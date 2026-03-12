Alper Arıkan'ın ani vefatı, Alanya başta olmak üzere yerel siyaset çevrelerinde derin bir üzüntü yarattı. Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı olarak görev yapan Arıkan'ın, geçirdiği kalp krizi sonucu henüz 40 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi. Peki, Alper Arıkan kimdir? Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan neden öldü? Detaylar...

ZAFER PARTİSİ ALANYA İLÇE BAŞKANI ALPER ARIKAN NEDEN ÖLDÜ?

Alper Arıkan'ın ölüm nedeninin kalp krizi olduğu açıklandı. Evinde aniden rahatsızlanan Arıkan'ın sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldığı, burada yapılan incelemelerde kalp krizi geçirdiğinin tespit edildiği öğrenildi.

Doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen genç siyasetçi kurtarılamadı. 40 yaşında hayatını kaybeden Arıkan'ın ani ölümü, özellikle yakın çevresi ve parti teşkilatı için büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

ALPER ARIKAN KİMDİR?

Alper Arıkan, Alanya'da yerel siyasette aktif rol alan isimlerden biri olarak biliniyordu. 40 yaşında hayatını kaybeden Arıkan, siyasi faaliyetleri ve teşkilat çalışmalarıyla dikkat çeken bir figürdü.

Arıkan, uzun yıllar boyunca çeşitli siyasi oluşumlarda yer aldı. Son olarak Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı olarak görev yapıyordu. İlçe başkanlığı süresince parti teşkilatlanması ve saha çalışmalarında aktif rol üstlendi.

Görev süresi boyunca teşkilat yapılanması, yerel etkinlikler ve saha faaliyetleri konusunda yoğun bir çalışma yürüttü. Parti tabanıyla kurduğu iletişim ve organizasyon faaliyetleriyle tanınan Arıkan, Alanya'daki siyasi çalışmalarda öncü isimlerden biri olarak görülüyordu.

Alper Arıkan, Alanya'da özellikle dinamik siyaset anlayışı ve teşkilat disipliniyle bilinen bir isimdi. Yerel siyasette aktif ve hareketli çalışma tarzıyla tanınan Arıkan, parti faaliyetlerinde sahada yer alan bir yönetici olarak öne çıkıyordu.