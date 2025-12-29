Aksaray okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi Aksaray'da okul yok mu (KAR TATİLİ – Aksaray VALİLİĞİ)?

Kış şartlarının sertleşmesiyle birlikte kar yağışı pek çok ilde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Zonguldak, Kırşehir, Mardin, Hakkari, Muş, Bitlis, Karabük, Bartın, Bolu, Van ve Düzce'de il genelinde eğitime ara verilirken; Şırnak, Kastamonu, Bingöl, Aksaray, Sinop ve Yozgat'ta ise bazı ilçelerde okullar bir gün süreyle tatil edildi. Hava koşullarının seyrine göre yeni kararların alınıp alınmayacağı yakından takip edilirken, Aksaray'daki öğrenciler de 29 Aralık Pazartesi günü için yapılacak resmi açıklamalara odaklandı.

KOMŞU İLLERDE KAR TATİLİ KARARLARI GELDİ

29 Aralık 2025 Pazartesi günü için Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve Konya'nın bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi. Kar yağışı, don ve buzlanma riskinin ulaşımı olumsuz etkilemesi bu kararların alınmasında etkili oldu.

AKSARAY'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Çevre illerde alınan tatil kararlarının ardından Aksaray'da eğitim gören öğrenciler ve veliler de benzer bir uygulamanın yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. Hava şartlarının seyrine göre Valilik tarafından alınacak olası kararların gün içinde netleşmesi bekleniyor.

AKSARAY'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

BASIN DUYURUSU

Meteorolojik verilere göre ilimizde yağan kar yağışı ile birlikte oluşması muhtemel tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 29/12/2025 Pazartesi günü ilimiz genelindeki tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir.

Kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personellerimiz ise bir gün idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.