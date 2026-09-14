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Ordu’da kardeşler arasındaki arazi ve yol kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Ordu’da kardeşler arasındaki arazi ve yol kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
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Ordu’nun Ünye ilçesinde iki kardeş arasında arazi ve yol meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki kardeş arasında arazi ve yol meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Olay, Yiğitler Mahallesi Eğrimeşe Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süredir arazi ve yol anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan Cemal Ç. (72) ile kardeşi Ali Ç. (67) evlerinin önünde yeniden tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Cemal Ç., yanında bulunan silahla kardeşi Ali Ç.'ye peş peşe ateş etti. Bu sırada olay yerinde bulunan Ali Ç.'nin oğlu Ümit Ç. de vücuduna isabet eden mermilerle yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, Ali Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Ümit Ç. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde güvenlik önlemleri artırılırken, cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri bölgede detaylı incelemelerde bulundu. Ali Ç.'nin cansız bedeni de yapılan incelemelerin ardından otopsi için Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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