Aleks Taşçıoğlu Trio’dan neden ayrıldı, Aleks Taşçıoğlu neden yok?

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Aleks Taşçıoğlu, 25 Ekim 2026’da beIN Sports’tan ayrıldığını duyurdu. Böylece deneyimli hakem yorumcusu, Bülent Yıldırım ve Seçim Demirel ile birlikte yer aldığı Trio programına veda etmiş oldu. Ayrılık kararının nedenine ilişkin ise ayrıntılı bir açıklama kamuoyuyla paylaşılmadı. İşte Aleks Taşçıoğlu’nun ayrılığına dair bilinenler.

ALEKS TAŞÇIOĞLU TRİO’DAN AYRILDI MI?

Evet. Aleks Taşçıoğlu, 25 Ekim 2026’da beIN Sports’tan ayrıldığını duyurdu. Bu kararla birlikte Taşçıoğlu, beIN Sports ekranlarında yayınlanan Trio programındaki görevini de sonlandırmış oldu.

ALEKS TAŞÇIOĞLU NEDEN AYRILDI?

Aleks Taşçıoğlu’nun açıklaması:

TRIO programındaki yorumculuk görevimden kendi isteğimle ayrılma kararı aldım. Programda yer aldığım süre boyunca, hakem kararlarını yıllara dayanan tecrübem ve mesleki birikimim doğrultusunda, kendi bakış açımla değerlendirmeye ve izleyicilerle paylaşmaya özen gösterdim. Bana bu fırsatı sunan, bilgi ve tecrübelerimi futbolseverlerle paylaşma imkanı tanıyan beIN SPORTS ailesine içtenlikle teşekkür ediyorum. Birlikte çalıştığım tüm ekip arkadaşlarıma ve programımızı takip eden, bizlere destek veren herkese de teşekkürlerimi sunuyorum.

TRİO’DA SON OLARAK HANGİ MAÇLARI YORUMLADI?

Aleks Taşçıoğlu, ayrılık kararından kısa süre önce Trio programında Süper Lig’in tartışmalı pozisyonlarını değerlendirmeye devam ediyordu. Deneyimli yorumcu, Trabzonspor’un Beşiktaş’ı 2-0 yendiği 8. hafta maçının ve Galatasaray’ın Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını programda yorumlamıştı.

ALEKS TAŞÇIOĞLU KİMDİR?

Aleks Taşçıoğlu, uzun yıllar Süper Lig’de ve uluslararası maçlarda görev yapan eski FIFA kokartlı hakemlerden biri. Hakemliği bıraktıktan sonra yorumculuk kariyerine başlayan Taşçıoğlu, beIN Sports’ta yayınlanan Trio programında Bülent Yıldırım ve Seçim Demirel ile birlikte maçların tartışmalı pozisyonlarını değerlendiriyordu.

TRİO PROGRAMI DEVAM EDECEK Mİ?

Trio programının yayın hayatına devam etmesi bekleniyor. Aleks Taşçıoğlu’nun yerine programa yeni bir yorumcu katılıp katılmayacağına ilişkin ise beIN Sports’tan henüz bir açıklama yapılmadı.