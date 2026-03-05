Haberler

Aliyev ne açıklama yaptı? SON DAKİKA! İHA saldırısı sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ne dedi, savaşa mı hazırlanıyor?

Aliyev ne açıklama yaptı? SON DAKİKA! İHA saldırısı sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ne dedi, savaşa mı hazırlanıyor?
Güncelleme:
Azerbaycan'da Nahçıvan'a düzenlenen İHA saldırısının ardından gözler Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıklamalarına çevrildi. Ülkenin tepkisi, olası askeri adımlar ve savaş ihtimali kamuoyunda merak uyandırdı. Peki, Aliyev ne açıklama yaptı? SON DAKİKA! İHA saldırısı sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ne dedi, savaşa mı hazırlanıyor?

Nahçıvan'daki İHA saldırısının ardından Azerbaycan'ın duruşu ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıklamaları gündemin merkezine oturdu. Olay sonrası yapılan açıklamalar, ülkenin olası askeri hazırlıkları ve bölgedeki gerilimin seyri merak konusu oldu. Aliyev ne dedi, Azerbaycan savaşa mı hazırlanıyor? Ayrıntılar haberimizde…

ALİYEV NE AÇIKLAMA YAPTI?

Nahçıvan Havalimanı'na İHA ile saldırı düzenlenmesinin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den ilk açıklama geldi. Orduya İHA saldırılarıyla ilgili talimat verildiğini belirten Aliyev, "İran'a karşı operasyona katılmıyoruz; ancak bizden özür dilemeliler" dedi. İranlı yetkililer ise, "Azerbaycan'ı hedef almadık, komşu ülkelere saldırmıyoruz" açıklamasında bulundu.

Aliyev ne açıklama yaptı? SON DAKİKA! İHA saldırısı sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ne dedi, savaşa mı hazırlanıyor?

AZERBAYCAN'DA NE OLDU?

Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Nahçıvan Havalimanı, İran'a ait kamikaze tipli insansız hava aracının (İHA) saldırısına uğradı. Aynı saldırıda bir İHA da Şekerabad köyünde okul binasının yakınına düştü.

Bölgede tansiyonu yükselten saldırı sonucu havalimanı binasında hasar oluştu, 4 kişi yaralandı. Olayın ardından güvenlik önlemleri artırılırken, yetkililer tarafından saldırının ayrıntılarına ilişkin inceleme başlatıldı.

Aliyev ne açıklama yaptı? SON DAKİKA! İHA saldırısı sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ne dedi, savaşa mı hazırlanıyor?

"SORUMLULUK TAMAMEN İRAN'A AİT"

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, İran topraklarından gerçekleştirilen İHA saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. İHA'ların teknik özelliklerinin ve saldırıların detaylarının araştırıldığı belirtilen açıklamada, "Azerbaycan Savunma Bakanlığı, herhangi bir askeri gereklilik olmadığı halde İran Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemiz topraklarında sivil altyapıya karşı gerçekleştirilen saldırıları kesin bir şekilde kınamaktadır. Gerçekleşen olayda sorumluluğun tamamen İran'a ait olduğu vurgulanmıştır. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ülkemizin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunması, sivil kişilerin ve sivil altyapının güvenliğinin sağlanması için gerekli karşılık tedbirlerini hazırlamaktadır ve bu saldırılar cevapsız bırakılmayacaktır" denildi.

