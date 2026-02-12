Alanya okullar tatil mi, 13 Şubat Cuma Alanya'da okul yok mu (Alanya Kaymakamlığı)?

Alanya'da okul yok mu, 13 Şubat Cuma günü dersler iptal mi? Şehir merkezinde sağanak, yükseklerde ise kar yağışı binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Alanya Kaymakamlığı tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 12 Ocak Alanya okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarılar içeriğimizde yer alıyor.

ALANYA HAVA DURUMU

Antalya'nın gözde turizm merkezi Alanya, 13 Şubat Cuma gününü güneşin sıcak yüzüyle karşılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, bölgede mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık ve pırıl pırıl bir gökyüzü hakim olacak.ALANYA – Akdeniz kıyılarında kış ortasında bahar keyfi yaşanıyor. 13 Şubat 2026 Cuma günü Alanya'da gökyüzünün az bulutlu ve açık olması beklenirken, güneşin etkisiyle sıcaklıklar sahil şeridinde hissedilir derecede artacak. Hafta sonu öncesi Alanyalıları ve bölgedeki turistleri dış mekan aktiviteleri için kusursuz bir hava bekliyor.

TERMOMETRELER 19 DERECEYİ GÖSTERECEK

Güne serin bir başlangıç yapacak olan Alanya'da, sabah saatlerinde 11°C civarında ölçülen sıcaklık, öğle saatlerine doğru hızla yükselecek. Günün en yüksek sıcaklığının 19°C olarak kaydedilmesi bekleniyor. Nem oranının %50 ile %60 arasında seyredeceği tahmin edilirken, güneşli hava Kleopatra ve İncekum gibi dünyaca ünlü plajlarda yürüyüş yapmak isteyenler için ideal bir ortam sunacak.

DENİZ DURUMU VE RÜZGAR RAPORU

Denizciler ve balıkçılar için yapılan tahminlere göre; rüzgarın güneydoğu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Denizde dalga yüksekliğinin 0.5 ile 0.8 metre arasında kalacağı, herhangi bir deniz ulaşımı aksaması veya fırtına riskinin bulunmadığı açıklandı.

GECE SICAKLIK FARKI UYARISI

Meteoroloji uzmanları, gündüz yaşanan bahar havasına rağmen gece saatlerinde havanın serinleyeceği konusunda vatandaşları uyardı. Gün batımıyla birlikte sıcaklıkların 10°C seviyelerine gerileyecek olması nedeniyle, dışarı çıkacak olanların yanlarına koruyucu kıyafetler almaları tavsiye ediliyor.

Alanya İçin 13 Şubat Saatlik Tahmin:

Sabah (07:00 - 10:00): 12°C (Güneşli)

Öğle (12:00 - 15:00): 19°C (Açık ve Ilık)

Akşam (17:00 - 20:00): 14°C (Az Bulutlu)

Gece (21:00 - 00:00): 11°C (Açık)

ALANYA OKULLAR TATİL Mİ?

13 Şubat Cuma günü beklenen kuvvetli sağanak yağış ve şiddetli fırtına beklentisi nedeniyle, Alanya Kaymakamlığı tarafından okullar tatil edildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere ve yapılan değerlendirmelere göre; ilçemizde devam eden ve 13 Şubat 2026 Cuma günü etkisini artırarak şiddetli sağanak (50-100 kg/m²), gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına şeklinde devam etmesi beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle;

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar göz önüne alınarak, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak amacıyla;

İlçemiz genelinde Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmî/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Kuran kurslarında, kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kreş ve gündüz bakımevi ile çocuk kulüplerinde 13 Şubat 2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 (Bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personeller ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personeller de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."