Müge Anlı ile Tatlı Sert programında adı gündeme gelen Ahmet Yüce, Türkiye otomotiv sektörünün önde gelen iş insanlarından biridir. İş dünyasındaki başarılarının yanı sıra toplumsal yardımlara verdiği önemle de tanınmaktadır. Peki, Ahmet Yüce kimdir, ne iş yapıyor? Müge Anlı'daki Ahmet Yüce kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

AHMET YÜCE KİMDİR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında adı sıkça gündeme gelen Ahmet Yüce, Türkiye'nin otomotiv sektöründe önemli bir konuma sahip iş insanlarından biridir. Özellikle sosyal sorumluluk projeleri ve çalışanlarına sağladığı yüksek ikramiyelerle tanınan Yüce, sadece iş dünyasında değil, toplumda da adından söz ettirmektedir.

Tam adı Attila Ahmet Yüce olan iş insanı, 1957 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Türkiye otomotiv sektörünün önde gelen isimlerinden biri olarak kabul edilen Yüce, Skoda ve Alfa Romeo markalarının Türkiye distribütörlüğünü üstlenen Yüce Otomotiv A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanıdır. Ayrıca Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD)'nin kurucu üyeleri arasında yer alması, sektördeki etkisini ve tecrübesini kanıtlayan önemli bir göstergedir.

AHMET YÜCE NE İŞ YAPIYOR?

Ahmet Yüce, aktif olarak Yüce Otomotiv A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. 1989 yılında dayısı Orhan Refik Yüce tarafından kurulan şirket, Skoda ve Alfa Romeo markalarının Türkiye distribütörlüğünü yürütmektedir.

Yüce'nin liderliğinde şirket; distribütörlük, bayi ağı yönetimi, satış stratejileri ve marka temsilciliği alanlarında faaliyet göstermektedir. Yüce, sadece iş süreçlerini yönetmekle kalmayıp, aynı zamanda çalışanlarına sağladığı teşvikler ve yüksek ikramiyelerle de sektörde farklı bir profil çizmiştir. Geçmişte çalışanlarına 54 maaşlık ikramiye verdiği basına yansımış, bu özelliğiyle "ikramiye rekortmeni patron" olarak tanınmıştır.

AHMET YÜCE KAÇ YAŞINDA?

1957 doğumlu olan Ahmet Yüce, 2025 yılı itibarıyla 68 yaşındadır.

AHMET YÜCE NERELİ?

Ahmet Yüce, İstanbul doğumlu bir iş insanıdır. Ancak ailesinin kökenleri Gümüşhane iline dayanmaktadır.

AHMET YÜCE'NİN EĞİTİMİ

Ahmet Yüce, Türkiye'nin en köklü liselerinden biri olan Galatasaray Lisesi'nden 1977 yılında mezun olmuştur. Eğitim hayatı boyunca Fransızca'ya hâkim olması, özellikle Avrupa merkezli otomobil firmalarıyla yürüttüğü iş ilişkilerinde önemli bir avantaj sağlamıştır.

Bu dil yeteneği ve uluslararası bakış açısı, Yüce'nin distribütörlük faaliyetlerinde ve uluslararası otomotiv markalarıyla yürüttüğü iş ilişkilerinde kritik rol oynamıştır.

AHMET YÜCE NEDEN GÜNDEMDE?

Ahmet Yüce, son yıllarda özellikle çalışanlarına sağladığı yüksek ikramiyelerle dikkat çekmektedir. Başarılı satış dönemlerinde çalışanlarına düzenli teşvik sağlaması, Türkiye'deki klasik işveren profilinden onu ayıran en önemli özelliklerden biridir.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, mağdur bir vatandaş için sıfır otomobil bağışlaması, Yüce'nin sosyal yardım yönünü ön plana çıkarmış ve geniş kitlelerce takdir edilmesine yol açmıştır.

Bu gelişmeler, Ahmet Yüce'nin sadece iş insanı değil, aynı zamanda toplum yararına projeler geliştiren bir lider olarak tanınmasına neden olmuştur.

AHMET YÜCE'NİN AİLESİ

Ahmet Yüce'nin ailesiyle ilgili bilinenler sınırlıdır. Resmî kaynaklara göre ailesinde öne çıkan isimler şunlardır:

Annesi: Memnune Ocaklı Yüce

Dayısı: Orhan Refik Yüce (Yüce Otomotiv'in kurucusu)

Eşi ve çocuklarıyla ilgili kamuya açık bilgiler oldukça sınırlıdır. Ahmet Yüce, özel yaşamını genellikle kamuoyundan uzak sürdürmeyi tercih eden iş insanları arasında yer almaktadır.

AHMET YÜCE'NİN BABASI KİMDİR?

Ahmet Yüce'nin babası hakkında resmî kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.