Aksaray okullar tatil mi? 31 Aralık Çarşamba Aksaray'da okul yok mu (KAR TATİLİ – AKSARAY VALİLİĞİ)?

Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesiyle birlikte "Bugün dersler yapılacak mı?" sorusu önemini koruyor. MGM'nin birçok il için yayımladığı kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarıları sonrası, eğitime ara verilmesi ihtimali daha da ön plana çıktı. Özellikle Aksaray'da yaşayan öğrenciler ve aileler, 31 Aralık Çarşamba günü için okulların tatil edilip edilmediğini merak ediyor. Aksaray Valiliği'nden gelecek resmi açıklama yakından takip ediliyor.

Soğuk ve Yağışlı Hava Etkisini Artırıyor

Meteorolojik verilere göre akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıkları 1 ila 4 derece arasında seyredecek. Gece saatlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken, sabaha karşı soğuk hava etkisini artıracak.

Çarşamba günü özellikle gece ve sabah saatlerinde kar yağışı öne çıkarken, nem oranının yüzde 70'in üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Günün ilerleyen saatlerinde bulutlu hava hâkim olacak, sıcaklık ise 4 derece civarında ölçülecek.

Rüzgârın zaman zaman etkisini artırması bekleniyor. Ortalama rüzgâr hızının 5–15 km/sa arasında, hamleli rüzgârın ise 30–55 km/sa seviyelerine kadar çıkabileceği öngörülüyor.

Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekerek sürücülerin ve vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

