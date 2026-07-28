AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORAN TAHMİNİ: Ağustos kira zammı ne zaman belli olacak?

Konut ve iş yeri kira sözleşmesini Ağustos ayında yenileyecek milyonlarca kiracı ve ev sahibi, Ağustos ayı kira artış oranı için gözlerini Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon verilerine çevirdi. Kira artış hesaplamasında esas alınan 12 aylık ortalama TÜFE verisi, her ay TÜİK tarafından yayımlanan enflasyon rakamlarıyla güncelleniyor. Ağustos 2026 döneminde uygulanacak kira artış oranı da Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kesinlik kazanacak.

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORAN TAHMİNİ

Ağustos 2026 döneminde uygulanacak kira artış oranı henüz kesinleşmedi. Kira artış hesaplamasında esas alınan veriler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon rakamları doğrultusunda belirleniyor.

Temmuz ayı enflasyonunun piyasa beklentilerine paralel olarak aylık yüzde 1,68 seviyesinde gerçekleşmesi halinde, Ağustos ayında uygulanacak kira artış oranının da bir miktar gerilemesi bekleniyor.

Kira artış oranının belirlenmesinde esas alınan 12 aylık ortalama TÜFE verisi dikkate alındığında, mevcut yüzde 32,03 seviyesindeki oranın yaklaşık yüzde 31,8-31,9 bandına gerileyebileceği değerlendiriliyor. En güçlü beklenti ise yüzde 31,86 seviyesinde bulunuyor.

Ancak bu oranlar yalnızca beklenti niteliği taşıyor. Kesin kira artış oranı, TÜİK'in Temmuz 2026 enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte netleşecek.

AĞUSTOS KİRA ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2026 Ağustos ayı kira artış oranı, 3 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak Temmuz ayı enflasyon verileriyle belli olacak.

TÜİK'in yayımlayacağı enflasyon verileri içerisinde yer alan 12 aylık ortalama TÜFE oranı, kira artış hesaplamalarında kullanılacak resmi oranı oluşturacak.

Böylece Ağustos ayında kira sözleşmesini yenileyecek kiracılar ile ev sahipleri, uygulanabilecek azami kira artış oranını resmi veriler üzerinden hesaplayabilecek.

KİRA ZAMMI HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Kira artış oranı hesaplanırken, sözleşme yenileme tarihinden bir önceki aya ait açıklanan 12 aylık ortalama TÜFE verisi esas alınır.

Ağustos ayında yenilenecek kira sözleşmeleri için hesaplamada Temmuz ayına ilişkin açıklanacak enflasyon verileri kullanılacaktır.

Hesaplama süreci şu şekilde uygulanır:

Mevcut kira bedeli belirlenir.

Açıklanan 12 aylık ortalama TÜFE oranı uygulanır.

Hesaplanan artış tutarı mevcut kira bedeline eklenerek yeni kira tutarı bulunur.

Örnek hesaplama

Mevcut kira bedeli: 30.000 TL

2026 Ağustos ayı kira artış oranı beklentisi: %31,86

Artış tutarı: 9.558 TL

Yeni aylık kira bedeli: 39.558 TL

Bu örnek hesaplama, yüzde 31,86 beklentisi esas alınarak hazırlanmıştır. Kesin kira artış oranı ise 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak Temmuz ayı enflasyon verileri sonrasında netleşecektir.