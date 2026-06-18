Türkiye'nin tanınmış iş insanları arasında yer alan Ali Ağaoğlu, uzun yıllardır inşaat ve gayrimenkul sektöründeki çalışmalarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. İş hayatındaki başarılarının yanı sıra özel yaşamı da merak edilen isimlerden biri olan Ağaoğlu'nun hayatı, evlilikleri ve çocukları hakkında birçok soru araştırılıyor. Peki, Ali Ağaoğlu'nun kaç çocuğu var? Ali Ağaoğlu kaç kere evlendi? Detaylar haberimizde.

ALİ AĞAOĞLU KAÇ KERE EVLENDİ?

Ali Ağaoğlu'nun ilk ve tek nikahlı eşinin Semra Ağaoğlu olduğu bilinmektedir. Kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda Ağaoğlu'nun resmi olarak gerçekleştirdiği evlilik Semra Ağaoğlu ile yaptığı evliliktir.

ALİ AĞAOĞLU'NUN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Ali Ağaoğlu'nun bilinen toplam beş çocuğu bulunmaktadır. Çocukları farklı dönemlerde kamuoyunun gündemine gelirken, aile yaşamı hakkında paylaşılan bilgiler de zaman zaman merak konusu olmuştur.

Semra Ağaoğlu'ndan Alican ve Sena isimli iki çocuğu bulunan Ali Ağaoğlu'nun, Ayten Alpar'dan ise Mertcan adında bir oğlu olduğu bilinmektedir. Bunun yanı sıra Emre ve Ali Ege isimlerinde iki çocuğu daha bulunmaktadır.

Kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda Ali Ağaoğlu'nun çocukları şu şekildedir:

ÇOCUKLARININ İSİMLERİ

Alican Ağaoğlu

Sena Ağaoğlu

Mertcan Ağaoğlu

Emre Ağaoğlu

Ali Ege Ağaoğlu

İş dünyasındaki başarılarıyla tanınan Ali Ağaoğlu, aynı zamanda geniş ailesiyle de kamuoyunun ilgisini çeken isimler arasında yer almaktadır. Bilinen bilgiler doğrultusunda toplam beş çocuk babasıdır.

ALİ AĞAOĞLU KİMDİR?

Türkiye'nin önde gelen iş insanları arasında gösterilen Ali Ağaoğlu, özellikle gayrimenkul ve inşaat sektöründeki yatırımlarıyla tanınan bir isimdir. Uzun yıllara yayılan ticari kariyeri boyunca geliştirdiği projelerle dikkat çeken Ağaoğlu, iş dünyasında elde ettiği başarıların yanı sıra serveti ve girişimleriyle de kamuoyunun yakından takip ettiği isimlerden biri olmuştur.

Ali Ağaoğlu, 3 Mart 1954 tarihinde Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi. Babası Miktat İbrahimağaoğlu, İstanbul'un dönemin tanınmış müteahhitleri arasında yer alıyordu. İnşaat sektörüne olan ilgisi de aileden gelen bu mesleki geçmiş sayesinde erken yaşlarda şekillendi. Gençlik döneminde eğitim hayatını sürdürürken aynı zamanda inşaatlarda çalışarak sektörün pratiğini öğrenme fırsatı buldu.

1975 yılında babasının geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrasında aile işlerinin yönetimini bir süre üstlenen Ağaoğlu, bu dönemde artan sorumlulukları nedeniyle lise eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. İş hayatındaki deneyimini kısa sürede geliştiren Ağaoğlu, 1977 yılında babasından ticari olarak ayrılarak kendi şirket yapılanmasını oluşturdu ve Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun temellerini attı.

1981 yılından itibaren toplu konut projelerine yönelen Ağaoğlu Şirketler Grubu, ilerleyen yıllarda özellikle büyük ölçekli yaşam alanlarıyla öne çıktı. Şirket, başta Ataşehir, Ayazma ve Çekmeköy olmak üzere İstanbul'un çeşitli bölgelerinde geliştirdiği projelerle sektörde önemli bir yer edindi. “My” konsepti altında hayata geçirilen My World, My Office ve My Towerland gibi projeler, grubun bilinen yatırımları arasında yer aldı.

Ali Ağaoğlu'nun iş dünyasındaki yükselişi uluslararası ekonomi yayınlarının da dikkatini çekti. Forbes tarafından yayımlanan 2012 yılı “En Zengin 100 Türk” listesinde 10. sırada yer aldı. Mart 2013 itibarıyla ise Forbes araştırmasına göre 2,7 milyar ABD doları servetiyle Türkiye'nin 8. ve dünyanın 527. en zengin iş insanı olarak gösterildi. Ayrıca Türkiye Vergi Rekortmenleri Listesi'ne ilk kez 2008 yılında girdi.