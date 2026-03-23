Aleyna Kalaycıoğlu olayı nedir, neden gözaltına alındı? SON DAKİKA! Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

İstanbul'da meydana gelen genç futbolcu cinayeti sonrası soruşturma hız kazandı ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun adı da olayla birlikte gündeme geldi. Gözaltına alınmasının arkasındaki iddialar merak uyandırırken, "Aleyna Kalaycıoğlu kim, kaç yaşında, nereli?" soruları gündemde öne çıktı. Olayın perde arkası ve soruşturmanın detayları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ALEYNA KALAYCIOĞLU OLAYI NEDİR?

Olay, İstanbul Ümraniye'de genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın araç içerisinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesiyle başladı. Soruşturma kapsamında Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu, olayla bağlantılı olarak gözaltına alındı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu olarak belirlendi.

ALEYNA KALAYCIOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor 2021 gönüllüler takımında yarışarak geniş kitlelerce tanındı. Yarışmanın ardından "Beceremedin" adlı ilk single çalışmasını çıkardı. Spor geçmişi olan Aleyna, 10 yıl voleybol oynamış ve beach voleybol okul takımında yer almıştır.

ALEYNA KALAYCIOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Aleyna Kalaycıoğlu 1998 doğumludur, yani 2026 itibarıyla 28 yaşındadır.

ALEYNA KALAYCIOĞLU NERELİ?

Aleyna Kalaycıoğlu, Bursa doğumlu olup çocukluğunu Yalova'da geçirmiştir. 10 yaşından sonra annesi ve kardeşiyle birlikte İstanbul'a taşınmıştır.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN KARİYERİ

Survivor yarışmasının ardından müzik hayatına adım atan Aleyna Kalaycıoğlu, "Beceremedin" adlı single ile tanındı. Spor geçmişi de bulunan Aleyna, uzun yıllar voleybol oynamış ve beach voleybol okul takımında görev almıştır. ABD'de uçak mühendisliği bölümü kazanmış, dil eğitimi almıştır.

ALEYNA KALAYCIOĞLU NEDEN SUÇLANIYOR?

Aleyna Kalaycıoğlu, genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde cinayete azmettirme suçlamasıyla soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. Annesi Zuhal Kalaycıoğlu ile birlikte olayın bağlantıları araştırılıyor.

OLAYDA KAÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI?

Olay kapsamında toplam 8 kişi gözaltına alındı. Bunlar arasında Aleyna Kalaycıoğlu, annesi Zuhal Kalaycıoğlu, silahı kullanan Alaattin Kadayıfçıoğlu ve diğer şüpheliler yer almaktadır.