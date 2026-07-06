Altı Üstü İstanbul CANLI izleme linki var mı, ATV Altı Üstü İstanbul 4. bölüm nereden izlenir?

NTC Medya imzalı güçlü senaryosu ve Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum gibi usta isimlerin yer aldığı dev kadrosuyla sezona damga vuran dizi, sosyal medyada da her yayın günü trend listelerinin zirvesine yerleşiyor. Kaçırdıkları sahneleri donmadan, yüksek çözünürlükte izlemek isteyen dizi severler, internette "ATV Altı Üstü İstanbul nereden izlenir, resmi ve güvenli izleme kanalları nelerdir?" sorgularını gerçekleştiriyor. İstanbul'un altı ile üstü arasındaki o keskin uçurumu gözler önüne seren bu iddialı yapımın en güncel, kesintisiz ve güvenli canlı yayın linkleri ile kaçıranlar için tekrar izleme seçeneklerini haberimizin devamında bulabilirsiniz.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

NTC Medya imzalı dizi, modern şehir hayatının acımasız gerçekleri ile kenar mahallede filizlenen umut dolu bir mücadeleyi odağına alıyor. İstanbul'un kimsenin uğramadığı, kendi halindeki yoksul semti Ziyankâr Mahallesi'nde yaşayan Emir ve arkadaşlarının hayatı, futbolda yükselecekleri o büyük final maçıyla değişmek üzeredir.

Ancak sefaletten kurtulma hayali kuran bu gençlerin yolu, şehrin bambaşka ve lüks bir yüzünde büyüyen Naz, Melek ve Uzay gibi gençlerle kesişir. Kahkahaların ve hayallerin ardında yaşanacak sarsıcı bir trajedi, hem mahallenin dengesini altüst edecek hem de Emir'e sevdiklerini korumanın hayal kurmaktan çok daha zor olduğunu gösterecektir. "Bazı maçlar sahada değil, hayatta kazanılır" mottosuyla ilerleyen yapım, güç, aşk, ihanet ve karanlık pazarlıkların gölgesinde büyük bir varoluş savaşı sunuyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL NEREDEN İZLENİR?

Altı Üstü İstanbul dizisini ATV ekranlarından izleyebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yangını Uzay'ın çıkardığını düşünen Ziyankarlıların baskını sonucunda Galip, herkesi yatıştıracağını düşündüğü bir teklifte bulunur. Bunun sonucunda tüm gençler artık aynı formanın altında, Boğazın Fırtınası takımında buluşur.

Ancak yangın gecesine dair cevaplanmamış sorular Emir'in aklını kurcalamaktadır. Naz başta olmak üzere herkesin sırtını döndüğü Uzay, masumiyetini kanıtlamaya çalışırken, beklenmedik bir kişinin gerçeğe ulaşması Melek'i köşeye sıkıştırır. Emir ise artık gerçeğe sadece bir adım uzaklıktadır…

Diğer tarafta Uzay, Emir ve arkadaşlarını takımdan uzaklaştırmak için tehlikeli bir oyun kurar. Fakat bilmediği şey, onun da hedefte olduğudur; intikam ateşiyle hareket eden biri daha vardır. Gençlerin eğlence için bir araya geldiği ortam, yerini ölüm kalım mücadelesine bırakır. Emir ve Uzay kendilerini ölümle burun buruna oldukları bir felaketin içinde bulur.