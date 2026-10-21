Afyonkarahisar kaza SON DAKİKA! Afyonkarahisar kaza olayı nedir, kaç kişi öldü?

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Afyonkarahisar’da yaşanan trafik kazası gündeme geldi. Emirdağ-Yunak kara yolu Hisar köyü mevkiinde iki otomobilin çarpışması üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Kaza nedeniyle kara yolu trafiğe kapatılırken olay yerinde incelemelerde bulunuldu. Peki, Afyonkarahisar kaza olayı nedir, kaç kişi öldü? Detaylar haberimizde.

AFYONKARAHİSAR KAZA SON DAKİKA!

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Emirdağ-Yunak kara yolu Hisar köyü mevkiinde yaşanan kazada, 42 DVU 92 plakalı otomobil ile 34 CBB 110 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin kazayı ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi yönlendirildi. Bölgeye ulaşan ekipler, araçlarda bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kazanın ardından kara yolu trafiğe kapatıldı. Emirdağ Kaymakamı Adem Topaca da olay yerine gelerek bölgede incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

AFYONKARAHİSAR KAZADA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti. Emirdağ-Yunak kara yolu Hisar köyü mevkiinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan kazada, olay yerine ulaşan ekipler araçlarda bulunan 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaza ihbarının ardından bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edilirken, olay nedeniyle kara yolu trafiğe kapatıldı. Emirdağ Kaymakamı Adem Topaca da kaza yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.