nereden izlenir?

NTC Medya imzalı güçlü senaryosu ve Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum gibi usta isimlerin yer aldığı dev kadrosuyla sezona damga vuran dizi, sosyal medyada da her yayın günü trend listelerinin zirvesine yerleşiyor. Kaçırdıkları sahneleri donmadan, yüksek çözünürlükte izlemek isteyen dizi severler, internette "ATV Altı Üstü İstanbul nereden izlenir, resmi ve güvenli izleme kanalları nelerdir?" sorgularını gerçekleştiriyor. İstanbul'un altı ile üstü arasındaki o keskin uçurumu gözler önüne seren bu iddialı yapımın en güncel, kesintisiz ve güvenli canlı yayın linkleri ile kaçıranlar için tekrar izleme seçeneklerini haberimizin devamında bulabilirsiniz.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

NTC Medya imzalı dizi, modern şehir hayatının acımasız gerçekleri ile kenar mahallede filizlenen umut dolu bir mücadeleyi odağına alıyor. İstanbul'un kimsenin uğramadığı, kendi halindeki yoksul semti Ziyankâr Mahallesi'nde yaşayan Emir ve arkadaşlarının hayatı, futbolda yükselecekleri o büyük final maçıyla değişmek üzeredir.

Ancak sefaletten kurtulma hayali kuran bu gençlerin yolu, şehrin bambaşka ve lüks bir yüzünde büyüyen Naz, Melek ve Uzay gibi gençlerle kesişir. Kahkahaların ve hayallerin ardında yaşanacak sarsıcı bir trajedi, hem mahallenin dengesini altüst edecek hem de Emir'e sevdiklerini korumanın hayal kurmaktan çok daha zor olduğunu gösterecektir. "Bazı maçlar sahada değil, hayatta kazanılır" mottosuyla ilerleyen yapım, güç, aşk, ihanet ve karanlık pazarlıkların gölgesinde büyük bir varoluş savaşı sunuyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL NEREDEN İZLENİR?

Altı Üstü İstanbul dizisini ATV ekranlarından izleyebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Naz'ın acil karaciğer nakline ihtiyacı olduğunu öğrenen Emir ve Fahriye yıkılır. Fahriye ve Soner, Naz'ı kurtarmak için Melek'e yıllardır sakladıkları gerçeği anlatmaya karar verirken Sezen'le çatışmaları büyür. Fahriye'den şüphelenen Emir ise kendisinden saklanan bir sırrı öğrenir.

Bahtiyar'ın ölümüyle ilgili gerçeği öğrenen Melek ise kendisini bekleyen tehlikeden habersizdir. Uzay bir yandan Melek'i kontrol altında tutmaya çalışırken diğer yandan kendisini köşeye sıkıştıran gizemli kişinin verdiği görevleri yerine getirmek zorunda kalır. Sezen ve Galip'in attığı adımlar ise Melek'i geri dönüşü olmayan bir tehlikenin içine sürükler.

Sado'yu babasının gölgesinden kurtarmaya çalışan Alina ise bu kez karşısına çıkacak engelin sandığından çok daha büyük olduğunu fark eder.

Naz ve Melek için zaman daralırken Emir, Uzay ve Hasan, Rami'nin de desteğiyle harekete geçer. Melek'in zorla operasyona alındığını gören Naz'ın vereceği karar, iki kardeşin de kaderini belirleyecektir.