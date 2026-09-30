5 yaşında iki kolunu kaybetti, ayaklarıyla resim yapıyor! Ayşe Işık'ın eserleri Ankara'da sergide

5 yaşında iki kolunu kaybetti, ayaklarıyla resim yapıyor! Ayşe Işık'ın eserleri Ankara'da sergideGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çocukken geçirdiği kazada iki kolunu kaybeden ressam Ayşe Işık'ın ayaklarıyla yaptığı resimler, Ankara'da TES-İş Sendikası Genel Merkezi'nde açılan sergide sanatseverlerle buluştu. Yağlı boya, karakalem ve soyut çalışmalar yapan, bugüne kadar 30'dan fazla sergi açan Işık, hastanede babasından istediği balonu elinde tutamadığı anının resimlerindeki temalardan biri olduğunu anlattı.
- 5 yaşında geçirdiği kaza sonucu iki kolunu kaybeden ressam Ayşe Işık'ın ayaklarıyla yaptığı resimlerden oluşan sergi Ankara'da açıldı.
- Sergi, TES-İş Sendikası Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi; açılışa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ile TES-İş Sendikası Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu katıldı.
- Işık, yağlı boya, karakalem ve soyut çalışmalar ile manzara, doğa, çiçek ve çeşitli objeleri resmettiğini ve bugüne kadar 30'un üzerinde sergide eserlerini sergilediğini belirtti.
Çocuk yaşta geçirdiği kaza sonucu iki kolunu kaybeden ressam Ayşe Işık'ın ayaklarıyla yaptığı resimlerden oluşan sergi, Ankara'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
TES-İş Sendikası Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen serginin açılışına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ile TES-İş Sendikası Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu ve davetliler katıldı.
Kurdele kesilmesinin ardından ziyaretçiler sergiyi gezerek Işık'tan eserleri hakkında bilgi aldı.
5 YAŞINDA İKİ KOLUNU KAYBETTİ
Işık, AA muhabirine, 5 yaşında geçirdiği kazanın ardından iki kolunu kaybettiğini, ailesinin desteğiyle ayaklarını kullanmayı öğrendiğini ve çocukluğundan beri ilgi duyduğu resme 2002'den itibaren yoğunlaştığını anlattı.
Yağlı boya, karakalem ve soyut çalışmaların yanı sıra, manzara, doğa, çiçek ve çeşitli objeleri resmettiğini belirten Işık, bugüne kadar 30'un üzerinde sergide eserlerini sanatseverlerle buluşturduğunu söyledi.
BABASINDAN İSTEDİĞİ BALON RESİMLERİNE TAŞINDI
Sergide çocukluk anılarından izler taşıyan çalışmaların da yer aldığını aktaran Işık, hastanedeki tedavi sürecinde babasından istediği balonu elinde tutamamasının unutamadığı bir anı olarak hafızasında kaldığını belirterek, "Şimdi o temayı resimlerimde daha çok kullanıyorum." dedi.
Işık, ayrıca, sergi alanında da bir resim çalışması gerçekleştirdi.