Ahmet Hamdi Atalay kimdir, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Hamdi Atalay kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine getirilen Ahmet Hamdi Atalay, gündemin en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Vatandaşlar, "Ahmet Hamdi Atalay kimdir?" sorusunun yanıtını araştırırken, yeni bakan yardımcısının kariyeri, görevleri ve öz geçmişi de dikkat çekiyor. İşte Ahmet Hamdi Atalay hakkında merak edilenler.

AHMET HAMDİ ATALAY KİMDİR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atanan Ahmet Hamdi Atalay, Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından kamuoyunun gündemine geldi. Mühendislikten kamu yönetimine, savunma sanayinden telekomünikasyona uzanan kariyeriyle dikkat çeken Atalay'ın hayatı ve mesleki geçmişi merak ediliyor. Peki, Ahmet Hamdi Atalay kimdir, hangi görevlerde bulundu? İşte yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ahmet Hamdi Atalay hakkında merak edilenler.

AHMET HAMDİ ATALAY KİMDİR?

Ahmet Hamdi Atalay, 1963 yılında Trabzon'un Çaykara ilçesinde dünyaya geldi. Ortaöğrenimini Gökçeada Lisesi'nde tamamlayan Atalay, 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Mühendislik eğitiminin ardından özel sektörde teknoloji ve telekomünikasyon alanında görev almaya başladı.

KARİYERİNE TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE BAŞLADI

Üniversite mezuniyetinin ardından Teletaş'ta Ar-Ge mühendisi olarak çalışan Ahmet Hamdi Atalay, daha sonra Netaş bünyesinde kalite mühendisi olarak görev yaptı. Şirkette farklı kademelerde sorumluluk üstlenen Atalay, Kalite Müdürü ve Kablosuz Sistemler Müdürü görevlerini yürüttü. Telekomünikasyon sektöründeki uzun yıllara dayanan tecrübesiyle dikkat çekti.

BTK'DAN SAVUNMA SANAYİNE UZANAN GÖREVLER

2004 yılında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Kurul Üyeliğine atanan Atalay, beş yıl boyunca kurumda görev yaptı. BTK'daki görevinin ardından Probil'de Genel Müdür olarak çalışan Atalay, aynı dönemde Netaş İcra Kurulu Üyeliği, Kron Teknoloji Yönetim Kurulu Üyeliği ve HAVELSAN Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de üstlendi.

HAVELSAN VE TÜRKSAT'TA ÜST DÜZEY GÖREVLER ALDI

2015 yılında HAVELSAN Genel Müdürü olarak göreve başlayan Ahmet Hamdi Atalay, Haziran 2020'ye kadar savunma sanayisinin önde gelen kuruluşlarından birini yönetti. Eylül 2024 itibarıyla ise TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü olarak göreve başladı. Atalay, bilişim, haberleşme ve dijital dönüşüm alanlarında yürütülen birçok projede aktif rol aldı.

BİLGİ GÜVENLİĞİ ALANINDA DA GÖREV YAPIYOR

Ahmet Hamdi Atalay, 2012 yılından bu yana Bilgi Güvenliği Derneği Başkanlığı görevini sürdürüyor. Bunun yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Bilgisayar Yazılım Meclisi Üyeliği, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Ar-Ge Değerlendirme Kurulu Üyeliği, Eskrim Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve İnternet Geliştirme Kurulu üyeliği gibi çeşitli görevlerde bulundu.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKAN YARDIMCILIĞINA ATANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda Ahmet Hamdi Atalay, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı görevine atandı. Kamu ve özel sektörde teknoloji, haberleşme ve savunma sanayii alanlarında edindiği uzun yıllara dayanan deneyimini yeni görevinde de sürdürmesi bekleniyor.

ÖZEL HAYATI

Evli ve iki çocuk babası olan Ahmet Hamdi Atalay, İngilizce ve Almanca biliyor. Teknoloji, bilişim ve siber güvenlik alanındaki çalışmalarıyla tanınan Atalay, kamu yönetimi ile özel sektörde üstlendiği görevlerle Türkiye'nin bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki önemli isimleri arasında gösteriliyor.

ATAMA KARARI