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Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, eşi Yonca Verdioğlu Şık'ın gözaltına alınmasının ardından gündeme geldi. Gazetecilik ve siyaset alanındaki çalışmalarıyla tanınan Ahmet Şık'ın hayatı, siyasi kariyeri ve geçmişte görev aldığı partiler merak konusu oldu. Peki, Ahmet Şık kimdir, milletvekili mi, hangi partiden? Ahmet Şık kaç yaşında, nereli? İşte gazeteci ve siyasetçinin biyografisi...

AHMET ŞIK KİMDİR?

Ahmet Şık, 10 Mayıs 1970 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Gazeteci, yazar ve siyasetçi olan Şık, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun oldu.

Gazetecilik mesleğine üniversitenin birinci sınıfında Milliyet gazetesinde stajyer muhabir olarak başlayan Şık, meslek hayatı boyunca farklı gazete, dergi ve haber kuruluşlarında görev yaptı. Cumhuriyet, Evrensel, Yeni Yüzyıl, BirGün ve Radikal gazetelerinde muhabir olarak çalıştı. Ayrıca Nokta dergisinde görev aldı ve Reuters haber ajansı için foto muhabirliği yaptı.

Gazetecilik çalışmaları kapsamında çeşitli kitaplar yayımlayan Ahmet Şık, araştırmacı gazetecilik alanındaki çalışmalarıyla tanındı.

AHMET ŞIK MİLLETVEKİLİ Mİ, HANGİ PARTİDEN?

Evet, Ahmet Şık 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) İstanbul milletvekili olarak görev yapıyor. Şık, Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesidir.

2018 genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) İstanbul milletvekili seçilen Ahmet Şık, 4 Mayıs 2020 tarihinde HDP'den istifa etti. 19 Nisan 2021 tarihinde ise Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı.

2023 genel seçimlerinde yeniden İstanbul milletvekili seçilen Şık, 28. Dönem'de TBMM'deki görevini sürdürüyor. Aynı zamanda Türkiye İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunuyor.

AHMET ŞIK KAÇ YAŞINDA?

10 Mayıs 1970 doğumlu olan Ahmet Şık, 56 yaşındadır.

AHMET ŞIK NERELİ, ASLEN NERELİ?

Ahmet Şık, Adana doğumludur. Biyografik kaynaklarda ailesinin kökeninin Antalya'nın Kumluca ilçesine dayandığı belirtiliyor. Bu nedenle doğum yeri Adana, aile kökeni ise Kumluca, Antalya olarak aktarılıyor.

AHMET ŞIK'IN EĞİTİMİ VE GAZETECİLİK KARİYERİ

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun olan Ahmet Şık, gazetecilik kariyerine öğrencilik yıllarında başladı.

Milliyet gazetesindeki stajının ardından Cumhuriyet, Evrensel ve Yeni Yüzyıl gazetelerinde çalışan Şık, Nokta dergisi ve Reuters haber ajansında da görev yaptı. Daha sonraki yıllarda Radikal, BirGün ve farklı yayın kuruluşlarında gazetecilik faaliyetlerini sürdürdü.