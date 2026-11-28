Agit Kabayel maçı bitti mi, Kabayel-Hysa maçını kim kazandı sorusunun cevabı, maçın başlama saatine bağlı. Organizasyonun ana maçı olan Agit Kabayel- Nelson Hysa karşılaşmasının Orta Avrupa saatiyle 22.30 ile 23.00 arasında, yani Türkiye saatiyle 29 Kasım gecesi 00.30 ile 01.00 arasında başlaması bekleniyor. Bu nedenle maç henüz oynanmadı ve kazanan belli değil. 12 raund üzerinden yapılacak karşılaşmanın sonucu, maçın tamamlanmasının ardından netleşecek.

AGİT KABAYEL MAÇI BİTTİ Mİ?

Hayır, Agit Kabayel- Nelson Hysa maçı henüz başlamadı. Düsseldorf'taki organizasyonda önce ön eleme maçları oynanıyor. Gecenin ana maçı olan WBC ağır sıklet dünya şampiyonluğu karşılaşması, alt kartın ardından ringe gelecek. Maçın Türkiye saatiyle gece yarısından sonra başlaması bekleniyor.

KABAYEL-HYSA MAÇI KAÇ KAÇ?

Boks maçları futbol gibi skorla değil, nakavt, teknik nakavt ya da hakem kararıyla sonuçlanıyor. Maç 12 raund boyunca sürerse kazanan, ring kenarındaki üç hakemin raund raund verdiği puanların toplamıyla belirlenecek. Boksörlerden biri nakavt ya da teknik nakavtla kazanırsa maç, 12 raund tamamlanmadan sona erecek. Karşılaşma başlamadığı için şu an itibarıyla bir sonuç ya da puan kartı bulunmuyor.

AGİT KABAYEL KAZANDI MI, KAYBETTİ Mİ?

Agit Kabayel'in kazanıp kazanmadığı, maçın sonunda belli olacak. Kabayel, kariyerinde hiç yenilmedi ve ringe 27 galibiyetle çıkıyor. Rakibi Nelson Hysa da yenilgisiz bir rekora sahip. Bu nedenle iki boksörden birinin yenilgisiz serisi bu gece sona erecek. Maç berabere biterse iki boksörün de yenilgisiz serisi devam edecek.

MAÇ NEREDE, HANGİ KEMER İÇİN?

Agit Kabayel-Nelson Hysa maçı, Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Merkur Spiel-Arena'da yapılıyor. Organizasyon için yaklaşık 48 bin ile 50 bin arasında bilet satıldığı belirtiliyor. Karşılaşmada WBC ağır sıklet dünya şampiyonluğu kemeri ortaya konuyor. Bu maç, Kabayel'in WBC kemerini koruyacağı ilk maç olacak.

İKİ BOKSÖRÜN REKORLARI

Agit Kabayel, ringe 27 galibiyet ve 0 yenilgiyle çıkıyor. Kabayel'in galibiyetlerinin 19'u nakavtla geldi. Kabayel, ocak ayında Polonyalı Damian Knyba'yı üçüncü raundda teknik nakavtla yenmişti.

Nelson Hysa ise 25 galibiyet ve 0 yenilgiye sahip. Arnavut boksörün galibiyetlerinin 23'ü nakavtla geldi. Hysa, son maçında ağustos ayında Thomas Narmo'yu ikinci raundda teknik nakavtla yenmişti. Yüksek nakavt oranı, Hysa'nın vuruş gücünü gösteriyor.

TARTIDA KİM AĞIR GELDİ?

Maç öncesi yapılan resmi tartıda Agit Kabayel 235,7 libre, yani yaklaşık 106,9 kilogram geldi. Nelson Hysa ise 249,3 libre, yani yaklaşık 113,1 kilogram olarak tartıldı. Hysa, Kabayel'e göre yaklaşık 6 kilogram daha ağır ringe çıkacak. Kabayel'in hareketliliği ve gövde vuruşlarındaki ustalığı ile Hysa'nın kilo ve güç avantajı arasındaki mücadele, maçın kilit noktalarından biri olarak görülüyor.

AGİT KABAYEL KİMDİR?

Agit Kabayel, 1992 yılında Almanya'nın Leverkusen kentinde doğan Kürt kökenli Alman profesyonel boksördür. Kabayel, ağır sıklette son yıllarda elde ettiği galibiyetlerle dünyanın önde gelen boksörleri arasına girdi. Ukraynalı efsane Oleksandr Usyk'in yaz aylarında kemerlerini bırakmasının ardından Kabayel, WBC ağır sıklet dünya şampiyonu ilan edildi.

Kabayel, özellikle gövdeye yönelik etkili vuruşları ve dayanıklılığıyla tanınıyor. Kürt kökenli olması nedeniyle Türkiye'de ve Kürt izleyiciler arasında da geniş bir hayran kitlesine sahip.

NELSON HYSA KİMDİR?

Nelson Hysa, Arnavut kökenli ağır sıklet boksörüdür. Arnavut Kartalı lakabıyla tanınan Hysa, profesyonel kariyerinde hiç yenilmedi. 25 galibiyetinin 23'ünü nakavtla kazanan Hysa, ağır sıkletin en güçlü vuruşa sahip boksörleri arasında gösteriliyor. Hysa, Kabayel karşısında ilk kez bir dünya şampiyonluğu kemeri için ringe çıkacak.

KABAYEL-HYSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Agit Kabayel-Nelson Hysa maçı, dünya genelinde DAZN üzerinden yayınlanıyor. Türkiye'den maçı izlemek isteyenlerin DAZN'ın Türkiye'deki erişim ve abonelik koşullarını kontrol etmesi öneriliyor. Ana maçın gece geç saatlerde başlayacak olması nedeniyle izleyicilerin yayın programını takip etmesi faydalı olacak.

MAÇ NE ZAMAN BİTER?

12 raundluk bir boks maçı, raundlar arasındaki dinlenme süreleriyle birlikte yaklaşık 50 dakika sürüyor. Maçın Türkiye saatiyle 00.30 ile 01.00 arasında başlaması durumunda, 12 raund tamamlanırsa karşılaşmanın gece 01.30 ile 02.00 arasında sona ermesi bekleniyor. Nakavtla biten bir maçta ise sonuç çok daha erken belli olabilir.