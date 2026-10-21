Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Afyonkarahisar kaza SON DAKİKA! Afyonkarahisar kaza olayı nedir, kaç kişi öldü?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar kaza SON DAKİKA! Afyonkarahisar kaza olayı nedir, kaç kişi öldü?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Emirdağ-Yunak kara yolu Hisar köyü mevkiinde yaşanan kazanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Peki, Afyonkarahisar kaza olayı nedir, kaç kişi öldü? Detaylar...

Afyonkarahisar’da yaşanan trafik kazası gündeme geldi. Emirdağ-Yunak kara yolu Hisar köyü mevkiinde iki otomobilin çarpışması üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Kaza nedeniyle kara yolu trafiğe kapatılırken olay yerinde incelemelerde bulunuldu. Peki, Afyonkarahisar kaza olayı nedir, kaç kişi öldü? Detaylar haberimizde.

AFYONKARAHİSAR KAZA SON DAKİKA!

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Emirdağ-Yunak kara yolu Hisar köyü mevkiinde yaşanan kazada, 42 DVU 92 plakalı otomobil ile 34 CBB 110 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin kazayı ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi yönlendirildi. Bölgeye ulaşan ekipler, araçlarda bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kazanın ardından kara yolu trafiğe kapatıldı. Emirdağ Kaymakamı Adem Topaca da olay yerine gelerek bölgede incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

AFYONKARAHİSAR KAZADA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti. Emirdağ-Yunak kara yolu Hisar köyü mevkiinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan kazada, olay yerine ulaşan ekipler araçlarda bulunan 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaza ihbarının ardından bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edilirken, olay nedeniyle kara yolu trafiğe kapatıldı. Emirdağ Kaymakamı Adem Topaca da kaza yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Bu haber 150 sitede yayınlandı.
Trump'tan Avrupa'ya sert uyarı: Böyle giderse ortada Avrupa diye bir yer kalmayacak

Trump'tan tüm kıtaya sert uyarı: Ortada Avrupa diye bir yer kalmayacak
Devrildikten sonra yanan tankerin sürücüsü hayatını kaybetti

Kan donduran kaza: Sürücü feci şekilde can verdi
Didem Belen: Somer Sivrioğlu beni aldattı, tehdit ediliyorum

Somer Şef’in sevgilisinden bomba iddia: Aldatıldım, tehdit ediliyorum
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 bin yıllık tarihi eser polis operasyonuyla gün yüzüne çıktı! 3 gözaltı

İzmir'de ele geçirildi! Tam 2 bin yıllık
Mansur Yavaş'ın sağ kolu duyurdu: Aday olmama ihtimali yok

Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Sağ kolundan gündem yaratacak mesaj
Jindrich Trpisovsky'den Kadıköy atmosferi için flaş itiraf: İlk 20 dakikada birbirimizi duyamadık

Kadıköy atmosferi için flaş itiraf: İlk 20 dakikada birbirimizi...
Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin

Taraftar delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık takımdan gitsin
Fergani'nin 160 kilogramlık uydusu FRG-100D4 hedef yörüngesine yerleşti

Fergani'den tarihi adım! Uzayda göreve başladı
Kadıköy'de İsmail Yüksek'e büyük tepki

Oyuna girdi, saniyeler sonra olanlar oldu
Yunanistan'ın uykularını kaçıran anlaşma: Ankara'ya ikinci kez kaybettik

Yunanistan'ın uykularını kaçıran anlaşma: Ankara'ya ikinci kez kaybettik