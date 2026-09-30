AK Parti Mersin İl Danışma Meclisi'nde gerginlik! Eski vekil teşkilatı eleştirince Nebati dayanamadı

Ak Parti Mersin İl Başkanlığı, İl Danışma Meclisi toplantısı düzenledi. Toplantıya Mersin milletvekilleri ve eski milletvekillerinin yanı sıra il yöneticileri, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Parti teşkilatlarının çalışmalarının ana gündem olduğu toplantıda kürsüye çıkan AK Parti eski Mersin Milletvekili Hacı Özkan'ın sözleri gerginliğe neden oldu.

"SAHADA NE KADAR VARIZ?"

Konuşmasında teşkilatın saha çalışmalarını eleştiren Özkan şöyle konuştu:

"En büyük sözlerin, en samimiyeti de sokakta. Çamlıyayla'dan Anamur'a kadar var mıyız? Varsak eyvallah. Boş söylemle olmaz arkadaşlar. Eylemle olur, çalışmayla olur. Burada konuşmak güzeldir. Alırsın mikrofonu konuşursun. Ama sahada ne kadar varsın? Ne kadar varız?"

NEBATİ: ASLA DAYANAMAYACAĞIM ŞEY

Özkan'ın ardından kürsüye çıkan AK Parti Mersin Milletvekili ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, eleştirilere sert tepki gösterdi. Teşkilatın çalıştığını vurgulayan Nebati şunları söyledi:

"Hacı Bey, benim asla dayanamayacağım şey şudur: 'AK Parti teşkilatları çalışmıyor, sadece konuşuyor' diyenlere karşı dururum. Bizim AK Parti teşkilatı aslanlar gibi çalışıyor! AK Parti teşkilatlarına, düzgün bir şekilde çalışanlara, ter dökene, samimi bir şekilde çalışanlara, AK Parti'nin kadınına, gençliğine, yaşlısına 'Hiç kimse çalışamazsın' diyemez! Biz çalışıyoruz! Biz hep beraber biriz, birlikteyiz, hep beraber AK Partiliyiz ve Türkiye'yiz!"

Kaynak: Haberler.com