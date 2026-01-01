Ağrı okullar tatil mi, 2 Ocak Cuma yarın Konya Ağrı'da okul yok mu (AĞRI VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

2 Ocak Cuma günü Ağrı'da okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Ağrı Valiliği'nin kar tatili ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Tüm öğrenciler ve veliler, resmi açıklamanın yapılmasını sabırsızlıkla bekliyor.

AĞRIHAVA DURUMU

Sibirya soğukları etkisini artırıyor: Termometreler eksi 24 dereceyi gösterecek

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahminine göre bölgede dondurucu soğuklar etkisini artırarak devam edecek. 2 Ocak Cuma günü kar yağışı beklenirken, sıcaklıklar eksi 11 ile eksi 7 derece arasında seyredecek. Nem oranının yüzde 51 ila 84 arasında olması, rüzgarın ise saatte 14 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor.

3 Ocak Cumartesi günü soğuk hava zirve yapacak. Gece saatlerinde sıcaklık eksi 23 dereceye kadar düşerken, gündüz en yüksek sıcaklık eksi 15 derece olacak. Rüzgarın 2 km/sa hızla esmesi bekleniyor.

4 Ocak Pazar günü dondurucu soğuk etkisini sürdürecek. Günün en düşük sıcaklığı eksi 24, en yüksek sıcaklığı ise eksi 9 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 63–81 aralığında olacak.

5 Ocak Pazartesi günü hava yine çok soğuk geçecek. Sıcaklıklar eksi 18 ile eksi 5 derece arasında değişirken, nem oranı yüzde 64–77 seviyelerinde seyredecek.

6 Ocak Salı günü de dondurucu hava etkisini sürdürecek. Gece sıcaklığı eksi 17 dereceye kadar düşerken, gündüz en yüksek sıcaklığın eksi 3 derece olması bekleniyor.

Geçmiş yıllar (1991–2020) verilerine göre bölgede ocak ayının ilk günlerinde sıcaklıkların eksi 35 dereceye kadar düştüğü görülürken, uzmanlar don, buzlanma ve soğuk havaya bağlı olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

2 OCAK CUMA AĞRI OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak Cuma günü için resmi makamlardan tatil duyurusu geldi.